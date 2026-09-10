Aston Martin F1 révèle l’ampleur du pari pour sauver sa saison

Le pari était particulièrement risqué, mais Aston Martin F1 a finalement obtenu la réponse qu’elle espérait. Après un début de saison marqué par les problèmes de fiabilité et un manque criant de performances, l’écurie de Silverstone avait décidé de ne rien faire évoluer pour concentrer tous ses efforts sur une version profondément remaniée de sa monoplace, apparue avant la pause estivale. Pedro de la Rosa, représentant de l’équipe, a raconté les coulisses de cette transformation et notamment le soulagement ressenti lorsque Fernando Alonso a confirmé, dès ses premiers tours, que le travail effectué avait réellement porté ses fruits.

Aston Martin avait choisi une stratégie inhabituelle en décidant de repousser ses évolutions jusqu’à la onzième manche de la saison afin de présenter une véritable version B de sa monoplace 2026. Alors que ses rivales répartissaient leurs améliorations sur plusieurs Grands Prix, l’écurie a préféré miser sur un ensemble beaucoup plus conséquent. Le choix pouvait sembler particulièrement audacieux, mais il a rapidement commencé à porter ses fruits puisque l’AMR26 profondément remaniée a devancé Cadillac et Williams en qualifications, avant qu’une nouvelle étape soit franchie aux Pays-Bas avec l’arrivée d’une nouvelle unité de puissance Honda.

Invité du podcast officiel de la Formule 1, Beyond The Grid, Pedro de la Rosa a expliqué à quel point le lancement de cette nouvelle monoplace avait été un moment de forte tension pour l’équipe. Même s’il savait que les chiffres aérodynamiques étaient prometteurs, il n’était pas certain de l’ampleur du gain de performance, ni même que tous les systèmes fonctionnent comme prévu.

"Je mentirais si je disais que je n’étais pas très nerveux, parce que vous attendez, vous espérez, vous avez attendu longtemps, et puis la voiture démarre," a-t-il raconté. "J’ai regardé la voiture et les pontons étaient si petits, les radiateurs semblaient être les plus petits que j’aie jamais vus de ma vie."

Cette première impression visuelle a immédiatement fait naître de nouvelles interrogations chez le représentant d’Aston Martin.

"Et je me suis dit : ’OK, les chiffres aérodynamiques sont prometteurs, mais peut-être que le refroidissement n’est pas suffisant’. Ou alors vous commencez à imaginer beaucoup d’autres scénarios dans lesquels je me suis déjà retrouvé, parce que j’ai connu la plupart des situations les plus indésirables en Formule 1. Mais tout a fonctionné comme prévu."

Le premier tour d’installation allait alors apporter une réponse particulièrement importante. Une fois la voiture revenue aux stands, la tension a progressivement laissé place au soulagement au sein de l’équipe.

"Après le tour d’installation, vous regardiez autour de vous et les gens étaient soulagés parce que tout fonctionnait comme prévu. Avec Fernando, je le connais tellement bien que nous nous regardons dans les yeux. J’essaie toujours d’être à l’avant de la voiture lorsqu’il revient après un relais. Il me regarde, je le regarde, et je sais exactement ce qu’il pense."

"Je n’ai même pas besoin d’écouter la radio. Et ses yeux disent : ’oui, ça fonctionne’. Parfois, nous avons eu des évolutions dans le passé et je le regarde, et immédiatement il ne veut pas regarder mes yeux. Lorsqu’il essaie d’éviter le contact visuel, je sais que nous avons des problèmes. Mais cette fois, il m’a regardé et c’était simplement : ’oui, c’est là, c’est là’."

Pour Aston Martin, ce moment a donc constitué bien plus qu’un simple soulagement technique. Il confirmait que le pari engagé plusieurs mois auparavant pouvait réellement modifier la trajectoire de l’équipe.

"C’était un moment très enthousiasmant. Il faut toujours se concentrer sur les choses que vous pouvez changer, que vous pouvez faire, que vous pouvez améliorer. Ce n’était, encore une fois, pas là où nous voulions être, mais c’était l’un des meilleurs moments que nous ayons vécus jusqu’ici cette saison."

Un choix qui ne devait pas décider de l’avenir d’Alonso

La réaction positive d’Alonso est évidemment arrivée dans un contexte particulier, alors que l’avenir du double champion du monde en Formule 1 au-delà de 2026 reste incertain. Pour autant, De la Rosa assure que le choix de concentrer les efforts de l’équipe sur une évolution majeure n’a jamais été dicté par la crainte de perdre son pilote vedette.

Interrogé sur le risque de voir cette stratégie être loupée et pousser Alonso vers la sortie, l’Espagnol a rejeté cette idée et insisté sur la vision à long terme du pilote.

"Je pense que cette décision n’a jamais été prise en fonction de la possibilité de perdre quelqu’un ou quoi que ce soit. Je pense que Fernando, quelle que soit sa décision, doit croire en un projet, vous savez, et pas se demander si la voiture est rapide lors du prochain Grand Prix."

"Je pense que Fernando est tellement sage, il a tellement appris, que soit vous croyez au projet, soit vous n’y croyez pas. Ce n’est pas une question de savoir si nous avons réussi à améliorer la voiture avant la pause estivale comme nous l’espérions."

Le calendrier des évolutions d’Aston Martin avait d’autant plus intrigué que l’arrivée d’Adrian Newey au sein de l’écurie avait fait naître de très fortes attentes. Le Britannique, considéré comme l’un des ingénieurs les plus brillants de l’histoire de la Formule 1, avait notamment connu le succès avec Williams et Red Bull. Beaucoup s’attendaient donc à le voir transformer rapidement Aston Martin et rapprocher l’équipe des avant-postes dans son nouveau rôle de directeur d’équipe.

Les résultats n’ont pas encore été à la hauteur de ces attentes, mais De la Rosa se montre satisfait de la manière dont Newey s’est intégré à l’organisation. Il estime également que la fonction de directeur d’équipe a profondément évolué au fil des années.

"Je dois dire que sa fonction de directeur d’équipe est un titre. Ce n’est pas une description de poste. Adrian l’a dit à de nombreuses reprises. Nous avons la chance d’avoir également Mike Krack, un directeur d’équipe expérimenté, qui est désormais responsable des opérations en piste."

"Lorsqu’Adrian n’est pas sur le circuit, Mike agit comme un directeur d’équipe. Je pense que nous avons une situation très privilégiée, avec des personnes qui travaillent dans différents domaines et qui prennent le relais lorsqu’Adrian n’est pas là. D’autres équipes ont des structures différentes."

Selon De la Rosa, cette évolution des responsabilités est devenue une caractéristique de la Formule 1 moderne.

"Il est désormais assez ambigu de savoir quelle est réellement la description du poste de directeur d’équipe. À mon époque, vous aviez un directeur d’équipe qui prenait toutes les décisions. Mais maintenant, vous avez un directeur d’équipe et, généralement, vous avez aussi un directeur général au-dessus de lui. Je pense que nous avons une très bonne structure. Tant qu’Adrian se sent à l’aise et compétitif, nous sommes entre de bonnes mains."

Aston Martin veut désormais poursuivre son offensive

Aston Martin a marqué des points à deux reprises en 2026 avec Alonso, mais l’équipe a toujours insisté sur le fait que cette ambition était très éloignée de son objectif final. Le retard accumulé sur les écuries de pointe reste important, même si la tendance semble désormais clairement positive.

De la Rosa reconnaît lui-même que le fonctionnement de la Formule 1 impose souvent de courir après le temps, tout en estimant que son équipe a enfin engagé la dynamique recherchée.

"Je pense que nous sommes dans une tendance ascendante. Je l’ai dit en Australie cette année, lorsque nous avons commencé, nous étions nulle part. Mais tout ce que nous devons faire, c’est progresser et ne jamais arrêter de progresser."

Le choix de ne pas multiplier les évolutions avant la pause estivale explique en partie pourquoi Aston Martin a semblé si longtemps en retrait, mais De la Rosa estime que le résultat obtenu justifie désormais cette stratégie.

"Évidemment, notre stratégie était différente. Nous n’avons pas progressé avant l’été, mais nous avons fait un grand pas en avant. Nous sommes désormais dans une position où nous ne pouvons plus nous arrêter. C’est simplement une course contre la montre. Les autres ont fait un meilleur travail que nous. C’est pour cela qu’ils gagnent. Nous devons simplement grignoter progressivement tout cet écart. C’est là où nous en sommes."

Pour réussir cette remontée, l’Espagnol insiste également sur la responsabilité collective de toute l’organisation, ainsi que sur l’importance du partenariat avec Honda.

"Tout le monde doit se sentir responsable des résultats. Tout le monde doit être extrêmement motivé. Nous avons un partenaire formidable avec Honda, avec lequel nous avons réussi à traverser ensemble des moments très difficiles. Nous ne pouvons pas nous arrêter et nous ne nous arrêterons pas."

De la Rosa affiche enfin une confiance assumée dans la capacité d’Aston Martin à poursuivre son développement et à se rapprocher progressivement des références de la grille.

"Nous pouvons y arriver. C’est simplement une question de ne jamais arrêter la trajectoire de développement dans laquelle nous sommes actuellement. Les seules équipes qui gagnent sont celles qui réalisent les bons investissements. Je pense être dans la bonne équipe, qui réalise assurément les bons investissements."