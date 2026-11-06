LIVE F1 - GP du Brésil : les essais libres 1 en direct à Interlagos

C’est l’heure du Grand Prix du Brésil et des EL1 à Interlagos, où les équipes vont pouvoir dérouler un week-end de préparation intéressant, sans Sprint cette fois. Le tracé brésilien ayant été resurfacé, ce ne sera pas un luxe de pouvoir travailler activement sur les réglages des voitures, d’autant que la pluie est aussi attendue durant la majeure partie du week-end à Sao Paulo, et il se pourrait que l’intégralité des trois journées soient perturbées.

Du côté des évolutions, McLaren est la seule écurie à introduire des nouveautés, et il s’agit d’un ensemble conséquent ! McLaren a poursuivi ses efforts de développement en vue du Grand Prix à São Paulo, tandis qu’aucune autre écurie n’a apporté la moindre amélioration...

Le développement mené par McLaren est fortement axé sur l’horizon 2027. Un aileron avant entièrement repensé, un nouvel ensemble d’aileron arrière, un nouvel aileron inférieur (beam wing) et un fond plat modifié figurent dans la documentation officielle de la FIA. Tous ces éléments visent ouvertement à gagner en performance selon l’équipe. Lando Norris a d’ailleurs confié qu’il ne s’attendait pas à ce que cela rende la MCL40 plus simple à piloter.

Enfin, nous avons déjà une première pénalité confirmée sur la grille du GP du Brésil, avec un changement de moteur thermique pour George Russell. Cela fera 5 places de pénalité pour le pilote Mercedes F1. A noter que ce n’est toujours pas le moteur ADUO qui sera dans la monoplace, celui-ci ne semblant toujours pas prêt à être déployé.

16h00 : Kimi Antonelli, le nouveau champion du monde, a donné des nouvelles de sa santé après sa maladie au Mexique.

"Je me sens mieux. Je crois que tous les virus ont quitté mon organisme après les célébrations de dimanche soir. Ils sont partis, donc je me sens nettement mieux. Cela dit, je suis encore en phase de récupération, mais je me sens mieux qu’au Mexique. Au Mexique, je ne me suis pas senti bien du tout durant tout le week-end ; de ce point de vue, il y a une vraie amélioration."

"Je ne suis pas encore à 100 %, mais c’est sans doute le cas pour tout le monde. Les enchaînements de trois courses sont généralement très éprouvants. Mais, en piste, je serai désormais moins tendu. Maintenant que le championnat est joué, je pense que je vais pouvoir prendre encore plus de plaisir au volant. L’essentiel, toutefois, sera de ne pas trop se relâcher."

16h03 : Pour Lando Norris, qui va rendre son n°1 à la fin de l’année, cette fin de saison s’apparente encore à un calvaire. Mais il assure ne pas regretter les choix faits par McLaren F1 de privilégier les titres en 2025 plutôt que le développement de la MCL40 de 2026.

16h07 : George Russell, le déçu de cette fin de saison, a admis être "épuisé" après une année noire pour lui en termes de performances face à son équipier mais surtout de fiabilité. Avec pas moins de 14 problèmes recensés sur 20 courses, ce n’était pas évident de résister mentalement.

16h11 : Le Qatar continue d’espérer l’organisation d’un Grand Prix cette année, prévu dans trois semaines. Mais compte tenu de la situation, des solutions drastiques sont envisagées en cas de problèmes liés à la guerre au Moyen-Orient.

16h15 : Rafael Camara courra avec le numéro 51 ce week-end, Ryo Hirakawa ayant déjà utilisé le 50 au Mexique. Mais le Brésilien voudrait garder le 50 à long terme et a fait la demande à la FIA pour l’utiliser à l’avenir, une requête qui est encore en attente de validation.

16h17 : Le Brésilien devrait bien manquer la ou les dernières manches de F2 pour finir la saison avec Haas. S’il est quasiment assuré de perdre le titre au profit de Nikola Tsolov, il se concentre évidemment sur la catégorie reine. Ce serait Freddie Slater, vice-champion de F3 et qui doit piloter chez Invicta l’an prochain, qui prendra le relais pour finir la saison.

16h20 : Une des rumeurs du paddock concerne le salaire de Sergio Pérez, qui toucherait 100 millions de dollars pour trois ans. Avec 33 millions par an, il ferait partie du quart le mieux payé de la grille.

16h24 : Cette séance d’EL1 verra sept jeunes pilotes rouler à la place des titulaires : Ferrari offrira une heure de roulage à Dino Beganovic à la place de Charles Leclerc, McLaren donnera le volant de la MCL40 à Leonardo Fornaroli, Luke Browning roulera chez Williams, Freddie Slater chez Audi, Gabriele Mini chez Alpine, Colton Herta sera chez Cadillac et Rafael Câmara est chez Haas. S’il dispute la séance comme jeune pilote, il sera ensuite au volant comme titulaire tout au long du week-end.