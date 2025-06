Alpine F1 : Briatore admet ne ’pas être du tout content’ de Colapinto

Flavio Briatore admet ne pas être encore « satisfait » des performances de Franco Colapinto chez Alpine F1.

L’équipe a laissé tomber son rookie Jack Doohan après seulement six courses cette année pour intégrer un autre rookie un peu plus expérimenté (chez Williams en 2024), Colapinto, 21 ans, largement sponsorisé par l’Argentine – dans le cockpit de la deuxième A525.

Jusqu’à présent, il a déçu son principal soutien, Briatore, conseiller exécutif de l’équipe.

"Il a crashé la voiture dès le premier week-end de course. Il était à une seconde de Pierre Gasly à Monaco et même ici lors des Libres. Si je disais que j’étais content, ce serait un mensonge. Je ne suis pas content du tout."

Alpine a déclaré lors de l’annonce officielle de l’échange Doohan-Colapinto que l’Argentin n’était assuré que de cinq courses. Briatore a rapidement démenti. Cependant, on ne sait pas plus précisément combien de temps Colapinto aura.

Certains disent que Briatore veut au moins retrouver auprrès des sponsors argentins l’argent qu’il a investi (20 millions de dollars) en prenant Colapinto à Williams.

"Il faudra voir comment la saison se déroule pour lui. Il faut aussi reconnaître que Franco est très jeune et qu’il subit une forte pression de toutes parts, pas seulement de la part de l’Argentine. C’est sa première vraie course à Barcelone, et nous verrons ce qu’il sait faire."

"Dans son métier, il faut être capable de prendre confiance le plus rapidement possible. J’espère qu’il y parviendra et qu’il reviendra sur la bonne voie."

Étrangement, de nouvelles rumeurs dans le paddock suggèrent que Briatore pourrait désormais envisager un retour potentiel en F1 de Mick Schumacher, le meilleur pilote d’Alpine en WEC.

"Je ne pense pas que ce soit la question à poser ici. Je ne veux pas en parler."

Le champion du monde 2016, Nico Rosberg, interprète cela comme un avertissement clair adressé à Colapinto.

"Colapinto est actuellement du mauvais côté dans le cerveau de Flavio, et il ne faut pas être dans cette situation. Flavio ignore complètement ses pilotes numéro 2. Il ne s’en soucie absolument pas. Et il traite ses pilotes numéro 1 comme des chiots, c’est donc assez extrême de la part de Flavio."

L’oncle de Mick Schumacher, Ralf, sait à quel point le lien entre son frère Michael et Briatore était étroit, et pressent qu’une opportunité se profilait pour Mick.

"Il veut constituer la meilleure équipe possible pour 2026. Il donne maintenant aux pilotes l’occasion de faire leurs preuves, et ensuite, il prendra la décision. C’est évidemment brutal pour un pilote. Si vous faisiez ça à Lando Norris, il conduirait à reculons. Flavio n’est pas un patron à la portée de tous. Il est difficile et ce n’est pas drôle pour un jeune homme."