LIVE F1 - GP des États-Unis : la course en direct à Austin

La 18e manche de la saison 2026 de F1 arrive à sa conclusion avec la course du Grand Prix des États-Unis, sur le Circuit of the Americas d’Austin. Après un week-end qui a mis à l’épreuve les pilotes et les voitures, notamment par la faute des bosses très controversées sur la piste texane, les 22 acteurs principaux se préparent à 56 tours qui viendront offrir le verdict du week-end, et possiblement le titre mondial à Kimi Antonelli.

Le pilote italien a d’ailleurs signé la pole position et il partagera la première ligne avec Max Verstappen au départ. Isack Hadjar a confirmé la bonne forme de Red Bull avec la troisième place sur la grille, devant la Ferrari de Charles Leclerc.

Lewis Hamilton a placé la deuxième SF-26 sur la cinquième place, et il partagera la troisième ligne de la grille avec son ancien équipier George Russell, qui accusait quatre dixièmes de retard sur Antonelli au terme de la Q3.

Oscar Piastri et Lando Norris ont placé les deux McLaren en quatrième ligne, et ils devanceront Liam Lawson et Pierre Gasly, qui matérialiseront la bataille entre Alpine et Racing Bulls pour la cinquième place du championnat des constructeurs.

Nico Hülkenberg est 11e sur la grille pour la cinquième fois de la saison, et il devance Fernando Alonso en sixième ligne. Oliver Bearman et Arvid Lindblad, qui a signé le neuvième temps et avait une pénalité pour des changements de pièces moteur, constituent une septième ligne entièrement britannique.

Esteban Ocon partage la huitième ligne avec son ami Lance Stroll, devant les deux Williams de Carlos Sainz et Alex Albon, puis les deux Cadillac de Sergio Pérez et Valtteri Bottas. Franco Colapinto est 21e à cause de 10 places de pénalité, et il devance Gabriel Bortoleto, dont les 80 places de pénalité se sont transformées en un renvoi en fond de grille.

20h00 : Antonelli peut être champion du monde ce dimanche s’il remporte la course, une condition sine qua non pour qu’il y parvienne. Mais cela ne suffira pas, puisqu’il faut que Russell ne fasse pas mieux que neuvième, tandis que Hamilton ne doit pas se classer plus haut que cinquième.

20h03 : Mais le pilote Mercedes ne veut pas encore y croire, et il continue d’afficher sa prudence classique face à l’enjeu. Il craint même que la victoire soit difficile à aller chercher face à des Red Bull en grande forme.

20h05 : Alpine F1 a tenu à s’éloigner de Jeremy Clarkson, après une blague de l’ancien présentateur de Top Gear et The Grand Tour sur Sky, au sujet de la nationalité de Colapinto.

20h08 : Les rumeurs font état d’une participation possible de Fernando Alonso à la course d’IndyCar de Barcelone en 2027, et il a reçu une invitation à courir l’année prochaine, alors que la discipline réfléchit à changer ses règles pour accueillir un invité.

20h12 : Christian Horner continue sa tournée médiatique dans le cadre de la sortie de son livre, et il a révélé comment Red Bull a raté George Russell, Lando Norris et Oscar Piastri, qui auraient tous pu rejoindre le programme junior de la firme de boissons.

20h15 : Chez Mercedes, Toto Wolff est encore en place, mais alors qu’il vit sa 14e saison à la tête de l’équipe, il reconnait qu’il prépare sa propre succession.

20h19 : Alors que les dépenses liées à la Formule 1 sont contrôlées, le concept de plafond budgétaire fixe fait débat. Plusieurs équipes ont confirmé vouloir une révolution à ce sujet et préparer une lutte pour un changement drastique.

20h20 : La voie des stands est ouverte pour les tours de reconnaissance avant la mise en grille.

20h23 : Le directeur de l’écurie Mercedes, Toto Wolff, estime qu’il n’est pas réaliste de penser que Kimi Antonelli puisse remporter le championnat du monde des pilotes ce soir, et ce, malgré le fait que le pilote italien s’élancera en pole position.

"Nous ne parlons pas du championnat. Ce n’est pas réaliste. Je ne pense pas que nous soyons les plus rapides en course, l’objectif est donc de marquer des points et, pourquoi pas, de viser la victoire. Mais nous voulons aussi une belle performance de George, cela reportera automatiquement le match à Mexico."

20h25 : Antonelli va en tout cas essayer de faire au mieux ! Il confie avant le départ : "Hier, les écarts étaient très, très serrés, mais en Q3, nous avons réussi à faire ce qu’il fallait pour décrocher la pole position. C’était une très belle façon de terminer la journée. Évidemment, aujourd’hui, nous allons essayer de concrétiser."

20h28 : Verstappen compte rendre la tâche aussi difficile que possible à Antonelli.

"Il s’agit avant tout de réussir à tout assembler, que ce soit dans les portions à basse ou à haute vitesse, et c’est un exercice assez délicat. Il y a encore beaucoup de vent aujourd’hui. Je pense que les écarts seront très serrés entre de nombreuses voitures, et j’espère que nous serons du bon côté."

"Kimi se débrouille très bien. C’est vraiment particulier de voir un pilote si jeune se battre pour son premier titre. Nous allons tout tenter aujourd’hui et faire en sorte que la tâche lui soit la plus difficile possible."