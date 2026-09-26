LIVE F1 - GP d’Azerbaïdjan : la course en direct à Bakou

La course du Grand Prix d’Azerbaïdjan approche en ce samedi midi, un jour et un horaire plutôt étonnants alors que la Formule 1 s’est adaptée au calendrier des jours fériés azéri pour organiser son week-end à Bakou. Et autant dire qu’après un week-end studieux et une qualification plutôt calme, la course pourrait être plus intense, notamment par la physionomie de sa grille de départ, qui promet des luttes à tous les niveaux.

La longue ligne droite et le casse-tête que représente la gestion d’énergie cette saison en F1 promettent de nous offrir des luttes intenses, avec un rôle crucial pour l’aspiration et le mode dépassement.

George Russell s’élance donc en pole position après avoir impressionné l’ensemble du paddock, et avoir pris huit dixièmes d’avance sur Charles Leclerc, qui est en première ligne à ses côtés au départ. Oscar Piastri et Isack Hadjar sont en deuxième ligne derrière eux.

La troisième ligne est composée de Lando Norris et Lewis Hamilton, qui seront suivis de Pierre Gasly et Max Verstappen. Franco Colapinto et Oliver Bearman suivent en cinquième ligne, devant Liam Lawson et Alex Albon.

Esteban Ocon est 13e devant Carlos Sainz, qui avait accompli une des belles performances de la journée du vendredi avec le neuvième temps mais a écopé de cinq places de pénalité pour son deuxième non-respect des drapeaux jaunes du jour.

Arvid Lindblad sera 15e aux côtés de Kimi Antonelli, qui a cassé sa voiture en Q1 et sera donc en huitième ligne. Gabriel Bortoleto et Nico Hülkenberg ont placé les deux Audi en neuvième ligne, devant les Cadillac de Valtteri Bottas et Sergio Pérez. Les Aston Martin de Fernando Alonso et Lance Stroll ferment la marche après des pénalités moteur.

12h00 : Ironie du timing, Romain Grosjean saluait le niveau de confiance d’Antonelli avant ce week-end, et le talent du jeune pilote. Selon lui, c’est dû à un très bon encadrement chez Mercedes F1.

12h03 : Un autre consultant du paddock, Ralf Schumacher, a évalué la situation chez Racing Bulls. Selon lui, malgré les très bonnes performances de Liam Lawson, l’équipe doit recruter Nikola Tsolov pour continuer son rôle d’équipe formatrice. Problème dans la logique de l’Allemand, la structure de Faenza a expliqué qu’elle n’avait plus ce rôle principal, mais qu’elle était une écurie sœur de Red Bull.

12h05 : Verstappen est revenu en détail sur le problème moteur qu’il a subi en qualifications, et qui l’a relégué au huitième rang après un début de week-end prometteur.

Et il y a des nouvelles fraîches suite au souci d’hier : Max Verstappen utilisera bien un nouveau moteur thermique, un nouveau turbocompresseur, un nouvel ensemble d’échappement et un nouvel élément auxiliaire du groupe propulseur pour la course. La FIA précise que ces quatre changements entrent dans le quota autorisé pour la saison. Cela signifie qu’il s’élancera sans pénalité depuis la huitième place.

12h07 : Les pilotes qui constituent le top 3 de la grille ont également abordé en profondeur la course à venir, et notamment leurs objectifs après une séance qualificative qui a donné un résultat inhabituel en matière d’écarts.

12h10 : De son côté, Isack Hadjar a révélé qu’il n’a pas attaqué à 100 % malgré sa belle quatrième place en qualifications, par peur de se blesser à nouveau.

12h13 : Des informations plutôt inquiétantes sont arrivées de Bakou, où Charles Leclerc a été suivi de manière un peu dérangeante par des fans, malgré la présence de gardes. Cet incident autour du pilote Ferrari révèle une tendance grandissante et inquiétante.

12h15 : Christian Horner a raconté à quel point la relation avec Helmut Marko s’était dégradée au fil du temps, l’ancien team principal et PDG de Red Bull Racing se plaignant d’avoir dû "nettoyer la merde" quand l’Autrichien prenait des décisions sur les pilotes ou le fonctionnement de l’équipe.

12h17 : Jacques Villeneuve a analysé la situation d’Esteban Ocon, qui est vraisemblablement en partance de Haas, où il devrait être remplacé par le leader du championnat F2, Rafael Camara. Selon le champion du monde 1997, la situation du pilote français est compliquée, et il ne le voit pas en F1 l’année prochaine.

12h19 : Vasseur a été interrogé avant la course sur les différentes rumeurs en Italie le concernant. Il admet que "c’est très difficile" de travailler chez Ferrari dans ces conditions...

12h20 : C’est l’ouverture de la pitlane pour les tours de reconnaissance avant la mise en grille. La chaleur plus importante aujourd’hui aura certainement une incidence sur le comportement et l’usure de Pirelli.

12h23 : Kimi Antonelli, qui s’élancera depuis la 16e place, ne se fixe pas de place à atteindre.

"L’erreur d’hier venait de moi, mais évidemment, on passe à autre chose et on en tire des leçons. C’est une belle opportunité aujourd’hui. La voiture est très rapide, donc j’espère que nous pourrons gagner beaucoup de places. Combien je ne sais pas. Le maximum !"

12h25 : Son équipier, George Russell, auteur de la pole position, est logiquement le favori avec une W17 aussi performante.

"La journée d’hier a été incroyable. Je suis pleinement concentré pour tenter de transformer cela en victoire. Je suis confiant. Je pense que nous disposons d’un excellent rythme. Le départ de la course sera déterminant, à mon avis. Je suis certain que Charles sera très motivé pour tenter de doubler dès le début. Mais je suis convaincu que si je parviens à prendre la tête, je pourrai essayer de creuser l’écart et de contrôler la course."

12h28 : Piastri se dit lui confiant quant au rythme de course de McLaren. Il s’élancera depuis la troisième place.

"Le résultat d’hier est bon compte tenu de notre position sur la grille, mais l’écart avec George est bien plus important que ce que nous espérions. La course est toujours chaotique ici, alors voyons ce qui va se passer. Nous semblions plutôt performants en rythme de course jeudi, espérons que nous pourrons maintenir cette dynamique. Mais être rapide en piste libre est une chose, être capable de dépasser en est une autre. Nous verrons donc ce que cela donnera."

12h32 : Norris espère lui que des opportunités se présenteront. Il s’élancera depuis la cinquième place.

"Je suis impatient. C’est un circuit où il s’est passé beaucoup de choses par le passé. J’espère simplement qu’il y aura des rebondissements et que des opportunités se présenteront à nous. C’est une course longue, tout peut arriver. Nous allons attaquer, j’ai le sentiment de ne pas être tout à fait à ma place sur la grille, alors j’espère que nous pourrons placer nos deux voitures sur le podium. Ce serait une belle course."

12h35 : Hamilton s’attend à une course en partant depuis la sixième place.

"C’est une belle journée. C’est assez fou que la course ait lieu un samedi. Il y a beaucoup de monde ici et le circuit est incroyable à piloter. La journée d’hier ne s’est pas très bien passée pour moi. En revanche, ça a très bien marché pour Charles, je lui ai offert une belle petite aspiration."

"Je pense que la course d’aujourd’hui sera difficile. La course de F2 avait l’air plutôt intéressante. Ils disposent du DRS, évidemment, mais il sera intéressant de voir si nous parviendrons à effectuer des dépassements aujourd’hui avec le boost électrique."

12h39 : Charles Leclerc s’élancera depuis la deuxième place. Un bon départ de la Ferrari face à la Mercedes F1 de Russell pourrait chahuter un peu les stratégies.

"Un bon départ sera crucial, oui, ensuite, nous verrons ce qu’il est possible de faire. Sur le papier, les Mercedes sont bien plus rapides que nous, mais il ne faut jamais dire jamais. Nous savons que notre voiture est plus performante en course qu’en qualifications, mais je ne suis pas sûr que cela suffise à compenser le huit dixièmes vus hier. Je pense que la course sera difficile, mais nous essaierons d’en tirer le meilleur parti."

12h42 : Aucun problème mécanique de dernière minute à signaler, tout le monde semble pouvoir s’élancer normalement depuis la grille de départ.

12h47 : On en a su plus sur le manque de rythme de Norris par rapport à Piastri en qualifications, même si c’est une erreur qui a coûté cher au Britannique en Q3. McLaren affirme qu’il s’agit d’un problème d’injection de carburant sur son moteur Mercedes. Selon eux, la quantité de carburant injectée est insuffisante par rapport à celle de son coéquipier Oscar Piastri et des autres moteurs Mercedes. Le motoriste affirme que ce n’est qu’une petite partie du problème, mais qu’il y a d’autres facteurs en jeu, notamment du côté de McLaren, et précise que le déficit dont souffre Norris sur sa voiture est très, très faible. McLaren ne peut rien y faire tant qu’elle n’aura pas changé le moteur de Lando, ce qu’elle n’a pas fait avant cette course.

12h49 : L’hymne national vient d’être joué et chanté par un tenor et un orchestre, dans une version particulièrement épique !

12h51 : Laurent Mekies, le directeur de Red Bull, espère voir Verstappen retrouver son niveau d’avant les qualifs avec son problème, et jouer le podium : "Il a été très, très rapide. C’était l’un de nos meilleurs week-ends jusqu’à présent, c’est donc évidemment dommage ce qui s’est passé hier lors des qualifications. Mais ça fait partie du jeu. J’espère que nous retrouverons notre niveau habituel en course et qu’il pourra remonter le peloton et se battre pour le podium."

12h53 : Son homologue chez Ferrari, Fred Vasseur, est un peu moins sûr des chances de ses pilotes : "Honnêtement, même si on est en tête à la fin du premier tour, je ne suis pas sûr qu’on le soit encore à la fin du deuxième. Mais concentrons-nous sur nous-mêmes pour faire de notre mieux, et on verra bien à la fin."

12h56 : Russell, Norris, Gasly, Verstappen, Colapinto, Sainz, Lindblad, Antonelli, les Audi et les Cadillac s’élancent en pneus mediums, les Ferrari, Piastri, Hadjar, les Haas, Lawson, Albon et les Aston sont en gommes tendres.

12h58 : Tous les pilotes gardent la possibilité de chausser les gommes dures en cas de problème au départ ou dans les premiers tours, et de ne tenter qu’un arrêt.

Départ : Très bon départ de Russell et Piastri, Leclerc se fait passer par l’extérieur ! Tout se passe bien dans les premiers virages.

Tour 1 : Norris a passé Hadjar, Hamilton suit devant Verstappen, Gasly, Colapinto et Lawson. Antonelli a perdu une place et pointe 17e.

Tour 2 : Russell creuse immédiatement l’écart sur Piastri avec plus d’une seconde, alors que Leclerc est dans le sillage de la McLaren mais ne parvient pas à passer. Verstappen prend la sixième position à Hamilton. Pérez dépasse Alonso, Albon se défait de Bearman pour la 11e place, et Hülkenberg prend la 15e position à Sainz, devant Antonelli. Bearman repasse Albon.

Tour 3 : Russell signe le meilleur tour en 1’49"535, il a 1"7 de marge sur Piastri. Hadjar repasse Norris, tandis que Verstappen signe le meilleur temps en 1’49"236. Et le Néerlandais se défait à son tour de Norris, qui semble donc en proie à sa perte de puissance (voir info de 12h47).

Tour 4 : En tête, Russell fait l’effort avec un nouveau meilleur tour en course en 1’48"858, qui lui permet de porter son avance à 2"2. Hadjar a battu le meilleur tour en course en 1’48"833, et se défait de Leclerc pour la troisième place ! La Red Bull semble très rapide en ce début de course et l’ingénieur de Piastri le prévient qu’elles pourraient être "un problème". Antonelli a gagné une place face à Hülkenberg.

Tour 5 : Russell signe le meilleur tour en course en 1’48"619, et il a 2"6 de marge sur Piastri, qui voit Hadjar revenir dans la seconde derrière lui. Verstappen dépasse Leclerc à son tour. Antonelli a passé Sainz et pointe 15e.

Tour 6 : Russell accélère encore en 1’48"169 et porte son avance à 3"2 sur Piastri. Verstappen améliore la marque en 1’47"851 et il est derrière Hadjar et Piastri. Leclerc est distancé, comme Norris et Hamilton, qui n’arrivent pas à creuser l’écart sur les Alpine. Bearman passe Lawson pour la dixième place, et Antonelli a pris la 14e position à Lindblad.

Tour 7 : Piastri reprenait du temps à Russell mais a fait un mauvais troisième secteur. Verstappen améliore le meilleur tour en course en 1’47"574 et il passe Hadjar par la même occasion.

Tour 8 : Russell porte son avance à 3"7, alors que Verstappen est revenu à 6 dixièmes de seconde de Piastri, qui dit avoir des problèmes avec ses pneus arrière. Hadjar suit dans la seconde et Leclerc est détaché à 2 secondes derrière. Norris est dans la seconde, et Hamilton à 1"9 de son compatriote. Gasly ne pointe qu’à 1"3 de Hamilton, et Colapinto à 1"7 de son équipier. Bearman est plus loin à près de 4 secondes. Antonelli est collé à Ocon mais n’arrive pas à passer. Stroll s’arrête au virage 15 à cause d’un problème mécanique. Il enregistre son 11e abandon en 15 courses.

Tour 9 : Russell a 4"6 de marge sur Piastri, qui garde Verstappen à une seconde. Hadjar est dans le sillage de son équipier, et Leclerc est à 2"9. Antonelli est toujours 14e et peine à remonter.

Tour 10 : L’avance de Russell en tête dépasse les 5 secondes. Verstappen se plaint de ses mediums, et il peine à revenir sur Piastri. Les Alpine perdent un peu de temps par rapport aux équipes de pointe mais restent bien placées.

Tour 11 : Les Red Bull se montrent menaçantes derrière Piastri. Albon dépasse Lawson mais le Néo-Zélandais repasse. Antonelli s’est défait d’Ocon.

Tour 12 : Russell frôle les 6 secondes d’avance. Norris se fait informer par son ingénieur qu’il n’a que 21 secondes d’avance sur Pérez, 19e, sous-entendant que le peloton est trop serré pour tenter des stratégies osées. Antonelli dépasse Albon.

Tour 13 : Russell accélère à nouveau en 1’47"497, son avance est de 6"5. Les Red Bull suivent de près et ont 3 secondes de marge sur Norris. Antonelli est 11e après avoir passé Lawson, tandis que Sainz lutte contre Bortoleto et Pérez. Bottas perd 3 secondes au tour sur son équipier et Alonso ne parvient pas à passer la Cadillac. Au moment où l’on écrit ça, l’Espagnol attaque et dépasse le Finlandais !

Tour 14 : La course de Russell est plutôt tranquille jusqu’ici, il a 7"2 de marge sur Piastri, qui continue à garder les Red Bull derrière lui, mais les trois voitures se tiennent en 1"5.

Tour 15 : Les écarts sont stables en tête, et Antonelli est revenu sur Bearman pour espérer entrer dans les points.

Tour 17 : Russell ne creuse plus l’écart, Hadjar est interrogé sur le temps qu’il pourrait gagner dans l’air libre, mais il dit que des consignes pourraient leur faire perdre trop de temps. Etonnant de voir le Français ne pas saisir l’opportunité d’aller chercher une place ou deux. Norris a été passé par Hamilton, et Antonelli est entré dans le top 10.

Tour 18 : Antonelli est à 4"1 de Colapinto et se met en chasse des deux Alpine.

Tour 19 : Russell a maintenant 8 secondes d’avance sur Piastri, et Verstappen est toujours coincé entre l’Australien et Hadjar. Les trois creusent l’écart sur Leclerc (à 3s), et Hamilton perd pied à plus de 5 secondes.

Tour 20 : Hadjar se montre collé à Verstappen, qui bloque la trajectoire intérieure sur son équipier. Attention à ne pas prendre trop de risques, on se rappelle que Verstappen s’était accroché ici même avec Daniel Ricciardo en 2018, en changeant subitement de trajectoire devant son équipier. Hadjar se plaint : "Dites-lui de continuer à attaquer !"

Tour 21 : Hadjar s’agace : "Il a des difficultés ou quoi ?" Son ingénieur lui répond que son équipier a des problèmes de pneus, mais la tension monte un peu chez Red Bull. Antonelli est à 1"2 de Colapinto.