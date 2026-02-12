Williams ’commence à avoir une bonne vision’ de la gestion des nouvelles F1

Williams F1 continue de rattraper son retard, alors que l’équipe a débuté le roulage de sa toute nouvelle monoplace cette semaine, avec un shakedown puis les tests de Bahreïn. Ayant manqué les trois jours de roulage de Barcelone, le team doit continuer à enchaîner les kilomètres.

C’est chose faite ce jour avec plus de 120 tours, et Alex Albon se félicite de la quantité d’enseignements tirés de ces deux journées, qui permettent à Williams de comprendre la gestion d’énergie très complexe de la Formule 1 façon 2026.

"Ca va, on apprend encore le déploiement de l’énergie, et on commence à avoir une bonne vision des choses. On apprend encore les tours de sortie, les tours rapides, comment récupérer de l’énergie en pilotant, c’est un gros défi mais on apprend" a déclaré Albon avant de parler du pilotage des monoplaces 2026.

"Elles sont intéressantes, c’est un défi à piloter. Carlos [Sainz] et moi aimons le défi de pilotage, c’est difficile, mais on pense que ça va récompenser les pilotes expérimentés qui comprennent comment elles fonctionnent."

"Mais elles sont aussi plus instables, donc sur un circuit venteux comme Bahreïn, on a davantage de blocages, le déploiement est différent, la température des pneus aussi et vous faites des erreurs. Donc il faut apprendre cela, ainsi que les longs relais."

Matt Harman, directeur technique de l’équipe, explique quel était le programme du jour, et fait un bilan de ce qui a été appris par l’équipe au fil de ces deux journées intenses.

"Nous avons parcouru un kilométrage important aujourd’hui, explorant une grande partie du potentiel de la voiture, tant au niveau du pilotage que de la gestion de l’énergie sur différentes portions du circuit" a déclaré Harman.

"Nous avons testé plusieurs réglages et parcouru une partie de la distance de course, malheureusement interrompue par un drapeau rouge. Le point positif est que la température ambiante est optimale, ce qui signifie que nous pouvons commencer à exploiter pleinement le potentiel de la voiture."

"Pour l’instant, il s’agit de bien comprendre les causes des petits soucis. Cette deuxième journée a été positive pour notre compréhension de la voiture ; nous apprenons constamment et nous avons hâte de poursuivre sur cette lancée lors de la troisième journée."