LIVE F1 - GP du Brésil : la course en direct à Interlagos

C’est l’heure du dénouement du Grand Prix du Brésil à Interlagos, avec la course qui vient conclure un week-end durant lequel la météo s’est montrée de plus en plus capricieuse. Et le point culminant du week-end ne devrait pas éviter les averses qui vont s’abattre sur Sao Paulo tout au long de la journée, rendant les conditions délicates et promettant une course de longue haleine pour les pilotes et équipes.

Lando Norris a signé la pole position, comme en 2025, et le champion du monde en titre est accompagné par son successeur Kimi Antonelli en première ligne de la grille de départ. La deuxième ligne est bien plus étonnante avec Liam Lawson et Nico Hülkenberg, très véloces sous la pluie en qualifications.

Isack Hadjar s’élance cinquième devant Oliver Bearman, lui aussi surprenant, tandis que George Russell, qualifié deuxième mais pénalisé, partira septième. Fernando Alonso est à ses côtés pour la première Q3 d’Aston Martin cette saison, et Alexander Albon est neuvième avec Oscar Piastri à ses côtés.

Rafael Câmara a connu une qualification compliquée avec deux crashs, mais il s’élance quand même à une très belle 11e place. Carlos Sainz et Charles Leclerc suivent devant Franco Colapinto et Pierre Gasly.

Lance Stroll devance Valtteri Bottas et le duo Arvid Lindblad - Gabriel Bortoleto qui vient de subir une pénalité moteur de 10 places chacun, tandis que Lewis Hamilton et Max Verstappen sont en fond de grille après des pénalités moteur qui vont les contraindre à des remontées. Sergio Pérez est en dernière position après la même pénalité.

Mercedes pourrait décrocher le titre des constructeurs ce dimanche, Seule Ferrari peut l’en empêcher mais l’écurie italienne accuse un retard de 126 points sur les Flèches d’argent alors qu’il ne reste que quatre manches à disputer.

À l’approche du Grand Prix du Brésil, il reste au maximum 172 points à engranger pour une écurie cette saison, après le week-end de São Paulo, il ne restera plus que 129 points en jeu. Si Mercedes marque trois points de plus, ou davantage, que Ferrari, l’équipe sera sacrée championne du monde.

Mercedes sera assurément championne si elle termine aux première et deuxième places, si elle termine aux première et troisième places ou si elle termine aux première et quatrième places.

La situation deviendrait bien plus complexe pour Mercedes si Ferrari remportait le Grand Prix de São Paulo. Toutefois, un sacre reste possible si Antonelli et Russell se classent aux avant-postes non loin derrière la Ferrari victorieuse, tandis que l’autre Ferrari termine plus loin dans le classement.

17h00 : Comme prévu la météo est bien à la pluie sur Interlagos. La piste est bien humide mais pas détrempée comme hier. Il y a une alternance de bruine et d’averses et cela devrait continuer tout au long de l’épreuve.

17h02 : Qualifié troisième, Liam Lawson a encore brillé ce week-end, mais sa place n’est pas assurée pour 2027 chez Racing Bulls. Une rumeur née hier sur Canal+ l’a même envoyé chez Williams, mais l’équipe a démenti ce bruit de paddock.

17h04 : Les pilotes sud-américains, Franco Colapinto et Gabriel Bortoleto, ont dénoncé les fans qui insultent et menacent les pilotes, alors que le public qui soutient l’Argentin est un des plus toxiques que la Formule 1 ait connu dans l’ère moderne.

17h06 : Carlos Sainz s’inquiète déjà du niveau de Williams pour l’an prochain, alors que l’équipe mise gros sur 2027 pour faire oublier une saison catastrophique cette saison et relancer la progression entamée auparavant sous l’impulsion de James Vowles.

17h09 : Dans son ancienne équipe, Ferrari, les tensions sont importantes entre Charles Leclerc et Lewis Hamilton. Et malgré les tentatives d’apaisement venant de Fred Vasseur et de l’équipe, le Monégasque a reconnu que la situation est parfois difficile.

17h13 : Qiddiya continue son travail pour arriver au calendrier 2028 de la Formule 1, malgré les complications liées à la guerre au Moyen Orient. Le circuit doit en théorie remplacer Djeddah dans la saison.

17h15 : Et alors que Sao Paulo a prolongé avec la F1 jusqu’en 2035, l’Argentine ne faiblit pas dans sa candidature pour une place au calendrier, et le projet de Buenos Aires travaille toujours pour faire son retour en Formule 1.

17h17 : Norris espère transformer sa pole position en victoire, mais il s’attend à une course compliquée. Le pilote McLaren admet qu’il aura besoin de la pluie pour espérer gagner.

17h19 : Les conditions pourraient toutefois être très compliquées avec l’eau en piste, et Russell s’inquiète de rouler en peloton compact sous une quantité d’eau similaire à celle rencontrée hier en qualifications.

17h20 : La voie des stands est ouverte pour les tours de reconnaissance et la mise en grille. La pluie est plutôt légère à cette heure et la piste largement praticable.

17h23 : Lewis Hamilton, qui s’élancera depuis la 20e position, s’est confié avant de prendre le départ de son 400e Grand Prix :

"C’est un endroit magnifique. J’ai eu le privilège de pouvoir venir courir ici depuis 2007 ; c’est ici que j’ai remporté mon premier titre de champion du monde, et c’est un lieu où je jouais autrefois à des jeux vidéo en incarnant Ayrton Senna !"

"J’ai grandi à une époque où j’ai pu voir Ayrton courir ; alors, venir dans son pays natal et y recevoir autant d’ondes positives est un vrai bonheur, et j’en suis très reconnaissant."

À propos de son départ en fond de grille, aux côtés de Max Verstappen : "Ce sera assurément intéressant de nous retrouver, Max et moi, tout au fond du peloton."

"Je suis certain que nous allons bien nous amuser, et j’espère que nous pourrons peut-être nous battre ensemble, remonter dans le classement et, pourquoi pas, commencer à rivaliser avec les pilotes situés plus à l’avant. Croisons les doigts."

17h24 :Kimi Antonelli se fait une belle frayeur en partant dans l’herbe juste avant la ligne droite de la remontée ! Il peut au moins revenir en piste après avoir bien jardiné.

17h27 : Verstappen vise une nouvelle performance mémorable à São Paulo avec une remontée depuis le fond de la grille.

"Voyons ce que nous pouvons faire. Par le passé, ce circuit m’a plutôt bien réussi ; j’espère donc que nous pourrons réaliser une belle course aujourd’hui et marquer un maximum de points."

"C’est toujours très particulier d’être ici, au Brésil. Et les fans… ils sont une véritable source de motivation pour tout le monde, même quand il pleut !"

17h31 : Kimi Antonelli peut s’estimer heureux d’avoir fait un tête-à-queue sur l’herbe ; son fond plat ne semble pas endommagé, contrairement à ce qui se serait produit sur les graviers – où il serait par ailleurs resté bloqué. Mercedes a inspecté la voiture et il a quitté la voie des stands pour rejoindre la grille de départ après des vérifications dans son garage.

17h33 : Pour Lando Norris, en pole, la pluie offre à McLaren sa meilleure chance de victoire pour résister à Mercedes F1 et Kimi Antonelli.

"Les conditions météo sont assez changeantes. Parfois, la piste commence à sécher un peu, mais il semble que des averses vont se succéder tout au long de l’après-midi. Cela restera un défi pour tout le monde, mais je pense que c’est probablement notre meilleure chance."

"Heureusement, c’est un circuit qui offre une meilleure adhérence. Sur un circuit urbain, c’est bien pire. C’est particulier. Entre repérer les flaques d’eau et gérer tous ces éléments, on en est réduit à faire des suppositions, et c’est précisément ce qui rend la tâche si difficile. Alors, quand on dit que c’est parfois trop périlleux, c’est parce qu’on ne voit littéralement pas où l’on va."

"J’ai hâte de me mesurer à Kimi. Le fait est que peu de pilotes ont eu l’occasion de se battre contre lui, car il a été devant tout au long de l’année ! J’espère que nous pourrons tenter quelque chose de différent aujourd’hui et livrer une belle course. Je pense tout de même qu’ils conserveront un léger avantage en termes de rythme ; je devrai donc tout faire pour m’assurer qu’il reste derrière moi."

17h38 : Avant d’aller en grille, Lewis Hamilton s’est aussi exprimé sur la suite des événements, après ses discussions avec son équipier Charles Leclerc à la suite de leur incident survenu il y a une semaine au Mexique.

"C’est fou ; il s’est passé tellement de choses en coulisses et dans le monde extérieur. Mais en interne, Fred s’est montré un formidable leader. Il nous a réunis, Charles et moi, plus tôt dans la semaine ; nous avons pu discuter en toute franchise, ce qui a permis d’apaiser les choses. Nous voulons courir, nous voulons continuer à nous battre en piste, mais nous cherchons aussi à obtenir, ensemble, le meilleur résultat possible pour l’équipe."

"C’est ce que nous allons tenter de faire pour la suite. Nous allons continuer à apporter des changements ; cela fait partie du sport : chercher à s’améliorer et faire évoluer les choses. Nous disposons de la meilleure équipe pour y parvenir. J’espère vraiment qu’aujourd’hui, nous pourrons décrocher de bons points pour l’écurie. Charles s’élance depuis la 14e place (désormais 13e), il a donc lui aussi du pain sur la planche. J’espère qu’ensemble, nous parviendrons à récolter de bons points pour l’équipe."

17h43 : Ayao Komatsu explique qu’il a dit à Rafael Câmara de "faire confiance à son instinct et à son talent", car il est difficile de donner des conseils clairs sur la manière d’aborder la pluie.

17h47 : Jean Alesi pense que les bisbilles entre Leclerc et Hamilton sont négatives pour Ferrari auprès de ses fans, et il a aussi parlé de la course du jour : "Ils ont beaucoup contrarié les fans de Ferrari. C’est ce que nous ne voulons pas voir. Cela dit, ce sont de grands champions ; nous comprenons qu’ils se battent pour une position, mais pas au sein d’une même famille. Quant à savoir si Max Verstappen et Lewis Hamilton peuvent remonter depuis le fond du classement : ’Bien sûr !’"

17h49 : Bradley Lord, le directeur adjoint de Mercedes, assure que Russell peut viser un bon résultat en partant septième : "Il peut viser le podium", assure le Britannique, qui confirme aussi que la météo est menaçante pour la course.

17h51 : La FIA officialise un risque de pluie à 80 % !

17h55 : Bottas a un problème de roue arrière ! L’écrou est bloqué et les mécaniciens ont tapé dessus à la masse pour essayer de le décoincer.

17h56 : Et le Finlandais est ramené au stand, ce qui risque de compliquer son départ.

17h57 : Tous les pilotes vont s’élancer en pneus intermédiaires, puisque la piste est mouillée, mais les conditions sont praticables !

18h00 : C’est bien un départ classique qui va être donné sur une piste humide, mais la visibilité est bonne !

Tour de formation : Alonso s’étonne des conditions : "Ouah, c’est sec... bien plus sec que je le pensais".

Départ : Très bon départ d’Antonelli qui dépasse Norris ! Hadjar prend la troisième place, Lawson dépasse Norris !

Tour 1 : Bearman est sorti très large en bas de la chicane et il ea reculé dans le classement, comme Hülkenberg qui est sixième devant Albon. Hamilton est remonté neuvième ! Verstappen dépasse Leclerc.

Tour 2 : Verstappen dépasse Alonso et Lindblad dépasse Leclerc. Le Néerlandais passe aussi Sainz. Antonelli mène devant Lawson et Norris, qui restent collés à la Mercedes. Hadjar suit devant Russell et Hülkenberg, puis Albon, Piastri, Hamilton et Bearman. Et Verstappen est à la porte des points !

Tour 3 : Antonelli signe le meilleur tour en coruse en 1’26"960 et a plus d’une seconde d’avance sur Lawson, qui en fait de même face à Albon. Verstappen est dixième après avoir passé Bearman, et Leclerc passe Alonso. Gasly et Colapinto ont passé Câmara qui est 18e, tandis que Bottas n’est pas parti et a officiellement abandonné. Albon est noté par les commissaires comme hors de position au départ. Et Verstappen aussi, alors qu’il passe Hamilton.

Tour 4 : Antonelli accélère en 1’26"435 et il a 2 secondes d’avance sur Lawson, qui garde Norris à plus d’une seconde. Il y a un gros écart entre Hülkenberg, qui suit toujours le top 5,et Albon, qui retient Piastri, Verstappen et Hamilton. Verstappen attaque Piastri mais se fait repasser.

Tour 5 : Antonelli accélère toujours en 1’26"086, le scénario est parfait pour lui puisqu’il a une Racing Bulls derrière lui. Verstappen dépasse Piastri derrière Albon, et le Néerlandais prend la septième place à la Williams ! Leclerc a pris la 13e place à Sainz, Lindblad ayant aussi passé l’Espagnol.

Tour 6 : Antonelli a maintenant 4"5 d’avance sur Lawson, et Norris n’arrive pas à passer la VCARB du Néo-Zélandais ! Hadjar est collé à lui comme Russell, et Hülkenberg est à 2"6, avec 2"9 d’avance sur Verstappen. Albon, Piastri et Hamilton suivent, et ce dernier est noté pour avoir gagné un avantage hors piste sur Bearman en début de course. Norris passe Lawson par l’extérieur !

Tour 7 : Antonelli à 5"1 d’avance sur Norris, et Hadjar dépasse Lawson au bout de la ligne droite pour la troisième place ! Russell est dans les échappements de la Racing Bulls, et Verstappen revient très fort sur Hülkenberg. Piastri a passé Albon. Alonso passe Sainz pour la 14e place.

Tour 8 : Norris signe le meilleur tour en course en 1’25"619 et reprend près d’une seconde à Antonelli. Russell se défait de Lawson, et Verstappen passe Hülkenberg. Bearman passe Hamilton, et Gasly et Colapinto ont passé Sainz.