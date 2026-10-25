Comment Antonelli peut devenir champion du monde au GP de Mexico

Kimi Antonelli a remporté sa neuvième victoire de la saison au Grand Prix des États-Unis, mais le pilote Mercedes devra encore patienter avant de décrocher son premier titre mondial de Formule 1. Malgré son succès à Austin, les résultats de George Russell et Lewis Hamilton n’ont pas permis à l’Italien de réunir les conditions nécessaires pour être sacré dès ce dimanche. Avec seulement 125 points encore disponibles, le championnat pourrait toutefois être définitivement joué dès le prochain Grand Prix, à Mexico, où Antonelli disposera d’une nouvelle occasion de devenir le plus jeune champion du monde de l’histoire.

Kimi Antonelli a rempli sa part du contrat au Circuit des Amériques. En s’imposant à Austin, le jeune Italien a décroché sa neuvième victoire de la saison 2026 et franchi une nouvelle étape vers son premier titre mondial.

Mais pour être sacré dès le Grand Prix des États-Unis, le pilote Mercedes ne devait pas seulement remporter la course. Il lui fallait également compter sur des résultats suffisamment défavorables à ses deux derniers rivaux mathématiques, George Russell et Lewis Hamilton.

Un seul scénario pouvait lui permettre de devenir champion du monde ce dimanche : gagner la course, voir Russell terminer au neuvième rang ou au-delà, et Hamilton se classer cinquième ou plus loin.

Si Antonelli a parfaitement rempli la première condition, ses adversaires ont obtenu des résultats légèrement trop favorables pour lui permettre de célébrer son titre.

Russell a terminé huitième, tandis que Hamilton a pris la quatrième place. Deux positions qui suffisent à repousser le sacre du jeune Italien d’au moins une semaine.

123 points d’avance sur Russell, 124 sur Hamilton

Malgré ce report, la situation au championnat reste extrêmement favorable à Antonelli.

Après sa victoire à Austin, le pilote Mercedes possède désormais 123 points d’avance sur son coéquipier George Russell et 124 sur Lewis Hamilton.

Or, il ne reste plus que 125 points à distribuer jusqu’à la fin de la saison.

Les deux Britanniques conservent donc une possibilité mathématique de remporter le championnat, mais leur marge de manœuvre est désormais quasiment inexistante.

La prochaine manche, disputée à Mexico, pourrait ainsi mettre définitivement fin à leurs espoirs. Pour prolonger la lutte, Russell ou Hamilton devront impérativement remporter le Grand Prix de Mexico.

Si un autre pilote s’impose, Antonelli sera automatiquement sacré champion du monde, quel que soit son propre résultat.

Même si Russell ou Hamilton parviennent à gagner la prochaine course, Antonelli disposera de plusieurs possibilités pour s’assurer définitivement le championnat.

Si George Russell remporte le Grand Prix de Mexico, une neuvième place suffira à Antonelli pour décrocher son premier titre mondial. En cas de victoire de Lewis Hamilton, l’Italien n’aura besoin que d’une dixième place.

Le record de Sebastian Vettel toujours largement à sa portée

Le report du titre mondial ne remet pas non plus en question la possibilité pour Antonelli de battre un record historique. L’Italien reste en position de devenir le plus jeune champion du monde de l’histoire de la Formule 1.

Cette distinction appartient actuellement à Sebastian Vettel, sacré en 2010 au volant de sa Red Bull. Le pilote allemand avait alors 23 ans, quatre mois et onze jours lorsqu’il avait décroché son premier championnat du monde.

Si Antonelli parvient à conclure le championnat dès le Grand Prix de Mexico, il sera âgé de seulement 20 ans, deux mois et sept jours. Il améliorerait ainsi le record de Vettel de plus de trois ans, établissant une nouvelle référence de précocité dans l’histoire de la discipline.

Le jeune Italien devra donc patienter au moins jusqu’au prochain Grand Prix pour célébrer son premier sacre.

Mais après une neuvième victoire à Austin et avec seulement 125 points encore en jeu, la question n’est plus tant de savoir s’il possède les moyens de devenir champion du monde que de déterminer à quel moment il pourra définitivement valider son titre.