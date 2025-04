Marko est convaincu que Red Bull peut ’battre McLaren F1’ cette année

Red Bull a affiché un niveau très proche, sinon similaire, de McLaren F1 en Arabie saoudite. Helmut Marko, le consultant motorsport de l’équipe, se félicite des progrès, notamment en matière de dégradation des pneus, sur la monoplace de Milton Keynes.

"Par rapport à Bahreïn, nous avons beaucoup progressé" a déclaré Marko. "Mais ce circuit nous convient mieux - les virages sont plus rapides, etc. Nous progressons et nous obtenons une voiture plus prévisible qui fonctionne également dans une plus large gamme. La bonne nouvelle, c’est que nous avons prouvé notre vitesse. Nous étions à égalité en termes d’usure des pneus. Cela nous donne confiance pour l’avenir."

D’autres progrès sont attendus jusqu’à une grosse évolution à Imola : "Nous ferons de petits pas, et je pense que d’ici Imola, nous devrions avoir la vitesse nécessaire pour battre les McLaren. Il ne s’agit pas de faire de grands pas, mais de petits pas. Je pense que nous verrons vraiment les résultats lors de la première course européenne à Imola."

"Si notre voiture est dans la bonne fenêtre de fonctionnement, nous sommes tout aussi rapides - et nous avons toujours le facteur Max. Dans le cas contraire, comme à Bahreïn, cela devient beaucoup plus difficile : Mais nous y travaillons dur, et d’ici là, nous devons nous assurer que nous continuons à marquer autant de points que possible."

Marko est convaincu que Max Verstappen peut encore aller chercher les pilotes McLaren pour le titre mondial, comme l’avait fait Sebastian Vettel à l’époque : "Oui, ce n’est pas inquiétant. Ce ne sera pas facile, mais nous avons prouvé que nous pouvons gagner le championnat même si nous sommes derrière."

"Je me souviens encore qu’avec Vettel, nous avions plus de quarante points de retard et que nous avons tout de même remporté le championnat du monde. La combativité est là, et nous connaissons nos faiblesses. À un moment donné, les améliorations techniques feront leur effet."

L’Autrichien est convaincu que Verstappen peut profiter de la lutte au sein de McLaren : "Nous préférons que l’un gagne d’abord, puis l’autre, pour changer. Il est peu probable que Piastri et Norris se soumettent aux ordres de l’équipe comme ça. Et c’est en fait une grande opportunité pour nous - pour que ces deux-là se battent l’un contre l’autre."

Enfin, Marko admet que la RB21 était dans le sillage de la McLaren sur ce tracé rapide à l’asphalte lisse : "En dépit de tout ce qui s’est passé pendant la course, le fait de terminer deuxième assez près d’Oscar a été un week-end positif pour nous."

"Si quelqu’un nous avait dit vendredi que nous finirions deuxièmes, nous aurions applaudi. Bien sûr, sur des pistes plus dégradées, nous avons encore du travail à faire, mais nous avons bien travaillé sur les réglages, la voiture s’est bien comportée et nous avons eu un très bon rythme de course."

"Surtout après Bahreïn, c’était un bon week-end pour terminer le triplé de courses et nous devons juste continuer à travailler et à être aussi réguliers que possible. Cela a vraiment été une course positive et positive et c’est prometteur pour les courses à venir."