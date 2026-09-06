Gasly en pole, mais Alpine F1 peut-elle vraiment gagner à Monza ?

Pierre Gasly a créé l’une des plus grosses surprises de la saison 2026 en décrochant hier la pole position du Grand Prix d’Italie à Monza. Inattendue avant les qualifications, cette performance place Alpine dans une situation exceptionnelle, mais la question reste entière avant la course : l’écurie française possède-t-elle réellement le rythme et la gestion des pneumatiques nécessaires pour résister pendant toute la distance ? Pour Ralf Schumacher, la réponse est clairement négative. Flavio Briatore, lui, refuse de limiter ses ambitions.

La performance de Pierre Gasly est d’autant plus remarquable qu’Alpine ne figurait pas parmi les prétendants sérieux à la pole avant le début des qualifications. Le Français a pourtant parfaitement exploité les caractéristiques de l’A526 et les circonstances particulières de la séance pour s’installer en tête de la grille. Sa maitrise du dernier secteur et de la Parabolique lui a permis de faire la différence sur la Mercedes de George Russell, avec un passage plus rapide dans cette courbe de 8 km/h en entrée !

Ralf Schumacher, consultant pour Sky Deutschland, a reconnu l’ampleur de la performance réalisée par le pilote Alpine, tout en se montrant beaucoup plus réservé sur ses chances de transformer cette pole en victoire.

"Gasly a fait quelque chose d’incroyable. Va-t-il gagner la course ? Non."

Pour l’ancien pilote allemand, le principal problème d’Alpine pourrait apparaître au fil des tours, lorsque la gestion des pneumatiques deviendra déterminante.

"Dans des circonstances normales, je ne pense pas qu’il sera capable de maintenir son rythme sur toute la distance, simplement parce que ses pneus vont s’user très rapidement. L’Alpine ne préserve pas aussi bien ses gommes, j’ai regardé les longs relais de Gasly et ils sont nettement moins bons."

Schumacher refuse toutefois d’écarter totalement l’hypothèse d’un exploit. Monza est précisément le genre de circuit où les circonstances peuvent bouleverser la hiérarchie.

"Mais nous verrons. C’est Monza, rien n’est impossible."

Briatore vise carrément la victoire

Flavio Briatore n’a cependant aucune intention de se contenter d’une place d’honneur. Le patron d’Alpine assume une ambition radicalement différente de celle de Schumacher et fixe directement la victoire comme objectif pour dimanche.

"Déjà, quel résultat incroyable pour Pierre, Franco et toute l’équipe, avec cette pole position et nos deux voitures en Q3. Je suis extrêmement fier de Pierre, qui mérite amplement sa toute première pole en Formule 1. L’équipe a fait un travail fantastique et c’est exactement ce qu’elle mérite après les annonces de cette semaine concernant Monaco et les points que nous estimons avoir injustement perdus."

"C’est également formidable de pouvoir célébrer ce moment important avec François [Provost] (le PDG du groupe Renault) puisqu’il s’agit de la première pole position de l’équipe sous le nom d’Alpine et sa première pole depuis dix-sept ans."

"Maintenant... l’objectif pour la course ? Gagner."

L’Italien reconnaît néanmoins qu’un tel scénario relève pour l’instant du rêve, tandis qu’une arrivée dans les premières positions constituerait une approche plus réaliste.

"Si vous voulez rêver, vous devez gagner. Si vous ne voulez pas rêver, l’objectif réaliste est de terminer dans le top 3-4."

Cette pole revêt une importance particulière pour Alpine puisqu’elle met fin à une très longue attente. L’écurie basée à Enstone n’avait plus décroché la pole position depuis 17 ans. L’émotion était donc forcément particulière pour Briatore au moment de voir Gasly signer le meilleur temps.

"J’étais ému. Nous exagérerions si nous pleurions maintenant, mais j’étais ému."

Le patron d’Alpine avait d’ailleurs commencé à croire à la pole avant même la fin des qualifications, après avoir constaté la compétitivité de sa monoplace.

"Nous étions très compétitifs, nous étions à un dixième, et j’ai dit à David Sanchez (le directeur technique) : ’Je pense que nous allons décrocher la pole’. Et nous l’avons décrochée."

Alpine a trouvé la bonne combinaison

Steve Nielsen a apporté des éléments permettant d’expliquer cette performance inattendue. L’écurie a notamment profité d’un ensemble aérodynamique à faible traînée, qui lui permet de compenser une partie de son déficit de performance dans les portions sinueuses par une excellente vitesse de pointe.

"Notre ensemble ne génère pas beaucoup de traînée, ce qui nous aide énormément en matière de vitesse de pointe."

"Il sera donc sacrément difficile de nous dépasser et cela fait plaisir."

Les évolutions introduites par Alpine depuis Zandvoort ont également participé à cette progression, tandis que l’équipe a parfaitement exploité l’aspiration pendant les qualifications. Tous ces éléments ont permis à Gasly de se retrouver dans une position que peu d’observateurs auraient envisagée avant le week-end.

Monza n’est plus vraiment le "Temple de la vitesse"

La hiérarchie étonnante observée à Monza pourrait toutefois s’expliquer par une autre particularité : le fonctionnement énergétique des monoplaces de 2026 transforme profondément la manière dont les pilotes abordent les longues lignes droites du circuit italien.

Fernando Alonso estime même que le célèbre surnom de Monza ne correspond plus vraiment à la réalité actuelle.

"Nous entrons sur le circuit et nous lisons ’Temple de la vitesse’, mais ce n’est plus le Temple de la vitesse."

"Nous avons atteint 350-360 km/h à Barcelone et Budapest, mais ici nous n’atteignons que 312 km/h."

Carlos Sainz partage ce constat et considère que les nouvelles règles énergétiques ont profondément modifié l’identité du tracé italien. Le pilote Williams décrit une situation pour le moins surprenante au volant d’une monoplace de Formule 1 moderne.

"Nous sommes dans une voiture de Formule 1 qui se retrouve avec 400 ou 500 chevaux au milieu de la ligne droite au lieu de 1 000, avec beaucoup de traînée aérodynamique."

"Dans les lignes droites, limiter les vitesses à 305 ou 310 km/h... c’est un peu étrange. Ce n’est plus aussi bien qu’avant."

Max Verstappen, lui, a résumé cette nouvelle réalité avec beaucoup plus d’ironie à la radio.

"J’ai moins de puissance qu’une Fiat Punto."