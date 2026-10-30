LIVE F1 - GP du Mexique : les essais libres 2 en direct à Mexico

Le GP du Mexique continue en ce vendredi soir, avec les EL2 sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez à Mexico. Une séance cruciale puisqu’elle est la plus représentative des conditions des qualifications qui se dérouleront demain une heure plus tôt, et de la course dont le départ sera donné dimanche deux heures plus tôt. C’est donc l’occasion de faire un gros travail de fond sur la préparation des voitures.

Dix titulaires qui ont laissé leur place en EL1 vont lancer leur week-end avec ces EL2. Lando Norris chez McLaren, Max Verstappen chez Red Bull, George Russell chez Mercedes, Franco Colapinto, chez Alpine, tandis que chez Williams, Alex Albon va se lancer.

Racing Bulls va faire revenir Liam Lawson, et Esteban Ocon est de retour au volant chez Haas. Audi retrouve Gabriel Bortoleto, Aston Martin rend le volant de la deuxième monoplace à Lance Stroll, et Valtteri Bottas est également de retour chez Cadillac.

22h30 : Malgré la fin de son aventure de deux saisons chez Haas, Esteban Ocon n’a pas perdu espoir d’aller chercher un baquet l’année prochaine, qu’il s’agisse d’une place de titulaire chez Cadillac ou d’un autre rôle ailleurs. Le Français assure en tout cas discuter avec plusieurs équipes sur la grille.

22h33 : Ocon a aussi expliqué comment il a fait chez Haas pour avoir un impact important sur le développement des monoplaces depuis qu’il a commencé dans l’équipe américaine.

22h37 : Toujours chez Haas, Oliver Bearman n’est pas encore officialisé. Et alors que l’annonce devrait arriver "bientôt" selon son directeur Ayao Komatsu, le Britannique a expliqué qu’il aimerait signer un top 5 à Mexico, comme en 2025.

22h42 : Sergio Pérez a prolongé cette semaine chez Cadillac pour trois saisons supplémentaires. Le Mexicain, qui roule a domicile ce week-end, a pu établir précisément ses ambitions après cette annonce.

22h46 : Daniel Ricciardo s’est aussi exprimé récemment, et il a expliqué qu’il aimerait faire les 24 Heures du Mans avec son ancien équipier, Max Verstappen. Ce dernier a répondu à la proposition et posé ses conditions pour que celle-ci puisse un jour devenir réalité.

22h52 : Cadillac F1 a révélé avoir emprunté les monoplaces conçues sur base de F2 pour le film ’F1’, lors d’un roadshow cette semaine avec Pérez au Mexique. L’équipe a expliqué pourquoi elle a dû faire ce choix.

22h55 : Chez Cadillac toujours, Colton Herta a validé sa Superlicence en marquant son 40e point nécessaire, et il est donc éligible à être désigné titulaire pour 2027. Budkowski a lui mis une nouvelle fois la pression sur Bottas pour conserver son baquet.