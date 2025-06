Atteindre la Q3 sera ’difficile’ pour Racing Bulls en Autriche

Liam Lawson a terminé 12e de la première journée du Grand Prix d’Autriche de F1, et il espère pouvoir se rapprocher du top 10. Le pilote Racing Bulls est toutefois conscient qu’il faudra abattre le tour parfait pour réussir à atteindre le top 10.

"C’est serré jusqu’à présent ce week-end, c’est un tour très court ici, ce qui conduit naturellement à des temps au tour serrés, et compte tenu du fait que la grille a été serrée toute la saison, les qualifications seront extrêmement compétitives" s’inquiète le Néo-Zélandais.

"Notre voiture est dans une bonne situation, mais comme tout le monde, nous sommes toujours à la recherche d’améliorations. Pour l’instant, nous sommes dans une bonne fenêtre et nous avons encore le temps de gagner en rythme."

"Le trafic en Q1 sera un défi, donc la gestion de la température des pneus et les procédures de sortie de tour seront cruciales. Nous devrons faire de notre mieux et nous espérons que cela portera ses fruits."

Isack Hadjar a terminé juste derrière son équipier et admet manquer de performance pour le moment : "Je me suis senti plus à l’aise dans la voiture dans la deuxième séance. Mais avec deux dixièmes, on gagnerait six ou sept places, donc tout reste à jouer. Ce n’est pas une évolution majeure, on trouve quelques centièmes mais ce n’est pas magique."

L’objectif de rentrer dans le top 10 en qualifications semble ambitieux : "On avance pas à pas et on va dans la bonne direction. Demain, il sera difficile d’aller en Q3 car les Aston sont plus rapides que nous et ça fait un duo de pilotes en plus. C’est possible mais ce sera très difficile."