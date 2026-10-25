Comment Red Bull a laissé filer Russell, Norris et Piastri malgré un avertissement

Christian Horner a révélé que Red Bull avait eu l’occasion de repérer George Russell, Lando Norris et Oscar Piastri bien avant leurs débuts en Formule 1, sans finalement parvenir à attirer aucun des trois pilotes dans sa filière de jeunes talents. Tous avaient pourtant impressionné les responsables du simulateur de l’écurie, au point de se montrer plus rapides que certains pilotes déjà soutenus par Red Bull. L’ancien directeur de l’équipe affirme même avoir personnellement alerté Helmut Marko sur leur potentiel, une occasion manquée qui prend aujourd’hui une dimension particulière au regard de leurs carrières respectives.

Red Bull possède l’une des filières de jeunes pilotes les plus réputées du sport automobile, ayant notamment accompagné l’ascension de Max Verstappen, Sebastian Vettel, Carlos Sainz, Pierre Gasly ou encore Daniel Ricciardo.

Mais malgré son expérience dans la détection des talents, l’écurie autrichienne n’a pas toujours réussi à recruter les pilotes les plus prometteurs qui sont passés par ses installations. Christian Horner en a donné un exemple particulièrement révélateur lors de son passage dans le High Performance Podcast.

L’ancien directeur de Red Bull a raconté comment trois futurs pilotes de premier plan, George Russell, Lando Norris et Oscar Piastri, avaient utilisé le simulateur de l’équipe avant même d’accéder à la Formule 1. Et leurs performances n’étaient pas passées inaperçues.

À l’époque, Russell, Norris et Piastri ne faisaient pas partie du programme de jeunes pilotes de Red Bull. Leurs séances sur le simulateur étaient organisées à titre privé, leurs familles finançant directement l’accès aux installations de l’écurie. Cette possibilité leur permettait d’acquérir de l’expérience sur un équipement de pointe tout en poursuivant leur progression dans les catégories de promotion.

Mais elle offrait également à Red Bull une occasion privilégiée d’observer leurs capacités.

Selon Horner, le responsable du simulateur avait rapidement remarqué que les trois jeunes pilotes affichaient un niveau particulièrement élevé, supérieur même à celui de certains espoirs déjà intégrés à la filière autrichienne.

"Je me souviens que George Russell nous payait pour utiliser notre simulateur, tout comme Lando Norris et Oscar Piastri. Leurs pères faisaient des chèques pour qu’ils puissent rouler sur le simulateur de pilotage dont nous disposions. Le responsable qui s’en occupait venait me voir et me disait : ’Christian, ces gamins sont meilleurs que les jeunes pilotes que nous avons actuellement’."

Un constat suffisamment marquant pour que Horner décide de porter personnellement ces informations à l’attention de Helmut Marko.

À cette époque, l’Autrichien supervisait le programme de développement des jeunes pilotes de Red Bull et jouait un rôle déterminant dans le recrutement des futurs talents de l’organisation.

Face aux performances réalisées sur le simulateur, Horner explique avoir tenté de convaincre Marko d’examiner plus attentivement les profils de Russell, Norris et Piastri.

"Je me souviens être allé voir Helmut avec leurs noms en lui disant : ’Je pense vraiment que tu devrais t’intéresser à ces gars-là’."

Malgré cette recommandation, aucun des trois pilotes n’a finalement rejoint la filière Red Bull. Ils ont poursuivi leur progression dans d’autres structures, avant de faire leurs débuts en Formule 1 avec des équipes rivales.

Russell a intégré le programme de jeunes pilotes de Mercedes, qui l’a accompagné jusqu’à son arrivée en F1 chez Williams en 2019. Norris a suivi une trajectoire différente en rejoignant le programme de développement de McLaren, écurie avec laquelle il a également débuté en championnat du monde en 2019.

Piastri a, quant à lui, bénéficié du soutien de Renault puis d’Alpine durant sa carrière dans les catégories de promotion. L’Australien a finalement quitté cette filière pour rejoindre McLaren, avec laquelle il a disputé sa première saison de Formule 1 en 2023.

Trois parcours différents, mais un même résultat pour Red Bull : aucun de ces talents n’a été intégré à son programme de jeunes pilotes malgré les premières indications recueillies sur son propre simulateur.

Avec le recul, cette histoire prend une dimension particulière compte tenu de la réussite des trois pilotes. Russell s’est imposé comme l’un des éléments majeurs de Mercedes, tandis que Piastri est devenu un acteur important du projet McLaren.

Mais c’est surtout le parcours de Norris qui donne à cette occasion manquée une résonance particulière pour Red Bull. Le Britannique a remporté le championnat du monde de Formule 1 en 2025, au terme d’une lutte particulièrement serrée face à Max Verstappen. Norris a finalement devancé le pilote Red Bull de seulement deux points pour décrocher son premier titre mondial.

Autrement dit, l’un des jeunes pilotes que Horner avait conseillé de surveiller est devenu, quelques années plus tard, celui qui a privé Red Bull d’un nouveau sacre au championnat des pilotes.

Une ironie qui n’échappe pas à l’ancien directeur de l’écurie. Après avoir expliqué qu’il avait signalé ces trois talents à Helmut Marko sans qu’ils rejoignent finalement Red Bull, le Britannique a conclu avec une remarque particulièrement crue, sur le ton de la plaisanterie.

"Bande de connards. Regardez à qui cela a finalement réussi ! Marko avait bien tenté de récupérer Norris pour nous il y a quelques années mais il n’y est jamais parvenu..."

A Austin, Russell et Norris ont été interrogés sur ces déclarations de Christian Horner.

"En 2013, les simulateurs n’étaient pas vraiment répandus," commente le pilote Mercedes F1.

"Aucune écurie de catégories juniors ne disposait de simulateur. J’ai donc eu l’occasion d’en utiliser un pour piloter une monoplace de Formule Renault. Il s’agissait essentiellement d’une préparation en vue des essais et des courses dans le championnat auquel nous participions, car, comme je l’ai dit, aucune équipe n’en possédait."

"Voilà, c’est tout. Je n’en dirai pas plus."

Horner a aussi révélé des discussions avec Russell qui auraient eu lieu ces dernières années.

"Pour être honnête, ce n’était pas sérieux du tout. Je n’ai jamais eu la moindre intention de piloter pour une autre écurie que Mercedes."

Il a précisé que ces échanges portaient davantage sur la rivalité de longue date entre Horner et Wolff.

"Il y a évidemment toujours quelques piques entre Toto et Christian. Ils cherchaient simplement à se provoquer mutuellement. Donc oui, je pense que tout cela relevait de la tactique. De sa part, il s’agissait surtout de jeux psychologiques."

Pour Norris, "c’était à l’époque où j’avais environ 13 ans, bien avant McLaren. Je ne pourrais pas utiliser le simulateur d’une autre écurie alors que je suis chez McLaren. C’était environ quatre ou cinq ans avant mon arrivée chez McLaren."

"Je le faisais avec plusieurs équipes différentes. J’essayais d’acquérir de l’expérience. J’apprenais au contact de différentes personnes. À cet âge-là, il est plus précieux que jamais de faire tout ce qui est en son pouvoir. J’ai piloté sur les simulateurs de différentes écuries parce que c’était bénéfique pour moi, surtout à cet âge."

"Je ne sais pas ce qui en a découlé par la suite. C’était donc avant tout une démarche personnelle, dans un but d’apprentissage."