Verstappen va courir en GT3 au Nürburgring en championnat NLS

Max Verstappen fera ses débuts en course sur la Nordschleife du Nürburgring le week-end prochain, selon les médias allemands.

Verstappen est naturellement très occupé en tant que pilote de Formule 1, mais il a laissé entendre à plusieurs reprises son intérêt pour d’autres disciplines.

Le champion du monde de F1 se tourne vers les courses d’endurance et a testé une Ferrari sur la Nordschleife plus tôt cette année, sous le pseudonyme de Franz Hermann.

Le pilote Red Bull devrait courir sous son propre nom lors d’une épreuve plus tard ce mois-ci.

Le quadruple champion pilotera une voiture le samedi 13 septembre, au lendemain d’un examen théorique sur la course automobile sur « l’Enfer Vert », où il est officiellement considéré débutant, n’ayant jamais couru auparavant.

Si ce test se déroule bien (qui en doute ?), il obtiendra sa licence et participera à la neuvième manche du championnat NLS le 27 septembre, au volant d’une Ferrari GT3 sous la bannière du Verstappen.com Racing.

Les deux week-ends encadrent le prochain Grand Prix d’Azerbaïdjan, une course qu’il n’a remportée qu’une seule fois, en 2022.