Hadjar veut ’des points’ lors d’un Grand Prix de Monaco ’très spécial’

Après la course à domicile de son équipe Racing Bulls à Imola, près de Faenza, Isack Hadjar va disputer ce week-end ce qui ressemble le plus pour lui à une course à domicile, à Monaco. Le Français est impatient de découvrir le circuit dans une F1 et de vivre la qualification la plus tendue de la saison.

"Monaco est presque une course à domicile pour moi et je suis sûr que ce sera un week-end vraiment spécial. Je pense que c’est la meilleure séance de qualification de l’année, car elle est très intense, alors j’ai hâte d’y être" a déclaré Hadjar.

"Après l’excellent résultat obtenu la semaine dernière à Imola, j’ai l’impression que la voiture fonctionne vraiment bien. Nous avons trouvé un peu plus de performance, donc je suis heureux de repartir et de piloter pour la première fois une Formule 1 à Monaco, avec l’objectif de me battre pour quelques points supplémentaires."

Liam Lawson découvrira aussi ce tracé sélectif dans une monoplace de Formule 1, et il reconnait attendre depuis longtemps de découvrir cette nouvelle expérience. Le Néo-Zélandais est conscient qu’il s’agit d’un week-end où l’erreur n’est pas permise.

"Ce sera ma première course à Monaco au volant d’une Formule 1 et c’est un moment que j’attends avec impatience depuis longtemps. J’ai déjà couru ici dans les catégories juniors et cela m’a toujours semblé incroyablement spécial, mais le faire en F1 me fait passer à un autre niveau" décrit Lawson.

"Il y a tellement d’histoire et de prestige autour de ce circuit. La marge d’erreur y est minime et le défi énorme, mais c’est exactement ce qui rend Monaco si spécial. Il faudra un peu de temps pour se sentir parfaitement à l’aise sur la piste, c’est pourquoi les trois séances d’essais seront cruciales. Je suis très enthousiaste à l’idée d’être ici."

Tim Goss, le directeur technique de l’équipe, décrit le défi qu’est ce circuit : "La huitième course de la saison 2025 nous emmène dans les rues de Monaco pour mettre à l’épreuve les capacités des pilotes et des voitures. Un circuit étroit qui serpente à travers la ville, composé de virages à vitesse réduite, d’une surface bosselée, d’un tunnel et de murs intransigeants. Il n’y a pas de place pour l’erreur."

"Du point de vue de la construction et de la configuration de la voiture, nous apportons un maximum d’appui, afin que les performances en virage dominent la vitesse en ligne droite, ainsi qu’une suspension plus souple pour assurer la qualité de roulement sur la piste bosselée et les bordures de trottoir."

"Nous sommes très confiants après avoir terminé dans les points lors du dernier GP à Imola, grâce aux progrès réalisés au niveau des performances aérodynamiques et de la qualité de conduite de la voiture. Les pilotes et nous-mêmes sommes impatients de participer à l’ultime épreuve de pilotage."