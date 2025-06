Malgré les évolutions en Autriche, Ferrari manque toujours de rythme sur un tour rapide

Lewis Hamilton et Dino Beganovic étaient en piste lors de la première séance d’essais libres en Autriche, Charles Leclerc reprenant le volant de sa SF-25 en fin d’après-midi lors des Libres 2.

L’équipe a testé les améliorations aérodynamiques introduites lors de cette course, notamment un nouveau plancher. Les pilotes de la Scuderia ont bouclé un total de 118 tours avec comme mission principale de récolter des données.

A noter qu’entre les séances, la boîte de vitesses de Lewis Hamilton a été changée, après quelques alertes lors des Libres 1.

Charles Leclerc, 5e temps du jour, est plutôt ravi de sa seule heure de tests.

"J’ai pris le volant pour la première fois en EL2 aujourd’hui et je me suis senti à l’aise en piste, mais pas encore au point concernant le feeling. Comme d’habitude, notre rythme de course est bon, mais nous avons encore du travail à faire pour améliorer notre niveau en qualifications et pouvoir partir plus loin et nous battre aux avant-postes dimanche."

Lewis Hamilton, 10e chrono, a lui pu jauger au mieux les évolutions.

"Nous avons manqué quelques tours en EL1 à cause d’un problème de boîte de vitesses, ce qui nous a un peu pénalisés. C’était frustrant pour tout le monde dans le garage, car les gars ont fait un excellent travail. Ils ont fait un autre excellent travail en changeant la boîte de vitesses et en nous préparant pour les EL2. Elles se sont déroulés plus sereinement, mais nous ne sommes pas encore au niveau souhaité en termes de rythme. Il reste du travail à faire cette nuit et nous continuerons à chercher les bons ajustements avec l’équipe."

Et concernant les nouveautés ? "Un travail considérable a été effectué pour installer le fond plat, mais comme vous le voyez, cela n’a pas forcément affecté notre compétitivité."

"La voiture ne semble pas mal, mais nous sommes très en retard sur le rythme. Il faut que nous nous penchions sur la question. Nous allons continuer à attaquer et à peaufiner la voiture, et voir ce que nous pouvons obtenir. Le top 10 est évidemment très serré, donc un dixième peut faire la différence. Nous allons donc travailler pour essayer de gagner au moins ce dixième ce soir."

"Charles était à six dixièmes. J’étais à près d’une seconde. Ce n’est pas idéal, mais je pense qu’il y a beaucoup à apprendre, alors nous allons faire quelques ajustements. J’espère que nous pourrons essayer de nous rapprocher un peu. Mais nous ne serons pas devant."

Dino Beganovic a pu tester la SF-25 pour la 2e fois en Libres 1 et il n’a évidemment pas pris de risques dans la voiture de Leclerc.

"Ce fut une journée productive de mon côté, car j’ai pu terminer notre programme en aidant l’équipe à collecter des données qui seront utiles ultérieurement."

"C’est évidemment extrêmement agréable de pouvoir rouler à nouveau au volant d’une F1, surtout avec le Cheval Cabré sur sa combinaison. Je tiens à remercier la Scuderia Ferrari HP et l’Academy pour cette opportunité."

"Je vais maintenant me concentrer sur la Formule 2 et faire de mon mieux pour décrocher de bons résultats ce week-end."