Wolff explique pourquoi il juge difficile un retour de Horner en F1

Un retour en Formule 1 sera difficile pour l’ancien directeur de l’écurie Red Bull, Christian Horner, avec tout ce qu’il a eu comme affaires sur le dos. C’est ce qu’affirme son ex-rival chez Mercedes F1, Toto Wolff. Horner a été licencié en juillet après 20 ans à son poste, suite à une baisse de forme de l’équipe et à des conflits internes.

L’homme de 52 ans avait aussi été accusé de harcèlement sexuel et de comportement coercitif et contrôlant par une employée. Horner a été blanchi de ces accusations à deux reprises, d’abord après une enquête interne menée par un avocat, puis par un autre avocat qui a rejeté l’appel de la plaignante, mais son image en est sortie ternie.

"Il a brisé pas mal de verre, et ces choses-là ont des répercussions dans notre microcosme" a déclaré Wolff à la Press Association. "Quand on dit des choses... mais c’est ce qu’il a fait toute sa vie, et c’est ce qu’il sait faire de mieux."

Horner est candidat à un rachat de parts chez Alpine, et Toto Wolff a également posé un dossier en ce sens, mais il assure que ce n’est pas pour embêter son ancien rival ni pour lui faire concurrence.

"Le fait que nous examinions cette participation n’a aucun lien avec Christian. Et l’idée qu’il y ait une rivalité entre Christian et moi pour savoir qui achètera une part d’Alpine est inventée de toutes pièces."

"Il serait assez triste que ce soit un critère pour décider de faire un tel investissement ou non. Nous l’étudions sous différents angles et nous n’avons pas encore tiré de conclusions. Nous voulons savoir si cela fait sens."

"Je suis partagé quant au retour de Horner en F1. Des personnalités manquent au sport. Et sa personnalité était clairement très controversée, ce qui est une bonne chose pour le sport. J’ai dit à Fred Vasseur qu’il fallait ’le bon, la brute et le truand’. Et il ne reste plus que le bon et le truand. La brute est partie."

"Est-ce que j’envisagerais qu’il puisse un jour être un allié ou quelqu’un qui partage des objectifs ? Je ne pense pas. Mais même quand j’ai ressenti la plus grande frustration et de la colère envers lui, il faut se rappeler que même votre pire ennemi a un meilleur ami, donc il doit y avoir du bon."

"S’il n’y avait pas eu cette rivalité compétitive pendant tant d’années, et si plus d’eau avait coulé sous les ponts, je suis sûr que j’aurais pu passer une soirée avec lui autour d’un dîner et bien rire."

Horner, qui a déclaré avoir des choses à finir en Formule 1, a été écarté l’année dernière pour la reprise de la direction chez Aston Martin. Wolff n’est pas surpris mais pense que Horner pourrait aussi faire son retour.

"Au fil de ces années, c’était tout simplement trop intense, trop féroce, et des choses se sont produites dont je ne comprends toujours pas aujourd’hui pourquoi il les a faites. Je ne sais pas s’il retrouvera son chemin, ni dans quelle fonction. Je ne lui souhaite certainement pas de mal."

"Et nous devons nous accorder du crédit mutuellement. Il n’y a pas beaucoup de directeurs d’écurie qui ont accompli ce qu’il a fait. Je vois la situation ainsi, quoi qu’il arrive, quels que soient les résultats, qu’il revienne ou non en Formule 1, je suis en paix avec cela."