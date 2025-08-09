Hamilton se dit incapable de gérer une vie de famille actuellement

Lewis Hamilton a révélé ne pas savoir comment certains de ses rivaux en F1 concilient les exigences de la course et la vie de famille, soulignant sa préférence pour se concentrer pleinement sur les rigueurs du pilotage en Formule 1.

Le pilote Ferrari a expliqué ne vouloir aucun « regret » ni souhaiter avoir « donné plus » dans sa carrière lorsqu’il choisira d’arrêter.

Bien que célibataire depuis dix ans, le quadragénaire a fréquenté Nicole Scherzinger, l’ancienne chanteuse des Pussycat Dolls, entre sa première saison en F1 en 2007 et 2015.

Interrogé sur le fait qu’il était toujours célibataire et les difficultés de concilier vie privée et engagement en Formule 1, Hamilton s’est interrogé sur la manière dont des pères de famille comme Max Verstappen et Nico Hülkenberg parviennent à concilier leurs deux vies.

"Oui, c’est très compliqué de trouver quelqu’un qui comprenne votre passion et veuille la partager, surtout dans le monde d’aujourd’hui," répond Hamilton lors d’une interview pour la RTBF.

"Je vois d’autres pilotes et je me demande comment ils y arrivent : certains ont des enfants, sont mariés, ont des petites amies. Moi, j’ai vécu ça quand j’avais la vingtaine. J’ai fait un choix différent : j’ai décidé de maximiser le temps que j’ai ici car il est plus court qu’on le croit."

"Je ne veux pas avoir de regrets, ni penser que j’aurais pu donner plus. Ces dix dernières années, je me suis concentré sur ma performance. Et quand je prendrai ma retraite, je pourrai faire ce que je veux. Je pourrai me consacrer à d’autres choses sans contrainte."

"Tant que je suis en compétition, je reste concentré sur ma santé, mon bien-être, ma santé mentale et ma technique de pilotage. Je veux être le meilleur ingénieur possible et le meilleur coéquipier aussi. C’est mon objectif principal : je veux gagner."

Malgré un début de carrière difficile chez Ferrari, le vainqueur de 105 Grands Prix a maintenu que sa préoccupation immédiate était de redonner à la Scuderia sa gloire d’antan.

"J’ai eu la chance de gagner avec de grandes équipes dans le passé. Avec Mercedes, avec McLaren, c’était incroyable. Mais mon rêve, c’est de gagner un titre avec Ferrari. Cela fait longtemps que ce n’est pas arrivé. Ferrari a tous les ingrédients pour gagner, il faut juste tout assembler. C’est ce que j’essaie de faire en coulisses avec Fred Vasseur et l’équipe."