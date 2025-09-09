Verstappen va courir en GT3 au Nürburgring en championnat NLS
Il passera sa licence pour la Nordschleife ce week-end
Max Verstappen fera ses débuts en course sur la Nordschleife du Nürburgring le week-end prochain, selon les médias allemands.
Verstappen est naturellement très occupé en tant que pilote de Formule 1, mais il a laissé entendre à plusieurs reprises son intérêt pour d’autres disciplines.
Le champion du monde de F1 se tourne vers les courses d’endurance et a testé une Ferrari sur la Nordschleife plus tôt cette année, sous le pseudonyme de Franz Hermann.
Le pilote Red Bull devrait courir sous son propre nom lors d’une épreuve plus tard ce mois-ci.
Le quadruple champion pilotera une voiture le samedi 13 septembre, au lendemain d’un examen théorique sur la course automobile sur « l’Enfer Vert », où il est officiellement considéré débutant, n’ayant jamais couru auparavant.
Si ce test se déroule bien (qui en doute ?), il obtiendra sa licence et participera à la neuvième manche du championnat NLS le 27 septembre, au volant d’une Ferrari GT3 sous la bannière du Verstappen.com Racing.
Les deux week-ends encadrent le prochain Grand Prix d’Azerbaïdjan, une course qu’il n’a remportée qu’une seule fois, en 2022.
Nouveau : comment suivre au mieux l’actualité de notre site ?
Via notre nouvelle chaîne WhatsApp Nextgen-Auto.com !
Devenez follower sur WhatsApp pour recevoir des informations en avant-première sur l’actualité F1, des coulisses du paddock et, bien entendu, les liens des articles les plus importants dès leur parution.
N’oubliez pas que vous pouvez aussi vous abonner (cliquez sur l’étoile pour mettre en favori) à notre Google News si vous utilisez l’appli Google Actualités sur votre smartphone.
Petit rappel aussi : par défaut le mode clair est activé, n’hésitez pas à tester le mode sombre en cliquant sur l’icône "lune" dans le menu en haut du site.
Red Bull
- Verstappen a poussé Red Bull ’dans une direction inhabituelle’ avec succès
- Verstappen va courir en GT3 au Nürburgring en championnat NLS
- Verstappen est intéressé par le rachat d’une équipe MotoGP
- Red Bull s’est relancée sur de bons rails grâce à Mekies selon Marko
- Mekies loue ’l’exécution incroyable’ d’une équipe Red Bull ’spéciale’