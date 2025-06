Marko : Il semble que Tsunoda ne puisse pas progresser en qualifications

Helmut Marko semble convaincu que Yuki Tsunoda est une cause perdue pour Red Bull. Le consultant motorsport de l’équipe ne comprend pas le fait que le Japonais se soit qualifié dernier à Barcelone alors que Max Verstappen sera troisième au départ, et il rappelle que la différence de spécifications sur les deux RB21 est de la faute de Tsunoda.

"Vendredi, Tsunoda était assez proche de Max" a déclaré Marko. "La dernière place doit être remise en question, même si Yuki ne pilote pas la dernière spécification de la voiture. Le plancher est différent de celui de Max, ainsi que d’autres pièces. Mais il les a cassées lui-même à Imola !"

"Nous ne sommes pas dans la situation la plus facile en ce qui concerne les pièces de rechange. Mais il semble que Yuki ne puisse pas progresser en qualifications. Ses résultats sont décevants. Nous allons devoir tout analyser."

Un des gros reproches faits à Red Bull est de ne pas engager de pilote de pointe aux côtés de Verstappen, et Carlos Sainz confirme à El Cafelito avoir été refusé par l’équipe : "Bien sûr que j’ai parlé à Red Bull. Ils ne me voulaient pas pour une raison que j’ignore. Nous n’avons pas trouvé un accord."

L’Espagnol sous-entend que la décision venait d’un veto de Verstappen : "Je ne discute pas des questions contractuelles avec qui que ce soit. Je pense que quiconque connaît un tant soit peu la Formule 1 comprend pourquoi Red Bull ne voulait pas de moi."

Verstappen ne comprend pas la différence de performance de Tsunoda par rapport au début de saison, où il affrontait Isack Hadjar qui enchaîne aujourd’hui les Q3 : "Ce n’est pas un incompétent, n’est-ce pas ?"

"Quand il était chez Racing Bulls, il avait toujours l’air bien comparé à Hadjar. Mais oui, c’est comme ça. Ca fait longtemps que ça dure, c’est peut-être un signe" a-t-il déclaré, sous-entendant qu’il y a un problème fonctionnel chez Red Bull. Interrogé sur des détails supplémentaires, il est resté flou : "Vous pouvez répondre à cela vous-mêmes."

Hadjar vient lui aussi à la rescousse de Tsunoda : "Yuki vaut bien plus qu’une 20e place, c’est certain. Bien sûr, je ne sais pas vraiment ce qu’il vit en ce moment. Je n’ai jamais été de l’autre côté du garage. Mais oui, il doit continuer à pousser, ce n’est définitivement pas un gars de 20e place."

Malgré les excellentes performances de la RB21 entre ses mains, Verstappen pointe des problèmes qui peuvent affecter Tsunoda : "Nous manquons juste un peu d’adhérence. La performance globale n’est tout simplement pas au rendez-vous. Nous le savons. Il faut l’accepter. Si vous regardez l’ensemble de la saison, nous avons toujours été derrière."

"Ce n’est que lorsqu’ils commettent quelques erreurs que nous pouvons en profiter. C’est un peu la réalité à laquelle nous avons été confrontés toute la saison. Et certains circuits sont encore plus mauvais pour nous que d’autres. Il faut rester réaliste. Nous pouvons tous rêver, mais cela ne sert pas à grand-chose en Formule 1."

Tsunoda décrit des problèmes que décrivait déjà Alex Albon en 2020, quand il peinait à pousser au maximum dans la RB16 : "Lors des deux derniers Grands Prix, dans certaines séances, j’étais au même niveau que Max, voire un peu plus rapide, et soudain, ça tombe comme un couperet."

"Chaque tour, même en long run, en est un bon exemple. Quoi que je fasse, rien ne se passe et j’ai l’impression que cette voiture mange les pneus, qu’elle les dégrade énormément. Elle n’est pas vraiment à la hauteur. Je pense que la limitation principale est toujours là et je ne sais pas ce que c’est et je ne peux pas vraiment avoir de réponse à ce sujet."

L’objectif principal est d’aller chercher un bon résultat en Espagne, alors qu’il s’élancera depuis la voie des stands, en espérant pouvoir remonter : "Je ferai de mon mieux... Tout ce que je peux faire pour être dans le top 10, je le ferai."

"Mais le fait est que je ne pense pas que nous ayons été en mesure de remédier à la limitation principale depuis les EL2, qui était vraiment la dégradation des pneus. Donc ce sera difficile de manière réaliste. Mais j’espère qu’avec quelques changements de réglages, nous pourrons améliorer un peu les choses, mais à part ça, on verra comment ça se passe."