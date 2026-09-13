Lindblad a fait ’au mieux’ en marquant un point pour Racing Bulls à Madrid

Racing Bulls a inscrit un point à Madrid pour le GP d’Espagne grâce à la dixième place d’Arvid Lindblad, ce qui permet à l’équipe de garder neuf unités d’avance sur Alpine F1, qui en a inscrit six aujourd’hui. Pour le pilote britannique, la course a été satisfaisante et il pense qu’il n’aurait pas pu faire mieux, alors qu’il a fait des dépassements en début de course et n’a pas pu profiter de la voiture de sécurité virtuelle.

En effet, il s’élançait en pneus mediums et a pu chausser les gommes dures quand la voiture de sécurité virtuelle a été déclenchée, ce qui ne lui a pas permis de gagner stratégiquement face à ses rivaux.

"C’était une course correcte, c’était le maximum possible. J’ai essayé de faire un bon premier tour, l’objectif était de passer Franco mais il a fait un bon premier tour, j’ai saisi l’opportunité de passer Oscar, ce que je n’avais pas prévu avant la course" a expliqué Lindblad.

"Mais ensuite, j’ai fait de mon mieux, on savait que la stratégie allait être très importante, et vu le timing de la VSC on s’est tous arrêtés en même temps donc il n’y avait pas vraiment de stratégie."

"Le rythme en pneus durs était bon, j’étais derrière Franco pendant longtemps, j’ai essayé d’être intelligent sur l’énergie pour le surprendre, mais comme attendu, c’était très difficile de passer sur ce circuit. Donc c’était le mieux qu’on pouvait faire."

La course de Yuki Tsunoda a été gâchée par Carlos Sainz, qui est venu percuter sa voiture au départ et lui a fait perdre de nombreuses places. Il a ensuite été coincé en fond de classement pour terminer un week-end qui avait été difficile.

"La course elle-même a failli se terminer au premier virage, j’ai été percuté par l’arrière, j’ai eu beaucoup de dégâts, l’effet de cela était important. Le rythme n’était pas si mauvais mais j’ai perdu beaucoup de places, et ici c’est très difficile de dépasser, ce n’était pas une course amusante" note le Japonais.

"En général, ce n’était pas un week-end facile, je n’ai pas réussi à régler les problèmes que j’avais depuis les EL1, et les problèmes étaient pires au fil du week-end donc je dois voir ce qui s’est passé. Et en course, je n’ai rien pu faire."

Alan Permane, le directeur de Racing Bulls, a salué la performance de Lindblad, et n’a pas voulu accabler Tsunoda, confirmant que la course du Japonais avait été ruinée dès le premier virage.

"Nous avons passé une assez bonne journée aujourd’hui, Arvid repartant avec quelques points, nous pouvons donc être confiants quant au fait que le rythme est là" a déclaré le Britannique.

"La course de Yuki a été compromise au premier tour lorsque Carlos Sainz est entré en collision avec lui et a causé des dégâts sur la voiture. Cela lui a coûté au moins une demi-seconde et a mené à une course difficile dans l’ensemble."

"C’est un super circuit ici à Madrid, et je pense qu’il va continuer à gagner en popularité au fil des ans. Nous avons hâte de nous rendre à Bakou dans deux semaines pour lancer ce triplé de courses."