La lutte s’organise sur les budgets plafonnés : Audi, Aston et Cadillac F1 soutiennent une révolution

James Vowles, le patron de Williams F1, avait lancé un pavé dans la mare ces dernières semaines : considérant que les budgets plafonnés avaient insuffisamment atteint leur but, il avait suggéré d’introduire une modulation des budgets des équipes, en fonction du classement des constructeurs. En clair, comme cela existe pour les temps en soufflerie aujourd’hui, Mercedes aurait environ 15 ou 20 % de budget disponible en moins que la dernière du plateau, Cadillac. Ceci afin de lutter contre les effets pervers des budgets plafonnés selon James Vowles, qui ont eu tendance à geler les écarts, voire les accroître, plutôt que de les réduire, en empêchant les équipes en retard d’investir assez.

Dans le paddock d’Austin, plusieurs patrons d’équipes de milieu de grille ou de fond de grille ont été invités à réagir à cette proposition. Leur accueil, en toute logique, devrait être positif… alors même que les écuries de pointe (voir notre article) avaient réservé un « niet » poli et argumenté à cette proposition de James Vowles, sans grande surprise.

Allan McNish, le dirigeant d’Audi, n’a pas forcément une réponse détaillée. Il dit faire confiance à la FIA, et surtout, se montre ouvert à l’idée de futures évolutions – comme éventuellement celles proposées par James Vowles ?

« Le plafond budgétaire est une part très importante de la pérennité de la Formule 1. C’est quelque chose qui a évolué, et qui continuera d’évoluer à l’avenir. La FIA est l’entité qui contrôle cela, et nous devons avoir quelque chose de durable à long terme pour tout le monde, pas nécessairement pour l’un ou l’autre. Nous avons une confiance totale en la FIA pour mettre ces choses en place et aller de l’avant à partir de là. »

Adrian Newey est dans une situation a priori évidente : Aston Martin F1 est une équipe de fond de grille cette année… mais son budget demeure très élevé. Elle aurait donc tout intérêt à profiter d’une modulation des budgets plafonnés en fonction du classement des constructeurs.

Pour Newey, la modulation des budgets plafonnés en fonction du classement des constructeurs serait une suite logique aux précédentes limitations des temps de soufflerie ou en CFD. De même le règlement moteur (ADUO) donne plus de budget, d’ores et déjà, aux motoristes les moins classés (comme Honda) : l’idée de Vowles est ainsi déjà finalement mise en œuvre d’une certaine manière.

« Je rejoins les commentaires d’Allan à bien des égards. Si l’on regarde les essais en soufflerie, ainsi que les moteurs avec l’ADUO, ce sont deux exemples où les équipes en retard se voient accorder plus de temps de soufflerie ou de temps de banc d’essai que les équipes aux avant-postes. Il est facile de ce point de vue d’extrapoler cela en se disant que si des équipes sont en retard, il faut aussi leur accorder une petite allocation supplémentaire sur le budget. »

Marcin Budkowski, pour Cadillac, est sans surprise du même avis : avec une 11e place au classement des constructeurs et les millions de General Motors à dépenser, il se dit pour l’idée de James Vowles !

« Totalement d’accord là-dessus. Cela doit être fait de la bonne manière. Nous ne sommes absolument pas favorables à un mécanisme de balance de performance. Ce n’est vraiment pas l’essence de la Formule 1. Nous l’avons fait avec succès avec la réglementation aérodynamique. L’ADUO, que cela soit un succès ou non, l’avenir le dira, mais c’est une tentative de mettre en œuvre quelque chose de similaire. Il n’y a aucune raison de ne pas le faire sur le plafond budgétaire. »

« À ceux qui se demandent comment y parvenir, la réalité est qu’il y a une raison pour laquelle les meilleures équipes ont accepté le plafond budgétaire en premier lieu : cela consolidait un certain avantage qu’elles possédaient, et c’était tout à fait acceptable. Comme Allan l’a dit, le plafond budgétaire est crucial pour la Formule 1, pour sa survie, pour le fait que les équipes sont des entreprises qui font des bénéfices et créent de la valeur. Auparavant, ce n’était pas le cas, et on parlait d’équipes disparaissant de la grille chaque année. Il est très important de préserver le plafond budgétaire, mais il est peut-être temps de l’améliorer encore un peu pour créer un championnat plus compétitif, où la meilleure équipe et les meilleurs pilotes gagnent toujours, mais où l’on voit un peu plus de compétition en piste et des chances un peu plus équitables. »