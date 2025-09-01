McLaren F1 a déjà identifié l’origine du problème de Norris

McLaren F1 semblait se diriger vers un cinquième doublé consécutif quand la voiture de Lando Norris a lâché. Andrea Stella, le directeur de l’équipe, salue la très nette victoire d’Oscar Piastri, avant de se tourner vers le sort de Norris.

Selon l’Italien, McLaren a déjà identifié le problème, et il s’agit de quelque chose lié au châssis. Compte tenu des symptômes vus à l’écran, on peut imaginer qu’il s’agit en fait d’une anomalie de châssis qui a compromis l’ensemble.

"Comme je l’ai dit après la course, nous avons vécu les deux facettes du sport automobile. La joie et la satisfaction d’une victoire pour McLaren et Oscar, avec une course solide jusqu’au drapeau à damier. Globalement, il a réalisé un week-end impeccable dans des conditions difficiles, ce qui lui a permis de remporter la victoire" a déclaré Stella.

"D’un autre côté, nous avons eu la douleur de l’abandon de Lando en fin de course. Lando était en lice pour livrer une belle bataille aux avant-postes, avec un doublé très probable. Il peut être fier de sa performance ce week-end et reviendra plus fort le week-end prochain."

"Juste après la course, nous disposions juste de quelques indications initiales basées sur les données et je voulais m’abstenir de toute spéculation quant à savoir s’il s’agit d’un problème côté châssis ou côté moteur. Nous avons maintenant identifié un problème au niveau du châssis et nous effectuerons une analyse complète avant de reprendre à Monza."

"C’est le premier problème technique pour l’équipe après une longue série de fiabilité irréprochable. Pour être honnête, en termes de résultat, cela ne fait pas une grande différence, même dans la façon dont cela est perçu."

"Je tiens à rappeler que nous considérons un ensemble châssis-moteur comme une seule et même entité. Donc, nous verrons techniquement où se situe exactement le problème et nous le corrigerons."

Stella a reconnu que ce problème technique est particulièrement gênant compte tenu de la volonté de l’équipe de rester neutre dans la lutte pour le titre des pilotes : "Oui, la fiabilité est un point fort chez McLaren depuis longtemps. Nous avons rencontré à Zandvoort un problème de fiabilité technique, ce qui est toujours décevant."

"Mais je dirais que c’est encore plus gênant, car cela impacte une situation où, en tant qu’équipe, nous souhaitions rester aussi neutres que possible dans ce qui constitue la quête individuelle de chaque pilote pour le titre."

"Ce n’est donc pas idéal que nous ayons eu un problème avec la voiture, mais c’est comme ça. Toute l’équipe va analyser la situation, en tirer les leçons, en analysant le problème, en le corrigeant et en s’assurant que ce problème ne soit plus un problème pour l’avenir, pas seulement pour le reste du championnat, même si c’est évidemment notre priorité pour le moment."