100 millions de dollars de salaire ! Pérez est-il devenu l’un des pilotes de F1 les mieux payés ?

Sergio Pérez pourrait avoir signé le contrat le plus lucratif de sa carrière en rejoignant Cadillac. Selon les fuites qui circulent dans le paddock d’Interlagos, le pilote mexicain bénéficierait d’un accord de trois ans estimé à environ 100 millions de dollars, une somme qui le placerait parmi les pilotes les mieux rémunérés du championnat. Interrogé sur ces chiffres, l’ancien pilote Red Bull n’a pas cherché à les démentir. Il a préféré mettre en avant son expérience, son niveau de performance et la reconnaissance de sa valeur par Cadillac, alors que la nouvelle écurie américaine poursuit la construction de son projet en Formule 1.

Le retour de Sergio Pérez en Formule 1 avec Cadillac pourrait s’accompagner d’une rémunération particulièrement importante. D’après les chiffres évoqués dans le paddock du Brésil, le contrat de trois ans du pilote mexicain atteindrait environ 100 millions de dollars après une première saison payée à 20 millions de dollars.

Si ce montant venait à être confirmé, Pérez figurerait parmi les cinq ou six pilotes les mieux payés de la grille, une position remarquable pour celui qui a rejoint le projet Cadillac après son passage chez Red Bull.

L’accord serait également le plus avantageux financièrement de toute sa carrière, avec une rémunération supérieure à celle qu’il percevait lorsqu’il évoluait aux côtés de Max Verstappen.

Interrogé sur l’ampleur de son contrat avec Cadillac, Pérez n’a pas directement confirmé les sommes avancées, mais il ne les a pas non plus contestées.

Le Mexicain a choisi de répondre en insistant sur la manière dont Cadillac évalue ses qualités et son expérience en Formule 1.

"Je pense qu’au bout du compte, Cadillac connaît et comprend le niveau du pilote", a déclaré Pérez.

"Quiconque comprend réellement la Formule 1 connaît le niveau auquel je pilote et celui auquel j’ai piloté ces dernières années."

Une réponse qui témoigne de la confiance du Mexicain dans sa valeur sur le marché des pilotes.

Pérez considère que son parcours et les performances réalisées au cours des dernières saisons justifient la reconnaissance dont il bénéficie auprès de la nouvelle écurie américaine.

Un accord potentiellement supérieur à ses contrats chez Red Bull

Le montant évoqué, proche de 100 millions de dollars sur trois saisons, représenterait une moyenne d’environ 33 millions de dollars par an, soit approximativement 29 millions d’euros par saison.

Cette rémunération supposée illustrerait également l’importance accordée par Cadillac à l’expérience du Mexicain dans la construction de son programme de Formule 1.

Pour une structure encore engagée dans son développement, disposer d’un pilote expérimenté constitue un élément important, tant pour le travail technique que pour la progression sportive de l’équipe.

Pérez estime d’ailleurs que Cadillac comprend parfaitement sa situation et la valeur qu’il peut apporter à cette nouvelle étape du projet.

"D’un côté, je suis serein", a poursuivi le Mexicain.

"Et de l’autre, Cadillac comprend également parfaitement la situation dans laquelle je me trouve. Il s’agit de mon dernier projet en F1, j’apporte tout ce que j’ai appris à cette équipe et je crois modestement que tout ce que j’ai pu apporter, comme Valtteri, ont beaucoup aidé l’équipe à gagner des mois, pour ne pas dire des années, sur son développement et son fonctionnement."