Albon se contente de sa 15e place, Sainz critique sa pénalité à Madrid

Williams F1 a vécu une course quasiment anonyme à Madrid, et elle n’est sortie de cette torpeur et de la discrétion du fond du peloton que quand Carlos Sainz s’est mis en valeur en percutant des adversaires. Un nouveau bilan très compliqué pour une équipe qui cherche à remonter la pente mais ne semble pas en avoir les moyens actuellement.

Alex Albon a franchi la ligne d’arrivée à la 15e place après une course passée à l’arrière du peloton, au niveau de Fernando Alonso et des Cadillac. Le pilote thaïlandais pense, en plus, qu’il n’était simplement pas possible de faire mieux, alors qu’il termine juste devant Oliver Bearman, qui s’élançait des stands.

"La course a été délicate et le week-end difficile pour nous, mais je pense que c’est probablement le meilleur résultat que nous pouvions espérer aujourd’hui. Battre les deux Aston Martin et l’une des Haas représentait le maximum réaliste, c’est donc notre réussite du jour" a déclaré Albon.

"Nous sommes encore trop loin pour rivaliser véritablement avec le milieu de grille, et la course a été assez éprouvante. Nous aurons des évolutions à Bakou. J’espère qu’elles nous permettront de remonter dans la hiérarchie du milieu de grille et, au moins, de nous mêler à la bagarre."

"En toute logique, ce ne sera probablement pas suffisant pour faire un bond en avant spectaculaire, car notre priorité s’est malheureusement déplacée vers l’année prochaine. Les écuries du milieu de grille ont apporté plus d’évolutions que d’habitude cette saison et la course au développement est effrénée, c’est un point sur lequel nous cherchons à nous améliorer."

Carlos Sainz a percuté Yuki Tsunoda au départ avant de fermer la porte à Fernando Alonso et de l’envoyer contre le mur dans la montée après les virages 5 et 6. Il a finalement abandonné après avoir écopé d’une pénalité pour l’incident avec Alonso et d’un drapeau noir et blanc pour non-respect des limites de piste.

"Le week-end à Madrid a été plus difficile que je ne l’aurais souhaité. J’ai pris un très bon départ en gagnant des places dès l’envol, mais j’ai freiné trop tard au virage 1 et j’ai eu un contact avec Yuki" a déclaré l’Espagnol.

"À partir de ce moment-là, les dégâts sur le fond plat ont entraîné une perte importante d’appui aérodynamique. Je ne pouvais plus tenir la voiture sur la piste pour le reste de la course, ce qui nous a contraints à l’abandon."

Comme souvent, Sainz réfute toute responsabilité alors qu’il a pourtant tassé Alonso dans le mur, à un endroit où l’on a vu des pilotes passer à deux de front pendant le reste de la course. La mauvaise foi désormais bien connue du pilote Williams semble de nouveau inamovible.

"Concernant la pénalité avec Alonso, deux voitures ne peuvent pas passer ce virage de front, comme j’étais devant, je ne pouvais pas faire grand-chose et je ne suis donc pas d’accord avec la décision. Il aurait dû relâcher son effort."

"C’est la nature même de ce virage à droite, je crois qu’il s’est plaint à la radio et a ainsi réussi à me faire écoper d’une pénalité, comme toujours. Je pense que la configuration de ce virage mènera toujours à ce genre d’accrochages, car il n’y a de la place que pour une seule voiture, pas pour deux. On ne peut pas passer son temps à regarder dans les rétroviseurs en négociant cet enchaînement droite-gauche, car il faut regarder devant soi, à un moment donné, on doit se concentrer sur sa propre trajectoire."

"Je ne crois pas que Fernando était à ma hauteur ou quoi que ce soit du genre."

"C’est une fin décevante pour cette première course ici, mais en fin de compte, marquer des points aurait de toute façon été quasi impossible pour nous."

"Les fans ont été absolument incroyables du début à la fin et j’ai ressenti leur soutien tout au long du week-end. Le circuit est superbe et, pour une première année, je pense que l’événement a été une réussite globale. Il faudra toutefois travailler pour créer de meilleures opportunités de dépassement."

"En pensant à Bakou, j’espère que les évolutions nous permettront de mieux rivaliser avec les voitures qui nous précèdent et que nous reviendrons plus forts."

James Vowles a quant à lui abordé l’évolution prévue pour Bakou, qui ne semble pas enthousiasmer Albon mais en laquelle Sainz semble croire. Alors que celle-ci était annoncée il y a quelques courses l’arrivée d’une nouvelle voiture, le directeur de Williams tempère au maximum les attentes en ce package pourtant corrigé en profondeur.

"Une journée très délicate... nous manquions de rythme ici ce week-end. Heureusement, nous préparons une petite évolution pour Bakou, mais la fin de saison s’annonce tout de même difficile" a noté timidement le Britannique, avant de revenir sur le week-end de Madrid.

"C’était fantastique de voir le soutien dont a bénéficié Carlo, toute la tribune l’a encouragé tout au long du week-end. C’est ce genre de soutien qui nous permet de tenir bon dans les moments difficiles. Bravo à Alex : il a été performant tout le week-end et c’est le meilleur résultat que la voiture pouvait atteindre aujourd’hui. On continue d’aller de l’avant."