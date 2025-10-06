’Ces F1 sont des pochettes surprises’ : Wolff ’n’aurait pas cru’ à une victoire de Mercedes

Le patron de Mercedes F1, Toto Wolff, a eu du mal à expliquer comment George Russell a réussi à remporter une victoire dominante lors du Grand Prix de Formule 1 de Singapour, après s’être élancé de la pole sur un circuit qui ne semblait pas convenir à la monoplace de Brackley.

Interrogé sur la manière dont l’équipe a optimisé son package, qui n’a pas fait preuve d’une grande régularité pendant la deuxième moitié de la saison, Wolff n’a pas de réponse à donner.

"À vous de me le dire" a déclaré Wolff. "Singapour n’a jamais été un endroit favorable pour nous en termes de performances de la voiture. Et si vous m’aviez dit que nous allions dominer comme nous l’avons fait ici, je ne vous aurais pas cru."

Oscillant entre voiture intouchable et week-ends difficiles durant lesquels elle a été menacée par la Williams, l’Aston Martin ou la Racing Bulls, la W16 confirme que les voitures à effet de sol sont très difficiles à appréhender, même dans leur quatrième année d’exploitation.

"Ces voitures sont de véritables pochettes surprises. Si vous demandez à McLaren pourquoi les trois dernières courses ne se sont pas déroulées comme prévu, ils auraient probablement du mal à vous répondre."

"De la même manière, Max est revenu en force, mais a de nouveau manqué de performance ce dimanche, tout comme les Ferrari qui oscillent entre succès et échec."

Wolff a confirmé les faibles marges de manœuvre permettant d’optimiser au maximum n’importe quel package cette année, mais a indiqué qu’une fois le bon équilibre trouvé à Singapour, la W16 semblait capable d’atteindre un niveau très élevé.

"C’est juste que les marges sont si faibles pour avoir la voiture dans la bonne fenêtre aérodynamique, pour extraire le maximum d’adhérence mécanique sans détruire les pneus, et bien sûr pour trouver le point idéal des Pirelli."

"Cela ne correspond pas toujours à ce que l’on voit dans le monde virtuel, dans les simulations, par rapport à ce qui se passe sur la piste. Mais à Singapour, dès le départ, les pneus, le pilote et la voiture étaient en parfaite synchronisation et imbattables."

Après un nouvel épisode de tensions entre Lando Norris et Oscar Piastri, Wolff a salué la gestion de McLaren par Andrea Stella et Zak Brown : "J’ai vu ce film plusieurs fois. Je trouve qu’Andrea et Zak s’en sortent plutôt bien, ils en parlent ouvertement et gèrent la situation de manière très transparente."

"Mais l’écart se réduit, et on va bientôt arriver à un stade où chaque point comptera. Ils vont alors commencer à calculer et recalculer, et je pense que les coudes vont sortir un peu plus, c’est là que ça va devenir intéressant."

Wolff a toutefois conclu en exprimant sa confiance dans la capacité de la hiérarchie de McLaren à gérer efficacement la situation : "Ces gars-là maîtrisent la situation. La direction de McLaren maîtrise la situation, et pour nous, les fans, ça va être intéressant à regarder."