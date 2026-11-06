Hamilton révèle avoir appliqué un secret de pilotage vieux de 13 ans pour sa pole

Lewis Hamilton a reconnu avoir rencontré d’importantes difficultés pour adapter son pilotage aux pneus de 18 pouces introduits en Formule 1 en 2022. Malgré son statut de recordman des pole positions, le Britannique estime avoir mis plusieurs années à comprendre comment exploiter pleinement ces gommes, dont la fenêtre de fonctionnement particulièrement étroite impose une approche très différente de celle des anciens pneus de 13 pouces. Sa 105e pole position, décrochée au Grand Prix du Mexique, lui a toutefois permis de retrouver certaines sensations et même de réutiliser des techniques abandonnées depuis plus d’une décennie. Une évolution qu’il considère comme essentielle pour comprendre sa performance en qualifications.

Avec 105 pole positions à son actif, Lewis Hamilton demeure le pilote le plus performant de l’histoire de la Formule 1 dans cet exercice. Pourtant, ses statistiques révèlent une rupture particulièrement nette depuis l’introduction des pneus de 18 pouces en 2022.

Sur ses 105 pole positions, seules deux ont été obtenues au cours des cinq dernières saisons, et toutes deux avec une avance inférieure à un centième de seconde.

Un contraste saisissant pour un pilote qui avait passé quinze saisons à exploiter les pneus de 13 pouces, avant que la Formule 1 ne passe à des jantes plus grandes et à des pneumatiques dotés de flancs nettement plus bas.

Hamilton estime que ce changement technique a profondément modifié la manière dont les pilotes doivent préparer leurs tours rapides et gérer l’équilibre de leur monoplace. Sa pole position obtenue au Mexique lui a permis de mesurer les progrès accomplis dans ce domaine.

Hamilton a enfin trouvé la bonne fenêtre de fonctionnement

Le Britannique assure avoir senti dès le début du week-end mexicain qu’il disposait de la vitesse nécessaire pour décrocher la pole position.

"Je savais pendant tout le week-end que j’avais le rythme nécessaire pour décrocher la pole position", a expliqué Hamilton, avant de préciser que "la clé, c’est de réussir à faire fonctionner les pneus."

"Vous nous voyez tous sortir des stands et cela donne l’impression que tout se passe bien, mais les pneus fonctionnent dans une fenêtre très étroite où ils sont performants, puis ils surchauffent. Je suis vraiment en train de perfectionner cela."

Cette difficulté ne date pas de cette saison. Hamilton reconnaît qu’elle l’accompagne depuis plusieurs années, et plus particulièrement depuis l’arrivée des pneus de 18 pouces.

"C’est quelque chose avec lequel j’ai vraiment eu beaucoup de mal, je dirais, probablement ces dernières années, particulièrement depuis notre passage aux pneus de 18 pouces. Il a fallu apprendre à piloter différemment."

"Cela demande des compétences un peu différentes, ou simplement une autre manière de piloter et d’aborder ces virages, et cela nécessite une utilisation différente de l’équilibre de la voiture."

Des techniques vieilles de treize ans retrouvées au Mexique

Pour réussir son tour de pole position, Hamilton explique avoir retrouvé certains automatismes qu’il n’avait plus utilisés depuis très longtemps.

"J’ai pu utiliser quelques outils supplémentaires que je n’avais plus utilisés depuis environ treize ans", a-t-il révélé.

"Je ne dévoilerai pas lesquels bien entendu ! Mais ça a payé ! J’ai simplement réussi à placer les pneus dans leur fenêtre parfaite de fonctionnement pendant ce tour de sortie des stands."

Une fois son tour lancé, Hamilton a immédiatement senti que sa préparation avait porté ses fruits.

"Une fois passé les virages un, deux et trois, tout s’est déroulé assez naturellement à partir de là, et je ne pense pas avoir perdu du temps où que ce soit, pour être franc."

Le septuple champion du monde estime que la construction des pneus actuels rend leur préparation beaucoup plus délicate qu’avec les anciennes gommes. Selon Hamilton, les flancs plus bas des pneus de 18 pouces compliquent particulièrement la gestion des températures.

"Nous avons des indications concernant les températures que les pneus doivent atteindre. Nous attaquons tous très fort pendant les tours de sortie des stands pour essayer de faire fonctionner les pneus et de les placer dans la bonne fenêtre."

"Lorsque vous parcourez les lignes droites, les pneus perdent évidemment de la température, et ce sont des pneus assez durs. Je me souviens qu’à l’époque, nous pouvions rouler extrêmement lentement, puis commencer à attaquer et les pneus étaient prêts."

Hamilton garde ainsi une préférence marquée pour les caractéristiques des anciens pneus de 13 pouces, qu’il jugeait plus souples et plus progressifs dans leurs réactions.

"Je pense que la période des 13 pouces était plus agréable pour moi, avec des pneus plus souples. Ils absorbaient mieux les bosses. J’aimais les mouvements du pneu. On pouvait davantage les ressentir."

"Celui-ci en 18 pouces est simplement rigide. C’est comme un mur extrêmement solide. Il ne bouge pratiquement pas parce que son flanc est tellement bas. Il fonctionne bien quand on parvient à le faire travailler correctement."

Le casse-tête des températures entre l’avant et l’arrière

Le principal défi consiste à trouver le bon équilibre thermique entre les pneus avant et arrière, sans qu’un essieu ne perde en performance au moment où l’autre commence à fonctionner correctement.

Hamilton explique que cette situation crée un déséquilibre permanent, particulièrement difficile à maîtriser sur un tour de qualifications.

Au Mexique, il a eu le sentiment d’avoir enfin réussi à réunir toutes les conditions nécessaires pour exploiter les quatre pneus simultanément, et surtout de conserver cet équilibre jusqu’à la fin du tour.

Une situation qui reste inhabituelle à ses yeux.

"La plupart du temps, vous vous dites : ’Le pneu avant n’est pas dans sa fenêtre de fonctionnement pour le premier virage, mais les pneus arrière le sont’, puis les pneus avant commencent à entrer dans leur fenêtre et les arrière commencent à en sortir. C’est un déséquilibre permanent, avec un effet de balancier."

"Et parfois, les pneus arrière ne sont pas prêts lorsque vous sortez du dernier virage pour commencer le tour, mais ils sont meilleurs à la fin. Parfois, ils sont déjà trop chauds."

Hamilton ne cache pas à quel point la recherche de cet équilibre a constitué une source de frustration depuis l’introduction des pneus de 18 pouces.

"Essayer de trouver cet équilibre, je vous assure, c’est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Et sincèrement, cela a été très, très, très compliqué à trouver."

"Mais quand on veut, on peut. Il faut simplement continuer à travailler dessus."