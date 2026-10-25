’Mercedes F1 doit pouvoir vivre sans moi !’ : Wolff révèle son plan de succession

Toto Wolff commence à préparer "l’après lui-même" chez Mercedes F1. À 54 ans, le directeur et actionnaire majeur de l’écurie allemande reconnaît réfléchir activement à une organisation capable de fonctionner sans lui à sa tête. L’Autrichien envisage notamment de répartir ses responsabilités entre plusieurs collaborateurs, dont certains sont déjà évalués en vue de cette transition. Il n’exclut pas non plus d’occuper à terme un rôle de président, à l’image de celui qu’avait exercé Niki Lauda. Mais malgré cette réflexion sur l’avenir, Wolff assure ne pas être encore prêt à abandonner la direction quotidienne de Mercedes.

À la tête de Mercedes depuis 2013, Toto Wolff a accompagné l’écurie allemande dans l’une des périodes les plus fructueuses de son histoire en Formule 1. Mais après plus d’une décennie passée à diriger l’équipe, l’Autrichien commence à envisager la manière dont Mercedes pourrait poursuivre son développement sans dépendre directement de sa présence.

Invité du podcast Cheeky Pint, Wolff a reconnu qu’il travaillait déjà sur cette question, avec l’objectif de mettre en place une organisation suffisamment solide pour assurer la continuité de l’écurie. Il ne s’agit pas, à ce stade, d’annoncer un départ imminent, mais plutôt d’anticiper une transition qui pourrait intervenir à plus long terme.

Pour Wolff, la réflexion sur sa succession s’inscrit dans une volonté de préserver à la fois ses intérêts personnels et ceux de Mercedes. L’Autrichien estime qu’une organisation ne doit pas reposer indéfiniment sur une seule personne, même lorsque celle-ci occupe une place centrale dans son fonctionnement.

"Pour moi, il est important de faire ce qui est le mieux pour ma famille et ce qui est le mieux pour l’équipe."

"Cela signifie réfléchir à la structure future qui permettra à cette équipe de vivre sans moi."

Cette volonté de préparer l’avenir pourrait conduire Mercedes à adopter une organisation différente de celle qui existe actuellement. Wolff cumule aujourd’hui plusieurs responsabilités, à la fois dans la gestion sportive, le fonctionnement général et les orientations stratégiques de l’écurie. Plutôt que de chercher un successeur unique capable de reprendre l’ensemble de ces missions, il envisage une répartition entre plusieurs dirigeants.

Et cette réflexion semble déjà bien avancée. Le directeur de Mercedes a révélé qu’il évaluait actuellement plusieurs collaborateurs susceptibles d’assumer une partie de ses responsabilités.

L’objectif serait de construire une équipe dirigeante complémentaire, dans laquelle différentes personnes prendraient en charge les domaines correspondant le mieux à leurs compétences.

"Je pense que mon travail sera réparti entre deux ou trois personnes que j’évalue actuellement."

"Je pense qu’ils font déjà un excellent travail, chacun avec ses points forts dans ces différents domaines."

Mercedes a d’ailleurs déjà commencé à renforcer sa structure de direction. Bradley Lord occupe désormais le poste de directeur adjoint de l’écurie, une évolution qui s’inscrit dans la volonté de mieux répartir les responsabilités au sein de l’organisation.

Cette nomination pourrait constituer l’un des éléments de la future structure envisagée par Wolff, même si celui-ci n’a pas précisé quelles personnes seraient appelées à reprendre ses différentes fonctions.

L’Autrichien semble en tout cas privilégier une transition progressive, fondée sur des collaborateurs déjà familiers du fonctionnement de Mercedes.

Un rôle à la Niki Lauda pour Wolff ?

La réflexion ne concerne pas uniquement la succession à la direction opérationnelle de Mercedes. Wolff envisage également la possibilité de conserver une fonction plus stratégique au sein de l’écurie, tout en s’éloignant de sa gestion quotidienne.

Un tel rôle pourrait prendre la forme d’une présidence exécutive ou non exécutive, dans un modèle rappelant celui de Niki Lauda. L’ancien triple champion du monde avait occupé la présidence non exécutive de Mercedes et joué un rôle important dans le développement de l’équipe, aux côtés de Wolff.

L’Autrichien reconnaît qu’une évolution comparable pourrait constituer une possibilité pour son propre avenir.

"Cette fonction de président exécutif ou non exécutif est quelque chose qui pourrait arriver."

Mais Wolff insiste sur un point essentiel : une telle transition ne pourrait fonctionner que si les responsabilités de chacun étaient parfaitement définies.

"On ne peut pas rester sur la touche et intervenir dans la gestion quotidienne. Je pense que si vous êtes président, exécutif ou non exécutif, vous devez savoir exactement quel est votre rôle."

Malgré ces réflexions sur son avenir, Toto Wolff tient toutefois à préciser qu’il n’envisage pas de quitter immédiatement ses fonctions. Le directeur de Mercedes conserve une motivation intacte pour son travail et continue de prendre du plaisir à gérer l’écurie au quotidien.

"En réalité, j’aime encore beaucoup trop diriger cette équipe."