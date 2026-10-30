Hamilton refuse d’enterrer Russell face à Antonelli

George Russell semblait avoir toutes les cartes en main pour jouer le titre mondial en début de saison, après avoir dominé le Grand Prix d’Australie. Mais neuf victoires plus tard, c’est son jeune coéquipier Kimi Antonelli qui se retrouve aux portes du sacre, dès ce week-end au Mexique. Alors que le Britannique accuse désormais un retard considérable au championnat, Lewis Hamilton a tenu à prendre sa défense. L’ancien pilote Mercedes estime que Russell a été davantage pénalisé par les problèmes techniques cette année, tout en reconnaissant les performances exceptionnelles de l’Italien.

La saison 2026 de Mercedes a connu un renversement de situation spectaculaire. Après avoir dominé le premier week-end de la saison à Melbourne, George Russell apparaissait comme l’homme à battre et l’un des principaux favoris pour le titre mondial.

Mais au fil des Grands Prix, la dynamique s’est progressivement inversée au sein de l’écurie allemande. Kimi Antonelli, qui dispute seulement sa deuxième saison en Formule 1, a pris l’ascendant sur son coéquipier et s’est imposé comme la référence du championnat.

Avec neuf victoires à son actif depuis le début de l’année, le jeune Italien aborde le Grand Prix du Mexique en position de force, avec la possibilité de décrocher son premier titre mondial dès ce dimanche.

Une perspective forcément difficile pour Russell, qui pourrait assister au sacre de son coéquipier alors qu’il semblait disposer d’un avantage en début de championnat.

Interrogé sur l’écart de performance qui s’est creusé entre les deux pilotes Mercedes, Lewis Hamilton a tenu à apporter son soutien à son ancien équipier.

Le septuple champion du monde, désormais chez Ferrari, connaît particulièrement bien Russell pour avoir partagé le garage Mercedes avec lui. Il estime toutefois ne pas disposer de tous les éléments permettant d’expliquer précisément les difficultés rencontrées par le Britannique cette saison.

"Je ne sais pas vraiment quelles ont été les difficultés, puisque je ne suis plus dans l’équipe," a expliqué Hamilton aux médias.

"Ce que je sais, c’est qu’il a eu beaucoup, beaucoup de problèmes. Il y en a eu bien davantage, ou en tout cas la plupart des problèmes ont concerné la voiture de George cette saison."

Hamilton considère que cette accumulation de difficultés a pu peser sur la régularité de Russell, alors qu’Antonelli aurait bénéficié d’une saison plus simple sur le plan technique.

"Je pense donc que cela a été très, très difficile pour lui, alors que Kimi a eu une saison beaucoup plus simple en ce qui concerne les problèmes rencontrés avec la voiture au fil de l’année. Mais il a également répondu présent à chaque week-end."

Le septuple champion du monde estime que Russell disposait pourtant d’un excellent niveau de performance au début de la saison.

Sa domination lors du Grand Prix d’Australie en était une illustration, mais le pilote Mercedes n’est pas parvenu à maintenir cette dynamique face à la montée en puissance de son coéquipier.

Selon Hamilton, les progrès réalisés par Russell ont régulièrement été suivis de nouvelles difficultés, empêchant le Britannique de retrouver une véritable continuité dans ses résultats.

"Je pense que George avait un très bon rythme, particulièrement au début. Mais c’est comme faire deux pas en avant, puis deux pas en arrière."

"Je ne sais pas vraiment pourquoi l’écart est aussi important."

Hamilton reste convaincu que son ancien coéquipier possède les ressources nécessaires pour rebondir après cette saison difficile.

"Je suis certain qu’il rebondira. Vous savez, chaque week-end, il revient et donne le meilleur de lui-même."

Mathématiquement, Russell conserve une possibilité de décrocher le titre mondial. Mais ses chances sont devenues extrêmement faibles, puisqu’il lui faudrait pratiquement réaliser un parcours parfait tout en espérant une succession de contre-performances totales de son coéquipier.

Antonelli, de son côté, pourrait mettre un terme au suspense dès ce week-end et devenir champion du monde de Formule 1 lors de sa deuxième saison dans la discipline.