Verstappen a poussé Red Bull ’dans une direction inhabituelle’ avec succès

Red Bull voulait faire installer une aile arrière avec davantage d’appui aérodynamique sur la voiture de Max Verstappen lors du Grand Prix d’Italie. Mais le directeur de l’équipe, Laurent Mekies, révèle que le pilote s’est battu pour conserver la spécification la plus fine de l’aileron.

Pourtant, le directeur technique de l’équipe de Milton Keynes, Pierre Waché, voulait forcer la main du quadruple champion du monde, ayant peur que la RB21 soit impossible à équilibrer avec trop peu d’appui sur le train arrière. Mais le pilote a eu gain de cause, et a dominé totalement le week-end.

"Même s’il semblait beaucoup plus difficile d’obtenir le bon équilibre avec ce niveau inférieur, Max s’est montré très fort et très doué pour nous pousser à le conserver sur la voiture" a déclaré Mekies.

"Il voulait que nous trouvions d’autres solutions pour lui redonner cet équilibre, et les gars ont fait un travail incroyable pour y parvenir. Il nous a poussés dans une direction plutôt inhabituelle, et cela a fonctionné."

La voiture de Verstappen a reçu de l’appui à l’avant pour avoir une meilleure réactivité et éviter du sous-virage, et cela a fonctionné alors que le team craignait que McLaren soit largement devant le dimanche : "C’était bien d’avoir moins d’un dixième de seconde d’avance sur McLaren lors des qualifications."

"Mais tous nos chiffres nous indiquaient que, normalement, en course, ils ont un avantage plus important qu’en qualifications. Nous nous attendions donc à une course défensive, et j’essayais d’imaginer un scénario pour nous défendre contre eux. Mais finalement, nous avons eu l’avantage en termes de rythme."

Le Français salue la capacité de Verstappen et de ses ingénieurs à atteindre un niveau de performance supérieur aux prévisions initiales, pour aller chercher Lando Norris et Oscar Piastri et les distancer nettement.

"Il semble qu’ils aient dépassé leur objectif. Cela signifie que la voiture était en réalité dans une bien meilleure position par rapport aux autres circuits. Si l’on ajoute à cela Max qui a tout simplement été parfait, avec un week-end parfait. Un week-end vraiment très solide, qui nous a permis d’arriver là où nous sommes."

Verstappen a lui-même confirmé se sentir très à l’aise : "Avant, on avait l’impression d’être un simple passager dans la voiture. Certaines courses manquaient cruellement d’équilibre. Mais aujourd’hui, la voiture est enfin plus équilibrée et les pneus se comportent un peu plus normalement."