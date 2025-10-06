McLaren F1 a un plan pour désamorcer les tensions après Singapour

A Singapour, McLaren F1 a été confrontée à une situation délicate entre Oscar Piastri et Lando Norris. Andrea Stella, le patron de l’écurie, a dû expliquer comment l’équipe allait gérer cet épisode, survenu dès les premiers virages de la course, alors que les deux hommes se retrouvaient en pleine bagarre de position.

Piastri a été freiné par Max Verstappen au départ, tandis que Norris l’a attaqué dès le virage 2. Profitant de sa trajectoire dans le virage 3, le Britannique s’est imposé, mais son aileron avant a touché Verstappen et il est venu au contact de Piastri.

Dès la fin de la manœuvre, Piastri a exprimé son irritation à la radio, laissant présager quelques tensions internes. McLaren compte s’assurer que cet incident n’entame pas la dynamique d’équipe alors que la saison entre dans sa phase décisive.

"Je pense que la situation du premier tour est l’une de celles qui peuvent se produire dans une lutte aussi serrée. Nous allons analyser la situation avec nos pilotes" a déclaré Stella. "Nous aurons des discussions constructives, comme nous l’avons fait après le Grand Prix du Canada, par exemple."

"Cette analyse nous a permis, après le Grand Prix du Canada, de revenir encore plus unis et plus forts en tant qu’équipe, comme nous l’avons dit à l’époque. Nous verrons s’il y a des enseignements à tirer et des ajustements à apporter à notre approche."

"Mais je pense que cela donnera lieu à des discussions constructives. Oscar a évidemment fait quelques déclarations alors qu’il était dans la voiture, mais c’est le genre de caractère que nous attendons de nos pilotes."

"Ils doivent affirmer clairement leur position. C’est ce que nous leur demandons. En même temps, nous devons mettre les choses en perspective, la perspective d’un pilote qui se trouve dans une voiture de Formule 1 avec l’intensité du premier tour et la perspective que Lando se rapproche évidemment de lui."

"Mais nous savons qu’en réalité, Lando est entré en contact avec Verstappen et a surviré sur Oscar. Nous allons donc avoir de bonnes analyses, de bonnes discussions et, comme après le Canada, nous reviendrons plus forts et encore plus unis."

Malgré les demandes de Piastri, l’équipe a refusé d’intervenir : "Évidemment, l’équipe a le pouvoir et le droit d’agir si nécessaire. Nous avons donc évalué la situation et estimé qu’il n’était pas nécessaire de le faire. Mais comme je l’ai déjà dit, nous voulons que nos pilotes clarifient leur position."

"C’est ce qu’Oscar a fait, puis nous avons évalué la situation et avons estimé que la bonne décision était celle que nous avons prise. Mais une partie du processus consiste en une révision qui aura lieu dans les prochains jours. Et comme je l’ai déjà dit, cela conduira certainement à une équipe encore plus unie et plus forte."

Le débriefing promet d’être tendu ce lundi à Woking, et McLaren reste ouverte à donner raison à l’Australien a posteriori, et à adapter ses consignes : "En tant que pilote, il a tenté de profiter d’une ouverture qui s’offrait à lui, il y avait une opportunité, quelles que soient les conséquences qui ont suivi."

"Notre analyse doit être très détaillée, très précise, elle doit tenir compte du point de vue de nos deux pilotes, puis nous formerons une opinion commune sur la base de laquelle nous verrons si nous pouvons simplement confirmer notre interprétation initiale ou s’il y a autre chose que nous devrions conclure."

"En ce qui concerne le fait de profiter de l’espace, je pense que c’est une approche un peu trop grossière, si je puis dire. Nous devons faire preuve d’une plus grande sophistication et d’un plus grand souci du détail, car il y a tellement d’éléments à prendre en compte et nous devons nous assurer de ne pas tirer de conclusions trop hâtives."

"Nous devons être précis, car les enjeux sont importants. Il ne s’agit pas seulement des points au championnat, mais aussi de la confiance de nos pilotes dans notre façon de fonctionner, ce qui est encore plus fondamental. Nous ferons donc preuve de toute la précision requise dans ce cas et mènerons toutes les discussions nécessaires."