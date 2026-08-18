Licencié par Haas F1 au rayon charcuterie, Steiner regrette d’être resté ’deux ans de trop’

Gunther Steiner estime aujourd’hui qu’il aurait dû quitter Haas F1 deux ans avant que l’écurie ne mette elle-même un terme à leur collaboration. L’ancien directeur de l’équipe américaine, qui avait participé à sa création avant de l’accompagner pendant huit saisons, reconnaît avec le recul être resté trop longtemps malgré des divergences profondes avec Gene Haas sur la direction à prendre. Un départ finalement décidé par son employeur qui, paradoxalement, lui a apporté un certain soulagement.

Steiner avait joué un rôle déterminant dans l’arrivée de Haas en Formule 1 en 2016. Il avait notamment œuvré auprès de dirigeants comme Stefano Domenicali pour permettre à la structure américaine de rejoindre la grille avec le soutien technique de Ferrari.

Resté directeur de l’équipe, l’Italien avait ensuite conduit Haas à son meilleur résultat au championnat constructeurs, avec une cinquième place en 2018.

Mais cette réussite allait progressivement laisser place à une période beaucoup plus compliquée.

À partir de 2019, Haas a accumulé les difficultés. Le partenariat très médiatisé avec Rich Energy s’est rapidement transformé en fiasco, tandis que les choix de pilotes et les controverses entourant Nikita Mazepin et Mick Schumacher ont encore compliqué la situation au cours des saisons 2020 à 2022.

Les performances en piste n’ont, elles non plus, pas permis à l’équipe de retrouver son niveau de 2018.

Avec le recul, Steiner estime désormais qu’il aurait dû prendre lui-même la décision de partir dès 2021.

"Je pense que je suis resté deux ans de trop," a-t-il reconnu dans le podcast High Performance.

"Ce que j’aurais dû mieux faire ou faire différemment, c’était mieux expliquer ma vision afin qu’ils la mettent en œuvre, mais je ne sais pas si j’y serais un jour parvenu."

"Ce que j’aurais dû faire, c’était simplement dire : ’Hé, ça ne fonctionne pas. Je pars maintenant’."

Steiner n’en nourrit pourtant pas de véritable regret. Il considère simplement que son analyse actuelle est différente de celle qu’il pouvait avoir lorsqu’il était encore à la tête de l’équipe.

"Mais au final, je ne regrette pas de ne pas être parti deux ans plus tôt. Je le vis plutôt bien. C’est ce que je dis avec le recul, mais à l’époque ce n’était pas si grave, sinon je l’aurais fait."

Une vision différente de celle de Gene Haas

Le départ de Steiner à la fin de la saison 2023 est finalement intervenu à la suite de divergences de fond avec Gene Haas. Le propriétaire de l’équipe a choisi de ne pas renouveler le contrat de son directeur, mettant ainsi un terme à une aventure qui avait commencé avec les débuts de Haas en Formule 1.

Son bras droit, Ayao Komatsu, lui a succédé à la tête de l’équipe en janvier 2024. Et si le Japonais bénéficie d’une solide réputation pour son style de management, Haas n’a pas réellement progressé au classement depuis le départ de Steiner, du moins en termes de performances en piste.

Avec le recul, Steiner estime toutefois que la décision de Gene Haas lui a presque rendu service.

"La décision m’a été retirée, mais j’étais plutôt heureux qu’elle me soit retirée," a-t-il expliqué.

"Parfois, vous voulez prendre une décision, mais ensuite vous ne la prenez pas. Quand c’est arrivé, j’étais très heureux parce que je n’étais pas d’accord avec la direction que prenait l’équipe. Ma vision était différente de celle du propriétaire."

Une façon pour Steiner de reconnaître qu’il aurait probablement eu davantage de difficultés à claquer lui-même la porte, alors même que son désaccord avec la direction de l’écurie devenait de plus en plus important.

La manière dont Steiner a appris qu’il n’était plus directeur de Haas donne également une image assez inhabituelle de la fin de cette aventure.

L’Italien se trouvait dans un supermarché avec son épouse lorsqu’il a reçu le coup de téléphone lui annonçant son départ.

"J’étais au supermarché et j’ai répondu au téléphone car c’était Gene. J’étais au rayon charcuterie, en train de prendre mon jambon pour le soir, ou du salami, et ma femme était avec moi," a-t-il raconté.

"C’était assez drôle. Je lui ai dit : ’Je ne suis plus chez Haas’, et elle a répondu : ’Qu’est-ce que tu veux dire ?’, le tout dans le supermarché."

Loin de vivre cet appel comme un traumatisme, Steiner raconte avoir rapidement tourné la page.

"Nous sommes rentrés à la maison, nous avons dîné et j’ai dormi parfaitement bien. Et j’étais même plus heureux le lendemain matin en me levant parce qu’un nouveau monde s’était ouvert et que je voulais simplement passer à autre chose dans ma vie."

L’Italo-Américain a ensuite évoqué la dégradation progressive de sa relation avec Haas, ce qui a mené à cette décision.

"Au début, nous étions d’accord sur la plupart des points. Je pense que la situation a commencé à se détériorer après 2020, après la crise du Covid, lorsque l’équipe a eu du mal à se relever. Nous avons simplement commencé à moins nous parler, mais il n’y avait rien de négatif là-dedans. Nous avions des désaccords en permanence, mais nous trouvions toujours une issue, comme dans toute relation. Mais au bout d’un moment, les échanges se sont faits très rares."

"J’entretiens de très bonnes relations avec la plupart des personnes du paddock encore. Sauf, je dirais, avec Gene. Mais ce n’est pas une mauvaise relation, nous n’avons tout simplement plus de relation, c’est tout. Et cela me convient. Nous avons réglé nos affaires, un point c’est tout. Je passe à autre chose. Lui aussi. Je suis très heureux de poursuivre ma route sans lui. Et il est très heureux sans moi."

"En fin de compte, il faut respecter le propriétaire. C’est lui qui investit l’argent. Il y a un dicton qui dit : ’celui qui paie décide’. Il faut l’accepter, et dans ce cas, on ne peut rien y faire. Mais je peux aussi décider de la marche à suivre pour ma propre carrière."

Que veut faire Gene Haas de son équipe ? Steiner ne le sait même pas !

Steiner s’est montré direct lorsqu’on l’a interrogé sur les objectifs de Gene Haas pour l’écurie.

"Pour Gene Haas, il faudrait l’inviter à votre podcast pour lui demander ce qu’il veut faire, car je n’ai toujours pas compris. Évoluer dans un sport, être dans un environnement compétitif... moi, si je le fais, c’est que je veux gagner."

"C’est mon objectif. Un seul peut y parvenir, j’en suis parfaitement conscient, mais on donne le maximum, on ne se contente pas de participer. C’est pareil dans la vie : on ne veut pas juste être un simple figurant, on veut être acteur de sa vie, prendre du plaisir."

"Au début, il y avait un plan clair... c’est difficile de se lancer en F1 comme on le voit actuellement avec Cadillac, ce n’est pas chose aisée."

"Nous avons connu le succès assez tôt, puis quelques années difficiles, 2019 par exemple, mais c’est normal dans le sport : on ne peut pas enchaîner uniquement les bonnes années."

"On se mesure à l’élite absolue et, à un moment donné... je ne sais pas, peut-être a-t-il perdu de l’intérêt pour la discipline, ou a-t-il estimé que les choses devaient être faites différemment. Je dirais simplement que la relation s’est détériorée avec le temps."

Smedley : Haas n’aura jamais la possibilité d’être une équipe de pointe

Le débat sur les limites structurelles de Haas ne s’est toutefois pas arrêté au départ de Steiner.

Ancien ingénieur de course de Ferrari en Formule 1, Rob Smedley estime que le modèle économique et technique de l’équipe américaine l’empêchera de devenir une véritable candidate aux premières places.

Haas a rejoint la Formule 1 en 2016 en s’appuyant largement sur son partenariat technique avec Ferrari. Cette approche lui a permis de réduire considérablement les coûts nécessaires à son arrivée dans la discipline, mais elle a aussi régulièrement montré ses limites lorsque le développement des monoplaces s’accélère au cours d’une saison.

Pour Smedley, le problème est donc profondément ancré dans la structure même de l’écurie.

"Avec sa structure actuelle, elle n’aura jamais cette possibilité," a-t-il affirmé en soutien du travail de Steiner. "Elle n’aura jamais la possibilité d’être une équipe de pointe. Gunther a fait de son mieux avec ce qu’il avait."

"Haas est l’équipe qui me frustre le plus sur la grille de Formule 1, parce qu’elle semble toujours commencer avec une voiture rapide et ne semble pas développer la voiture. Peut-être qu’elle n’a pas les ressources ou les capacités pour développer la voiture."

À mi-saison, Haas occupe la septième place du championnat constructeurs avec 21 points. Ollie Bearman est treizième du classement pilotes avec 18 points, tandis qu’Esteban Ocon occupe la 17e position avec trois unités.

La trajectoire de Bearman illustre justement les difficultés évoquées par Smedley. Le Britannique avait inscrit 17 points lors des deux premières manches de la saison, avant de connaître une période beaucoup plus compliquée : trois abandons en Grand Prix et seulement un point marqué au cours des neuf manches suivantes.

Malgré cette critique sévère du modèle Haas, Smedley tient à distinguer la structure de ses dirigeants et de ses pilotes.

"J’adore absolument le style et l’approche managériale d’Ayao Komatsu," a-t-il ajouté. "Je pense qu’Ollie est un pilote exceptionnel et j’aimerais vraiment les voir plus haut sur la grille."

"Pas Haas particulièrement, mais les personnes qui travaillent chez Haas. J’aimerais voir Komatsu à la tête d’une équipe située plus haut sur la grille et j’aimerais voir Ollie piloter pour une équipe située plus haut sur la grille."