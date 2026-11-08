Ecclestone en est convaincu : Antonelli quittera Mercedes pour Ferrari

À peine sacré champion du monde de Formule 1 avec Mercedes, Kimi Antonelli voit déjà son avenir faire l’objet de nombreuses spéculations. Pour Bernie Ecclestone, le jeune Italien est destiné à rejoindre Ferrari, une écurie qui aurait tout intérêt à le recruter pour renouer avec les titres mondiaux. L’ancien grand argentier de la F1 estime même qu’Antonelli possède les qualités nécessaires pour devenir un nouveau Max Verstappen. Mais Hans-Joachim Stuck ne partage pas totalement cette vision : s’il reconnaît l’intérêt d’un tel transfert pour la Scuderia, l’ancien pilote allemand considère qu’un départ de Mercedes serait prématuré et conseille au nouveau champion du monde de patienter au moins deux saisons.

Le premier titre mondial de Kimi Antonelli, décroché au Mexique, a renforcé son statut parmi les grandes figures de la Formule 1. À seulement 20 ans, le pilote Mercedes s’est imposé au sommet de la discipline et suscite déjà des interrogations sur la suite de sa carrière, alors même qu’il évolue dans une équipe qui lui a permis de connaître ses premiers grands succès.

Pour Bernie Ecclestone, la question n’est pas tant de savoir si Antonelli rejoindra un jour Ferrari, mais plutôt quand ce transfert se produira.

Présent à Interlagos ce week-end à l’âge de 96 ans, l’ancien patron de la Formule 1 s’est montré catégorique dans un entretien accordé à F1-Insider. Selon lui, la Scuderia ne pourra pas ignorer le talent du jeune Italien si elle souhaite retrouver les sommets du championnat du monde des pilotes.

Ecclestone estime que Ferrari devra tôt ou tard tenter de recruter Antonelli. Au-delà des qualités sportives du nouveau champion du monde, il considère que son attachement à l’Italie pourrait jouer un rôle déterminant dans une éventuelle décision de quitter Mercedes.

"Ferrari n’a pas le choix, elle doit le recruter", a affirmé le Britannique.

"Le cœur de Kimi bat pour l’Italie et s’il continue à gagner, ce dont je suis convaincu, il rejoindra Ferrari par amour pour son pays."

Pour Ecclestone, l’association entre Antonelli et Ferrari semble donc presque naturelle. Mais l’ancien dirigeant de la Formule 1 va encore plus loin dans son appréciation du potentiel d’Antonelli, qu’il n’hésite pas à comparer directement à Max Verstappen.

Le parallèle établi par Ecclestone repose avant tout sur la mentalité des deux pilotes. Selon lui, Antonelli partage avec Verstappen une détermination absolue à gagner.

"Je pense qu’il deviendra un autre Max", a déclaré Ecclestone.

"Il veut gagner et il gagnera à tout prix. Il ressemble à Verstappen dans le sens où il monte dans la voiture avec une seule idée en tête : gagner."

Ecclestone voit donc dans le jeune Italien un pilote capable de poursuivre sa moisson de victoires et, à terme, d’incarner le renouveau de Ferrari. Une perspective qui séduit également Hans-Joachim Stuck, même si l’ancien pilote de Formule 1 se montre beaucoup plus prudent sur le calendrier d’un éventuel transfert.

Stuck reconnaît qu’un recrutement d’Antonelli représenterait un coup majeur pour Ferrari. Mais il estime que le jeune champion du monde n’aurait aucun intérêt à quitter immédiatement Mercedes.

"Si j’étais à la place d’Antonelli, je ne changerais pas d’équipe pour le moment", a déclaré Stuck.

"Chez Mercedes, avec Toto Wolff comme patron, il dispose de fondations qu’il ne trouvera nulle part ailleurs. Kimi ne pourrait pas être mieux loti."

Stuck estime également que la situation sportive actuelle de Ferrari ne plaide pas en faveur d’un transfert à court terme.

La Scuderia ne dispose pas, selon lui, d’une position aussi favorable que Mercedes, ce qui pourrait rendre la tâche d’Antonelli nettement plus difficile.

"Je lui conseillerais de rester chez Mercedes pendant au moins les deux prochaines saisons."