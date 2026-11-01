LIVE F1 - GP du Mexique : la course en direct à Mexico

Le Grand Prix du Mexique n’est qu’à quelques minutes d’être lancé, et c’est évidemment un des départs les plus incertains qui nous attend, alors que la distance entre la ligne de départ et le premier virage de l’Autodromo Hermanos Rodriguez est l’une des plus longues de la saison. Et forcément, cela peut donner beaucoup de rebondissements inattendus avec une forte aspiration et un premier freinage très délicat.

Kimi Antonelli peut être sacré champion du monde ce soir s’il termine neuvième ou mieux de la course, ce qui suffirait à faire de lui le plus jeune pilote couronné de l’Histoire. S’il est dixième ou moins bien mais que ni George Russell ni Lewis Hamilton ne gagne, il sera aussi couronné.

Si ces deux scénarios ne sont pas respectés, le sacre des pilotes sera reporté au Brésil. Du côté des équipes, Mercedes doit reprendre 39 points à Ferrari pour valider le titre ce soir, et il est donc plus probable de voir l’équipe sacrée au Brésil ou à Las Vegas.

Lewis Hamilton s’élance premier après avoir signé sa première pole position pour Ferrari, la 105e de sa carrière. Il retrouve à ses côtés son ancien équipier chez Mercedes F1, George Russell, tandis que ce sont leurs équipiers respectifs, Charles Leclerc et Kimi Antonelli, qui constituent la deuxième ligne de la grille.

Max Verstappen s’était qualifié quatrième mais il a écopé d’une pénalité pour un incident avec Liam Lawson et il est donc cinquième au départ, aux côtés de Lando Norris. Isack Hadjar suit devant Arvid Lindblad, puis Pierre Gasly et Nico Hülkenberg en cinquième ligne.

Franco Colapinto est 11e au départ devant Oscar Piastri, qui n’a pas franchi la Q2 en qualifications. Gabriel Bortoleto et Oliver Bearman occupent la septième ligne, devant les Williams de Carlos Sainz et Alex Albon, puis Fernando Alonso, qui a critiqué sèchement le Thaïlandais depuis la semaine dernière.

Ryo Hirakawa prend le premier départ de sa carrière puisqu’il a remplacé Esteban Ocon au cours du week-end, et il devance Lance Stroll et Sergio Pérez, puis Valtteri Bottas. Liam Lawson s’était qualifié huitième mais il a été disqualifié pour un non-respect de la puissance minimale du MGU-K.

20h00 : Et Lawson s’élancera même des stands, puisque Racing Bulls a profité de cette disqualification pour faire des changements de composants moteur et de réglages sur sa voiture. Mais sur une course où les dépassements seront difficiles, il aura surtout intérêt à gagner du temps avec la stratégie, voire en cas de chaos au départ.

20h03 : La direction de course a précisé en fin de journée samedi que les pilotes n’auraient pas le droit de couper par l’herbe et gagner du temps au premier tour, comme l’avaient fait Verstappen et Leclerc l’an dernier. Des directives strictes ont été publiées pour éviter cela.

20h05 : Les trois premiers de la grille ont reconnu que le départ serait crucial, car de nombreux pilotes s’inquiètent de dépassements difficiles pendant le reste de la course. Mais avec une longue ligne droite et des voitures au grip limité, le premier virage s’annonce tendu.

20h08 : Hadjar a été réprimandé par la FIA pour avoir bousculé un invité qui voulait le forcer à prendre un selfie vendredi. Le Français est revenu sur cet incident et s’est énervé sur la présence intrusive des fans et invités en Formule 1.

20h10 : La grosse surprise du week-end a été le remplacement soudain d’Esteban Ocon chez Haas après des tensions nées vendredi. Le Français a dû nier les spéculations selon lesquelles il en serait venu aux mains avec ses supérieurs dans l’équipe.

20h12 : Néanmoins, son départ précipité semble avoir plongé l’équipe dans une ambiance plutôt délétère, car Bearman a révélé être stressé par la situation dans l’équipe, puisque le patron Ayao Komatsu semble entretenir le flou même en interne autour de ce départ.

20h15 : Il semble peu probable qu’Ocon revienne chez Haas pour la fin de saison tant un point de rupture semble avoir été atteint avec son équipe. Le Français pourrait désormais viser une place chez Cadillac, où Bottas semble de moins en moins affirmatif sur son avenir.

20h17 : Mais au milieu des rumeurs entourant Bottas, Ocon et le réserviste de Mercedes, Frederik Vesti, c’est bien Colton Herta qui tiendrait la corde pour avoir ce baquet en 2027. Soutenu par General Motors, l’Américain ne cache pas que sa motivation est plus élevée que jamais.

20h19 : Cadillac F1 a en tout cas confirmé Pérez pour trois années supplémentaires à partir de 2027, et le Mexicain et son équipe sont parfaitement en phase. General Motors a salué le rôle de Pérez dans la création et la progression de l’équipe.

20h20 : La voie des stands est ouverte pour la mise en grille des F1.

20h23 : Nico Rosberg, présent au Mexique, a donné son avis sur la situation d’Esteban Ocon. Ayao Komatsu vient de confirmer qu’aucune décision n’a été prise pour le Brésil. Le Français pourra-t-il revenir ? Cela semble compliqué.

Pour Rosberg, "Esteban est très frustré. Haas ne l’a pas retenu pour l’année prochaine et il sait que son aventure en Formule 1 est probablement terminée. Il éprouve beaucoup de frustration et de colère ; de plus, sa séance a été compromise lors des deuxièmes essais libres à cause d’une erreur d’Ollie Bearman."

"Il a dû y avoir une altercation par la suite, d’une telle gravité qu’ils ont fini par dire : ’On te retire de la course’. A voir si Haas le remettra à Interlagos."

20h25 : Antonelli veut terminer le travail en montant sur le podium. Il s’élancera depuis la quatrième position.

"Une journée très excitante s’annonce, alors espérons qu’elle sera bonne. Nous allons tenter le coup, essayer de monter au moins sur le podium. Nous verrons comment se passe le départ ; ensuite, ce sera une course très délicate qui demandera beaucoup de gestion. J’espère que nous prendrons un bon départ, que nous parviendrons à nous placer aux avant-postes, et qu’ainsi nous pourrons décrocher un excellent résultat et terminer le travail."

20h28 : Hamilton se dit prêt à viser la victoire depuis la pole position.

"Cela fait longtemps que je n’avais pas décroché la pole position ici ; c’est donc formidable de me retrouver dans cette position. J’espère pouvoir concrétiser pour l’équipe aujourd’hui. Commencer à enchaîner les victoires serait fantastique ; c’est précisément ce pour quoi nous avons travaillé. Mais nous avons des concurrents extrêmement solides derrière nous ; le défi sera donc immense, mais je suis prêt. Je vais simplement essayer de prendre du plaisir."

20h30 : Russell s’attend à une bataille impliquant plusieurs voitures au premier virage. Il s’élancera en deuxième position.

"Je pense que la course sera très difficile. Ici, la gestion des températures – qu’il s’agisse du moteur ou des freins – représente toujours un véritable défi, mais je ferai de mon mieux. Nous savons qu’ici, sur la longue portion menant au premier virage, beaucoup de choses peuvent arriver. Je ne pense pas que la lutte se limitera à Lewis et moi ; je crois que les deux ou trois pilotes qui nous suivent pourraient également prendre part à la bataille."

20h35 : Pour Jenson Button, Antonelli est dans une situation idéale.

"La situation est un peu différente pour Kimi. Il a bien plus d’occasions de se battre pour un championnat du monde, et je ne pense pas qu’il ressente encore cette pression. Il ne connaît pas encore la pression que nous avons connue lorsque nous nous battions pour le titre. Il se trouve donc dans une situation idéale pour disputer ce championnat."

"Je ne pensais pas que c’était une bonne idée de le placer dans la voiture [en 2025]. J’estimais que c’était une mauvaise décision de la part de Toto. Je trouvais que c’était trop tôt et qu’il lui fallait encore quelques années."

"La façon dont il a su redresser la barre [après des débuts difficiles] est vraiment impressionnante ; il a connu une période, l’an dernier en Europe, où il n’a marqué aucun point. Réussir à inverser la tendance témoigne donc de sa force de caractère."

20h41 : Toutes les voitures sont sur la grille sauf celle de Lawson, qui partira des stands comme annoncé plus tôt. Pas de problème particulier de dernière minute, pas d’agitation du côté des mécaniciens alors que la haute altitude inquiète beaucoup sur la fiabilité des moteurs et des freins.

20h46 : Ayao Komatsu a été interrogé sur la situation d’Ocon par Canal+ et F1 TV, et il a simplement dit que c’était sa décision, qu’elle a été soutenue par Gene Haas quand il lui a expliquée, et il a dit qu’aucune décision n’était prise pour le Brésil. "J’assume les conséquences" de la décision, a-t-il affirmé.

20h51 : La température de l’air est de 23 degrés, mais celle de l’asphalte est de 48 degrés ! Les pneus seront plus faciles à mettre en température, mais le manque de grip et les glissades pourraient augmenter drastiquement la dégradation.

20h55 : Antonelli a dit hire être tendu, mais son ingénieur de course, Peter Bonnington, assure que son état d’esprit a changé aujourd’hui : "Il nous reste encore à aller jusqu’au bout de celle-ci. C’est une course d’usure. Nous allons simplement nous concentrer, l’aborder comme n’importe quelle autre course et faire les 71 tours les meilleurs possibles. Il est reparti de zéro. Hier, on a pu percevoir une lueur de cette tension, mais je pense que c’était simplement une nouvelle expérience et le fait qu’il ait dû gérer cette nouvelle situation l’a peut-être un peu dépassé. Mais aujourd’hui, après une bonne nuit de sommeil et un bon repos, il sera de nouveau prêt à se lancer."

20h58 : Verstappen, Hülkenberg, Colapinto, Bortoleto et Lawson sont en pneus mediums, tout le reste de la grille a opté pour des gommes tendres.

Tour de formation : Hamilton a fait un léger plat sur son pneu avant droit, mais ça n’a pas l’air trop grave.

Départ : Très bon envol de Hamilton mais tout le monde se met en file indienne derrière lui ! Les deux Ferrari sont côte à côte dans les premiers virages et ils sortent en tête devant Verstappen.

Tour 1 : Leclerc passe Hamilton, il passe hors piste et coupe le virage, Verstappen en profite pour passer deuxième ! Leclerc va devoir rendre deux places d’un coup ! Et Hadjar est envoyé en tête-à-queue.

Tour 2 : Verstappen demande que Leclerc le laisse passer, et Hamilton s’agace : "J’ai été poussé par mon propre équipier". Leclerc risque d’être pénalisé et il ne prend pas le large en tête.

Tour 3 : Leclerc fait un meilleur tour en 1’21"167 mais n’a pas plus d’une seconde d’avance. Son ingénieur lui dit de rester en tête, malgré les directives de la direction de course, qui a noté l’incident entre les Ferrari.

Tour 4 : Leclerc améliore le meilleur tour en 1’20"937, mais son avance n’est pas supérieure à une seconde, et Hamilton est proche de Verstappen. Antonelli est quatrième, devant Russell, Lindblad, Colapinto, Norris et Piastri puis Hülkenberg. Outre Hadjar, Gasly est 13e et un des grands perdants du départ, alors que Pérez est 14e. Russell est noté pour avoir causé une collision, surement avec Hadjar. Les deux pilotes Aston Martin sont déjà repassés au stand chausser des tendres.

Tour 5 : Leclerc améliore son meilleur tour en 1’20"834, mais son avance ne dépasse pas 1"2 et s’il est pénalisé, il va perdre gros, d’autant que l’incident avec Hamilton est officiellement sous enquête. Norris passe Colapinto, et Lawson passe Bottas pour la 18e place.

Tour 6 : Encore un meilleur temps en 1’20"783 pour Leclerc, son avance est de 1"7, et Hamilton s’agace du fait qu’il n’y ait pas de nouvelles. Hadjar a passé Bottas. Alonso repasse par les stands et abandonne. Norris dépasse Lindblad.

Tour 7 : La VSC est déployée car Stroll a arrêté sa voiture en piste sur ordre de l’équipe. Une performance honteuse de plus pour Aston Martin.

Tour 8 : Les pilotes de tête n’en profitent pas pour s’arrêter, c’est trop tôt pour eux, malgré la voiture de sécurité virtuelle. Leclerc garde la tête devant Verstappen et Hamilton, puis Antonelli et Russell, Norris, Lindblad, Colapinto, Piastri et Hülkenberg. Hadjar s’arrête puisqu’il est dernier, le Français n’a rien à perdre ! Il repart en pneus mediums.

Tour 9 : La course est relancée, il y a deux secondes entre Leclerc et Verstappen, et Hamilton est à 1"6 de la Red Bull. Antonelli est dans la seconde derrière lui, tandis que Russell est à 3 secondes, avec 2 secondes d’avance sur Norris. Derrière, Lawson, tente d’aller chercher Hirakawa et signe le meilleur premier secteur absolu.

Tour 10 : Leclerc accélère, il a 2"8 d’avance sur Verstappen. Norris se rapproche légèrement de Russell, et Piastri a passé Colapinto. Il est dans le sillage de Lindblad.

Tour 11 : Leclerc améliore le meilleur tour en 1’20"668 et il a près de 3 secondes d’avance sur Verstappen. Hamilton est à 1"6 et Antonelli toujours à huit dixièmes. A noter que Hülkenberg, dixième, retient un train de voitures avec Bortoleto, Bearman et Gasly, mais personne n’arrive à passer. Pérez garde les Williams derrière lui.

Tour 12 : Verstappen se plaint du grip mais Leclerc a aussi fait un tour médiocre et l’écart est de 2"8. Norris est toujours sur le Plan A, certainement avec un seul arrêt. Piastri dépasse Lindblad, et Lawson rentre au stand. Il ressort en pneus tendres. Russell est officiellement mis sous enquête pour avoir accroché Hadjar.

Tour 13 : Leclerc écope de 5 secondes de pénalité ! Il a 3"2 d’avance sur Verstappen et va donc devoir creuser l’écart. Hamilton est à 1"7 de la Red Bull et pourrait en profiter s’il ne prend pas plus de retard. Russell prend dix secondes de pénalité pour l’incident avec Hadjar.

Tour 14 : Leclerc creuse l’écart à 3"5, et il repousse Hamilton à 5"3.

Tour 15 : Informé que Leclerc a pris 5 secondes de pénalité, Verstappen s’interroge sur le fait que les pénalités valent 10 secondes actuellement. Hamilton déplore le fait que son équipier prenne 5 secondes en ayant quand même l’air libre devant lui : "Il aurait dû rendre la position".

Tour 16 : Leclerc porte son avance à 3"9, et Hamilton pointe à près de 6 secondes.

Tour 17 : L’écart en tête dépasse maintenant les 4 secondes. Difficile de donner tort à Hamilton sur le fait que Leclerc ne subit aucune conséquence pour son départ plus que douteux.

Tour 18 : Leclerc grappille dixième par dixième, il a 4"4 d’avance sur Verstappen, mais le Néerlandais sera en pneus plus performants pour le relais suivant. Norris est collé à Russell mais ne parvient pas à passer. Gasly s’arrête au stand et il repart juste devant Bottas, qui est collé à l’Alpine mais n’a pas pu passer. Devant eux, Hadjar est dans le sillage de Hirakawa.

Tour 19 : L’écart est de 4"5 entre Leclerc et Verstappen, et Hamilton est à 2"1 de la Red Bull. Antonelli est à 2"3 et Russell à 2"6 de son équipier. Mais Norris et Piastri passeront le Britannique lors de l’arrêt avec sa pénalité de dix points. Bearman et Bortoleto se battent et le pilote Haas s’empare de la 11e place. Albon s’arrête et sort dernier en tendres, contrairement à Gasly un tour avant, qui est reparti en mediums.

Tour 20 : Leclerc ne reprend pas de temps à Verstappen lors de ce tour, alors que ses tendres vont perdre plus vite en performance que les mediums du Néerlandais.

Tour 21 : Leclerc a 4"9 d’avance sur Verstappen, il sera bientôt en mesure d’effacer sa pénalité.

Tour 22 : Les temps de Leclerc sont légèrement plus rapides, et l’écart passe au-dessus de 5 secondes pour la première fois ! Hamilton reste à 2"2 de Verstappen et peut regretter d’avoir été mis en difficulté par son équipier en début de course.

Tour 23 : Norris a été interrogé sur ses possibilités de rouler plus vite s’il n’était pas bloqué par Russell et il confirme qu’il pourrait être bien plus rapide. Comme il le craignait hier, les dépassements sont tout bonnement impossibles ce dimanche, il est bloqué à moins d’une seconde de la Mercedes depuis de nombreux tours.

Tour 24 : Verstappen revient à moins de 5 secondes de Leclerc. Hamilton est frustré par la pénalité : "Les commissaires ont juste donné la victoire à Charles".

Tour 25 : Leclerc a 5"2 d’avance sur Verstappen, qui garde la même marge sur Hamilton. Antonelli est toujours à 2"3 du podium, et pour l’instant, il assure un résultat qui lui donnerait le titre.

Tour 26 : L’écart est toujours autour des 5 secondes, un tour un peu plus, un tour moins. Le reste du classement est parfaitement stable. Hadjar est remonté 15e à la faveur des autres arrêts et il passe maintenant Sainz pour la 14e position, Lawson est 17e.

Tour 27 : Leclerc voit son avance repasser sous les 5 secondes, et Verstappen semble commencer à tourner régulièrement plus vite que les Ferrari. Piastri s’arrête et pourrait déclencher une série de passages par les stands pour le reste des pilotes. L’Australien ressort derrière Bortoleto en 12e place, avec des gommes mediums.

Tour 28 : Leclerc et Verstappen s’arrêtent ! Hamilton hérite de la tête devant Antonelli et Russell puis Norris. Verstappen repart devant grâce à la pénalité du Monégasque, et Ferrari perd possiblement la victoire ! Verstappen a maintenant des tendres, qu’il doit faire durer longtemps, alors que Leclerc est en mediums.

Tour 29 : Hamilton en fait de même, laissant Antonelli et Russell en tête devant Norris et Verstappen. Leclerc est à 1"4 du Néerlandais et Hamilton repart à 3 secondes de son équipier, avec des pneus mediums. Hadjar et Gasly ont passé Pérez.

Tour 30 : Gianpiero Lambiase encourage son pilote, Verstappen : "On a besoin d’un de tes relais magiques de Mexico, Max". Et Verstappen signe le meilleur tour en 1’20"577 pour répondre.

Tour 31 : Antonelli a 4"3 d’avance sur Russell, et Norris est toujours collé à Russell. "On ne peut rien faire ?" s’exaspère le Britannique. Son ingénieur lui répond que c’est trop tard et qu’il doit rester en piste en espérant une Safety Car. Verstappen est 10 secondes derrière lui, toujours avec 1"4 d’avance sur Leclerc. Hamilton bat le meilleur tour en 1’20"550. Lawson passe Sainz à son tour, et Hirakawa passe Pérez qui s’arrête au stand. Le Mexicain voit son arrêt être long et il est suivi peu après par Bottas.

Tour 32 : Antonelli gagne du temps sur Russell qui est à 5 secondes, et Norris est toujours à 5 dixièmes, sans aucune chance de passer. Verstappen lui reprend plus d’une seconde au tour, et Leclerc suit de près la Red Bull. Hamilton est à moins de 3 secondes de son équipier. Hülkenberg s’arrête et repart derrière Hadjar et Gasly.