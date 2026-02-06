Cadillac F1 présente sa livrée 2026, comment suivre le lancement

Cadillac a communiqué sur ce que l’on doit attendre pour sa présentation de sa livrée pour 2026, puisque l’équipe américaine a choisi des horaires particulièrement peu propices aux audiences européennes pour la découvrir. Alors, avec un programme envoyé à l’avance, c’est quand même plus simple.

Cadillac s’apprête à frapper fort pour son entrée en Formule 1. La livrée de la toute première monoplace du Cadillac F1 Team, attendue lors des essais de Bahreïn puis lors du Grand Prix d’Australie, sera dévoilée à l’occasion d’un événement médiatique d’envergure mondiale : le Super Bowl.

Nous le savions déjà, le constructeur américain profitera de la grande finale de la NFL, organisée dimanche au Levi’s Stadium de Santa Clara, en Californie, pour révéler officiellement les couleurs de sa F1 à travers un spot publicitaire télévisé diffusé pendant la rencontre. Une vitrine exceptionnelle, à la hauteur des ambitions affichées par Cadillac pour son arrivée dans la discipline reine du sport automobile.

À l’issue de la diffusion du spot, plusieurs contenus seront progressivement mis à disposition des médias et des fans, selon un calendrier précis - susceptible d’évoluer en fonction de l’horaire exact de diffusion du spot.

Vers 3h30 ou 4h, peu après la diffusion de la publicité, le film sera publié sur la chaîne YouTube officielle de Cadillac F1. Vous retrouverez celui-ci directement sur notre site dans un article dédié. Une première occasion pour le grand public de découvrir l’identité visuelle de la future monoplace.

Trente minutes plus tard, une première communication officielle sera envoyée. Ce communiqué comprendra des déclarations de la direction du team, tandis que les photos officielles de la livrée 2026 seront mises en ligne sur notre site.

Vers 5h du matin de nouvelles images seront disponibles : celles du Times Square Cadillac Countdown Box, installation promotionnelle mise en place au cœur de New York, dont les photos seront également accessibles sur notre site.

La communication se poursuivra le lundi matin dès 11 heures, un nouveau communiqué de presse sera diffusé, cette fois accompagné de citations des pilotes Valtteri Bottas et Sergio Pérez. Le même jour, les premières images de la livrée en piste seront dévoilées, prises lors de la journée de tournage que l’équipe fait à Bahreïn ce week-end, marquant ainsi le tout premier roulage officiel de la Cadillac sous ses couleurs définitives.