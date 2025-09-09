McLaren F1 a ’une leçon à tirer’ de la domination de Red Bull à Monza

Le directeur de McLaren F1, Andrea Stella, ne pensait pas que Red Bull et Max Verstappen seraient à ce point supérieurs à son équipe et ses pilotes lors du Grand Prix d’Italie. Une claque subie en piste qui a permis de mettre en avant les problèmes qui touchent encore l’équipe largement en tête du championnat du monde.

"Je dois admettre ici que même si nous ne nous attendions pas à être aussi dominants qu’en Hongrie et à Zandvoort, nous ne nous attendions pas à avoir un tel écart avec nos concurrents" a déclaré Stella. "Nous pensions que nous serions toujours aussi compétitifs et rapides que les autres, du moins nous l’espérions."

"Mais nous devons admettre qu’en qualifications, Red Bull était un ou deux dixièmes plus rapide que nous, et probablement un peu plus en course, étant donné que Verstappen était en mesure de dépasser Lando et compte tenu de l’écart qu’il avait déjà creusé lors du premier relais."

La MCL39 est une des voitures les plus polyvalentes du plateau et pourtant, l’Italien déplore que McLaren soit en retrait sur les circuits à faible appui : "Comme je l’ai dit samedi, il peut y avoir des raisons techniques qui expliquent cela."

"Je pense que nous avons constaté que chaque fois que Red Bull a opté pour une faible traînée latérale, donc un petit aileron arrière, l’équipe semble conserver une grande efficacité aérodynamique. Et je pense avoir expliqué samedi que nous concevons notre voiture non pas dans ce régime, mais dans un régime différent."

"Mais cela tend à suivre une tendance que nous avons également observée l’année dernière, donc je pense que pour nous, en termes de conception fondamentale, il y a certainement une leçon à tirer, car nous ne voulons pas être compétitifs uniquement sur une certaine catégorie de circuits. Nous voulons être compétitifs sur tous les circuits."