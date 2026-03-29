LIVE F1 - GP du Japon : la course en direct à Suzuka

Le Grand Prix du Japon 2026 de F1 arrive à sa conclusion, avec une course qui s’annonce délicate pour les équipes, sur un circuit où la récupération d’énergie va être cruciale. S’il n’est pas aussi difficile que Melbourne à ce niveau, le tracé japonais se veut toutefois délicat, puisqu’il possède peu de freinages très forts.

De plus, si les pilotes décident d’utiliser leur capitale énergie pour dépasser au début du tour, ils se retrouveront particulièrement vulnérables sur la suite du tour, et notamment sur la longue ligne droite qui précède le célèbre 130 R.

En plus de cela, il faudra quand même faire attention à la gestion des gommes qui, même si elles sont dures, seront mises à l’épreuve sur la piste rapide et sinueuse de Suzuka.

Andrea Kimi Antonelli a signé la deuxième pole position de sa carrière, la deuxième consécutive, devant George Russell. Le Britannique a encore eu quelques petits soucis mais il devra se méfier de la montée en puissance de son jeune équipier, et il aura surement à coeur de ne pas le laisser gagner une deuxième course de suite aujourd’hui.

Oscar Piastri a signé le troisième temps et il partage la deuxième ligne avec Charles Leclerc, tandis que McLaren et Ferrari sont aussi en troisième ligne avec Lando Norris et Lewis Hamilton. Pierre Gasly a signé un très beau septième temps et il est aux côtés d’Isack Hadjar.

Gabriel Bortoleto est neuvième et il devance Arvid Lindblad, les deux hommes ayant signé de belles performances en qualifications. Max Verstappen est seulement 11e, le Néerlandais ayant des problèmes pour anticiper le comportement imprévisible de sa monoplace.

Il est aux côtés d’Esteban Ocon en sixième ligne, et ils devancent Nico Hülkenberg et Liam Lawson. Franco Colapinto et Carlos Sainz sont qualifiés en huitième ligne, devant Alex Albon et Oliver Bearman. Derrière, on retrouve les Cadillac de Sergio Pérez et Valtteri Bottas, tandis que les Aston Martin de Fernando Alonso et Lance Stroll sont en dernière ligne.

6h15 : Pirelli a confirmé une stratégie à un arrêt comme plus que probable, soit mediums-durs avec arrêt entre le 15e et le 21e tour, soit tendres-durs avec arrêt entre le 13et e le 19e tour, soit tendres-mediums, qui est néanmoins osée, avec un stop entre le 18e et le 24e tour.

6h17 : Le départ sera retardé à Suzuka à cause de réparations à faire sur le circuit. Lors de la course de Porsche SuperCup, il y a eu un contact entre deux concurrents au virage n°12. Un des pilotes est parti en tonneaux et est passé au dessus des pneus et a endommagé les grillages situés derrière. La Porsche a fini au pied des gradins ! La photo est visible sous l’article. Aucune heure de départ n’a été communiquée pour le moment.

6h19 : Le débat a été intense hier après une séance qualificative qui a vu les voitures perdre jusqu’à 70 km/h à la sortie du 130 R, et mettre ainsi en lumière les ajustements nécessaires à la réglementation. Leclerc a été un des plus virulents à ce sujet, comme vous pouvez le lire ici.

6h21 : La FIA annonce finalement un retard de 10 minutes pour la mise en grille. Si les travaux sont bien terminés à temps, le départ se fera à 7h10, heure française.

6h24 : Arrivé en tant que jeune papa ce vendredi matin à Suzuka, Alonso vit un calvaire au volant d’une Aston Martin qui ne lui laisse aucun répit.

6h28 : Entre réglementation qui ne lui convient pas et performances en retrait pour Red Bull, Verstappen a perdu une bonne part de sa motivation et ne le cache pas.

6h31 : L’équipe Red Bull ne nie pas l’ampleur du chantier à mener sur la RB22, comme le souligne Laurent Mekies, son directeur.

6h33 : Le retard de 10 minutes se confirme, la FIA a annoncé que le tour de formation, heure française, se ferait à 7h10. Et les pilotes sortent des stands pour les tours de reconnaissance et de mise en grille.

6h38 : Rappel : On se retrouvera ce soir à 18h pour Grand Prix, notre émission de débriefing sur Twitch, diffusée également sur notre site internet.

6h42 : Interrogé sur le fait que Mercedes ait résolu son problème d’équilibre, Russell n’est pas totalement satisfait mais essaie de voir le positif : "Ce n’est pas encore réglé, mais je pense qu’on a trouvé des solutions pour contourner le problème. Lors des deux dernières courses, les qualifications, qui sont d’habitude mon point fort, m’ont un peu causé du souci, mais c’est une course très longue."

6h46 : Ayao Komatsu, le directeur de Haas, confirme les dires d’Ocon hier et assure qu’il n’y avait pas mieux à faire qu’une 12e place : "Les Audi sont très rapides", confie-t-il.

6h50 : Norris explique ses objectifs de course, après un week-end particulièrement perturbé : "Le plan, c’est de rester devant une Ferrari et de dépasser l’autre. Je pense que nous sommes plus proches du rythme ce week-end, donc nous voulons tenter notre chance. Nous verrons comment se présente le rythme en course. Je n’ai pas encore roulé avec un réservoir plein, donc je n’en ai aucune idée. Je vais le découvrir aujourd’hui."

6h54 : Antonelli détaille comment il aborde la course en tant que poleman : "Il faut essayer de prendre un bon départ et de mener dès le premier virage, car il n’est pas si facile de doubler sur un circuit comme celui-ci. Il faut donc essayer d’aborder le premier virage en tête, puis profiter de l’aspiration et imposer le rythme. La voiture est très rapide, très performante en qualifications et en course, j’espère donc qu’aujourd’hui, nous aurons un très bon rythme et que nous pourrons faire une très belle course."

6h58 : Verstappen ne pense pas pouvoir faire mieux que septième ou huitième à la régulière : "On essaiera de faire au mieux, je pense qu’être la quatrième meilleure équipe est l’objectif, et je vais essayer de battre quelques voitures devant, mais les trois équipes de pointe sont trop rapides."

7h01 : Bradley Lord, le directeur adjoint de Mercedes, explique pourquoi ses pilotes espèrent ne pas se faire déborder par les Ferrari au départ, et le fait que les monoplaces rouges s’élancent du côté sale de la piste pourrait aider : "Si on n’arrive pas à rester devant et qu’on n’a pas l’air propre, ce sera difficile de se mettre dans le rythme, donc c’est sur cela qu’on va se concentrer."

7h04 : Zak Brown, le PDG de McLaren, explique que le départ sera difficile face aux Ferrari, et qu’il espère que ses pilotes limiteront la perte de places : "Nos départs sont excellents. Nos départs sont très bons. Les premiers tours s’annoncent plutôt passionnants. Je pense que nous pouvons livrer une belle bataille avec Ferrari. Mercedes, toutes choses étant égales par ailleurs, sera hors de portée pour nous tous. Mais on verra bien, on ne sait jamais ce qui peut arriver" a-t-il déclaré avant de faire un point sur les inquiétudes au sujet de la fiabilité : "C’est une source d’inquiétude. Nous avons connu pas mal de problèmes de fiabilité, mais nous avons assemblé la voiture du mieux possible. Cette nouvelle technologie est très récente et va évoluer. Espérons que nous pourrons disputer une course sans incident aujourd’hui."

7h07 : Bottas s’élance en pneus durs, et tous les autres sont en gommes mediums !

7h08 : A noter qu’on a 22 voitures sur la grille pour la première fois cette saison, et donc depuis 2016, puisqu’il y avait des voitures non partantes à Melbourne et Shanghai.

Départ : Très bon envol des McLaren et des Ferrari ! Piastri prend la tête devant Leclerc, et Norris prend la troisième place à Russell, devant Hamilton et Antonelli qui a totalement raté son départ !

Tour 1 : Piastri est en tête avec une seconde d’avance, et il devance donc Leclerc et Norris.

Tour 2 : Antonelli se défait de Hamilton. Verstappen a gagné une place au départ et Hadjar en a perdu une. Lindblad en a gagné deux, il est huitième. Bortoleto et Hülkenberg n’ont pas réussi leur départ, tout comme Bottas. Les pilotes Red Bull se battent, Verstappen dépasse Hadjar.

Tour 3 : Antonelli signe le meilleur tour en 1’34"475, tandis que Russell se défait de Norris pour la troisième place. Hadjar se fait passer par Ocon !

Tour 4 : Piastri a une seconde et demie d’avance sur Russell, qui profite de faire le meilleur tour en 1’34"469 pour dépasser Leclerc. Norris est à plus d’une seconde du Monégasque mais il résiste à Antonelli. Les batailles en tête profitent à Gasly, septième, qui suit le groupe de tête. Lindblad est maintenant sous la menace de Verstappen, alors qu’Ocon reste devant Hadjar pour le moment. Lawson est 12e devant Colapinto et Bearman, puis Bortoleto. Sainz suit devant Hülkenberg, qui a repris deux positions. Albon devance Pérez, Alonso qui est décroché par la Cadillac, et qui retient Stroll et Bottas.

Tour 5 : Piastri garde 1"3 d’avance sur Russell et profite pour l’instant de l’air libre devant lui pour rouler en tête. Leclerc est à 1"4 et il voit Norris revenir à moins d’une seconde, alors qu’Antonelli menace le piltoe McLaren, et que Hamilton reste proche des deux hommes, mais hors de la zone d’overtake mode. Verstappen a dépassé Lindblad pour la huitième place, mais l’Anglais reste proche, et lui et ils ont été décroché par Gasly, qui est 3"8 devant eux.

Tour 6 : Russell revient dans la seconde de Piastri, et il a repoussé Leclerc à deux secondes. Norris reste à moins d’une seconde du Monégasque, et Antonelli comme Hamilton sont aussi à portée de tir de la voiture devant eux. Gasly commence à décrocher, il accuse près de trois secondes de retard.

Tour 7 : Le classement reste stable dans le top 6, et Gasly creuse l’écart sur Verstappen qui n’arrive pas à distancer Lindblad. Mais ce dernier se fait passer par Ocon ! Plus loin, Bortoleto dépasse Bearman pour la 14e position.

Tour 8 : Russell est dans le sillage de Piastri, et Norris est dans celui de Leclerc, qui est toujours décroché à 2 secondes du duo de tête. Verstappen est sur un rythme lent derrière, et Ocon reste à portée. Stroll a dépassé Alonso, mais les deux hommes ne reviennent pas sur Pérez.

Tour 9 : Et Russell a attaqué Piastri pour prendre la tête avant la ligne droite, mais l’Australien riposte, et la McLaren conserve les commandes de la tête. Leclerc est à 1"7 de Russell, et il retient Norris, Antonelli et Hamilton derrière lui. Gasly est de retour dans les mêmes chronos que le trio devant lui, et il continue à creuser l’écart sur Verstappen, qui pointe à près de 5 secondes. Le Néerlandais s’est donné de l’air face à Ocon.

Tour 10 : Russell n’a pas tenté un autre dépassement pour le moment et il reste à moins d’une seconde de Piastri. Norris est attaqué par Antonelli mais résiste, tandis que Hamilton a perdu du temps et se fait décrocher par le trio mené par Leclerc devant lui.

Tour 11 : Piastri garde la main sur Russell, qui est toujours à une demi-seconde environ. Derrière, Leclerc perd un peu de temps et Norris se montre très menaçant, tout en contrôlant Antonelli, qui reste à une demi-seconde de lui. Les écarts derrière se creusent, et les positions se stabilisent dans le top 10. Antonelli attaque Norris et passe !

Tour 12 : Norris ne semble pas en mesure de répondre à l’Italien et il est cinquième, alors qu’il lorgnait sur la troisième place de Leclerc quelques dizaines de seconde avant. En tête, Piastri retient encore Russell et se plaint d’une "fine bande de graining" sur son pneu avant gauche.

Tour 13 : Russell est toujours menaçant mais n’attaque pas encore le leader. Leclerc est à 2"4 et voit Antonelli le menacer, tandis que Norris et Hamilton sont tous les deux à plus d’une seconde de la voiture qui les devance. Gasly est à 5 secondes de la Ferrari devant lui et il a 4"7 de marge sur Verstappen. Ocon a décroché à plus de 4 secondes et il en a lui-même 4 de marge sur Lindblad, qui voit Hadjar le menacer.

Tour 14 : Piastri grappille quelques dixièmes pour repousser Russell à plus d’une seconde. Antonelli ne parvient pas encore à trouver une faille pour passer Leclerc. Verstappen dit qu’il a l’impression de ne pas avoir de direction assistée.

Tour 15 : Piastri creuse maintenant l’écart sur Russell, qui est à 1"2. Leclerc est à trois secondes et Antonelli se montre toujours plus proche. Norris est à 1"2 et il a 1"3 d’avance sur Hamilton. Verstappen remonte légèrement sur Gasly mais il est encore à 4 secondes de l’Alpine. Hülkenberg prend la 16e place à Sainz.