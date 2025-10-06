Mercedes F1 confirme un ’accord’ avec Russell après sa victoire à Singapour

Le patron de Mercedes F1, Toto Wolff, a confirmé que George Russell, vainqueur du Grand Prix de Singapour, restera dans l’équipe jusqu’à fin 2026 au moins, mettant ainsi fin à plusieurs semaines de spéculations sur les retards dans la signature du contrat.

La victoire dominante de Russell, parti en pole position, semble avoir réglé la question après une période tendue de négociations sur le salaire, les obligations envers les sponsors et la durée du contrat. Le pilote de 27 ans serait également à la recherche d’un nouveau manager indépendant de Mercedes, ce qui a ralenti les négociations.

Pour l’instant, cependant, Wolff affirme que Russell et le jeune Italien Kimi Antonelli sont confirmés pour la saison prochaine.

Ralf Schumacher a interrogé l’Autrichien sur les rumeurs en direct sur Sky Deutschland après la course : "C’est de votre faute Toto, vos baquets sont toujours libres pour l’année prochaine."

Wolff a répondu : "Oui, mais la voiture est aussi rapide. Ne vous inquiétez pas, nous ferons bientôt une annonce."

Le présentateur Peter Hardenacke a ensuite demandé si l’accord avec Antonelli était conclu. "Oui. Les deux sont confirmés," a répondu Wolff.

Hardenacke a ri : "Les deux sont confirmés ? Ok, alors nous allons prendre cela pour argent comptant."

Schumacher a ajouté : "Mercedes peut désormais s’épargner le communiqué de presse, il vient de le révéler en exclusivité."

Wolff a souri : "Ne vous inquiétez pas, nous allons l’annoncer de manière officielle".

Wolff a longtemps préféré garder ses options ouvertes pour 2027, année où Verstappen pourrait théoriquement devenir disponible à nouveau. Mais l’Autrichien a salué la maturité acquise par son pilote actuel depuis le célèbre accident survenu en fin de course à Singapour il y a deux ans.

"Oui, je pense que nous avons vu George vivre des moments comme celui-là par le passé. Mais pas récemment. C’est un pas en avant qu’il a fait cette année aussi, pour que ce genre de choses ne se reproduise plus."