McLaren F1 boucle 149 tours, beaucoup d’enseignements pour Norris

McLaren a conclu une journée productive sur le circuit de Sakhir, avec Lando Norris au volant de la MCL40 pour l’intégralité des deux sessions du deuxième jour du premier test pré-saison à Bahreïn. Le champion du monde 2025 a couvert 149 tours, soit 806,4 km, le plus grand total de tous les pilotes présents ce jour, confirmant l’efficacité de l’équipe dans l’exploitation de sa monoplace 2026.

Le matin, Norris a débuté le programme par des tests aérodynamiques planifiés, incluant l’utilisation des célèbres "aero rakes" pour valider les flux et pressions sur la MCL40. Ensuite, il a enchaîné des relais plus longs, permettant à l’équipe de cumuler un kilométrage précieux et de progresser dans les réglages de la voiture.

La session de l’après-midi a été davantage axée sur la préparation à la course et la simulation, avec Lando expérimentant le comportement de la MCL40 dans le trafic et lors des manœuvres de dépassement. Selon le pilote britannique, ces relais offrent une vision claire de ce à quoi pourrait ressembler la saison sous le nouveau règlement. Le programme incluait également des simulations d’arrêts pour changer de pneus en conditions réelles, un aspect crucial pour la préparation des week-ends de course.

"Une journée productive, avec beaucoup de tours et beaucoup d’enseignements. Cela a été utile d’enchaîner autant de tours, et nous avons appris beaucoup sur la voiture et sur le règlement, ce qui nous fournit des données supplémentaires à analyser et sur lesquelles travailler," a déclaré Lando Norris.

"Merci à l’équipe pour le travail acharné lors de ce premier test ; être capable de faire le plus de tours aujourd’hui, c’est grâce à leur travail. Nous reviendrons demain pour analyser ce que donnera le programme d’Oscar et commencer à nous préparer pour le second test la semaine prochaine. J’ai hâte de remonter en voiture."

Neil Houldey, directeur technique de l’ingénierie chez McLaren, a également dressé un bilan positif de la journée.

"Notre deuxième jour sur piste lors du premier test pré-saison à Bahreïn est terminé, et nous pouvons être satisfaits de la quantité globale d’apprentissages réalisée aujourd’hui. C’est l’une des journées les plus productives de la pré-saison jusqu’ici, et nous avons collecté beaucoup de données importantes."

Houldey a souligné l’importance des simulations de course de l’après-midi pour le développement de la MCL40.

"Nous continuerons à travailler avec les informations recueillies pour ajuster et affiner la voiture dans son fonctionnement, surtout après la simulation de course de Lando cet après-midi. Ces données sont très utiles d’un point de vue ingénierie et joueront un rôle central dans le développement de la voiture pour extraire davantage de performance avec ce règlement."

L’équipe attend maintenant le retour au volant d’Oscar Piastri demain pour conclure le programme du premier test pré-saison, avant de préparer le deuxième test à Bahreïn la semaine prochaine.

"Nous sommes impatients de voir Oscar en piste demain avec ces apprentissages alors que nous terminerons notre dernier jour sur piste avec beaucoup de travail prévu, afin de continuer à bâtir une base solide pour l’équipe avant le deuxième test pré-saison."