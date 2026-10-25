Alonso déjà invité à courir en IndyCar à Barcelone, Verstappen avec Ford en GT ?

Comme nous vous le rapportions, Fernando Alonso s’est imposé comme le candidat évident pour une éventuelle invitation lors de la venue de l’IndyCar à Barcelone l’année prochaine. Selon des rumeurs, Penske Entertainment envisagerait d’assouplir sa limite habituelle de 25 voitures pour la manche de Barcelone afin d’autoriser un pilote local invité supplémentaire.

L’IndyCar a confirmé sa venue en Espagne pour l’année prochaine. Le président de l’IndyCar, Doug Boles, a été cité par la publication espagnole Motor.es en déclarant que l’idée avait déjà été discutée en interne.

"Pour l’instant, le plan est d’avoir 25 voitures à chaque course l’année prochaine, à l’exception des 500 Miles d’Indianapolis, mais c’est quelque chose qui a été évoqué dans notre cercle" a déclaré Boles. "Cela poserait un certain nombre de défis, mais c’est une chose que nous prendrons en considération à l’approche de juillet 2027."

Le quintuple champion d’IndyCar Alex Palou n’a aucun doute sur la personne qui devrait saisir cette opportunité, en parlant d’Alonso : "Je nommerais Fernando à 100 %. Il a fait les 500 Miles d’Indianapolis, il conviendrait parfaitement, et il est disponible ce week-end-là. C’est donc mon invitation pour qu’il vienne."

Alonso, qui a déjà disputé les 500 Miles d’Indianapolis, a déjà vivement salué la venue de l’IndyCar sur le Circuit de Barcelona-Catalunya. Mais il n’est pas le seul pilote qui pourrait aller courir dans d’autres disciplines.

Ford souhaite en effet intégrer Max Verstappen à ses activités en GT à l’avenir, prolongeant ainsi une relation qui existe déjà à travers le projet de moteurs en F1, et via toutes les activations et promotions publiques.

Verstappen court actuellement sur des voitures de catégorie GT3 par l’intermédiaire de Verstappen.com Racing, en utilisant des voitures de Mercedes-AMG. Un contrat le lie encore à la marque allemande pour 2027.

Le directeur mondial de Ford Racing, Mark Rushbrook, a déclaré à De Telegraaf que le quadruple champion du monde figure fermement dans le viseur du constructeur pour lui offrir le volant d’une Mustang GT3.

"Bien sûr, nous voulons avoir les meilleurs pilotes. Donc pour nous, ce serait certainement intéressant, disons les choses ainsi" a confirmé Rushbrook, qui ne va surement pas abandonner cette idée ici.