Lewis Hamilton également prêt à prolonger chez Ferrari

Lewis Hamilton devrait poursuivre son aventure avec Ferrari au-delà de la saison 2027. Alors que le marché des pilotes s’est progressivement figé ces derniers jours, plusieurs informations convergentes indiquent que le septuple champion du monde aurait décidé d’activer la saison supplémentaire prévue dans son contrat avec la Scuderia, mais aussi de prolonger celui-ci, avec une annonce qui pourrait intervenir avant le Grand Prix d’Italie à Monza.

Le contrat initialement conclu entre Hamilton et Ferrari était largement présenté comme un accord de deux saisons assorti d’une année supplémentaire. Cette troisième année devrait désormais être activée, permettant au Britannique de poursuivre son parcours à Maranello jusqu’à la fin de la saison 2027.

Sans surprise, Hamilton devrait rester chez Ferrari au moins jusqu’en 2027, avec une confirmation officielle attendue autour du Grand Prix d’Italie. Mais on attend en parallèle une confirmation de l’extension de son contrat, peut-être pour deux ans de plus au total, soit jusqu’à fin 2028.

Une prolongation qui contribuerait à figer encore davantage le marché des pilotes des écuries de pointe. Max Verstappen ayant confirmé son engagement avec Red Bull jusqu’en 2030, l’incertitude entourant les deux champions du monde serait ainsi levée.

Hamilton, de son côté, est arrivé à Zandvoort avec un discours particulièrement positif concernant l’évolution de Ferrari et les changements entrepris au sein de la Scuderia.

"Les pièces du puzzle se sont mises en place," a expliqué le pilote. "Beaucoup de choses ont changé : l’ingénierie, les autres processus, la conception de la voiture et, globalement, nous sommes allés dans la bonne direction."

Le Britannique estime surtout que Ferrari a répondu à plusieurs de ses demandes formulées depuis son arrivée.

"Ils ont fait ce que je leur ai demandé et les résultats montrent que tout fonctionne," a-t-il ajouté. "L’an dernier, l’une des choses que je répétais toujours était que Ferrari devait être plus innovante."

Une préparation estivale inhabituelle

Avant même de retrouver la piste aux Pays-Bas, Hamilton a également expliqué avoir abordé la pause estivale d’une manière radicalement différente de ses habitudes. Alors que les pilotes ont profité de plusieurs semaines loin de la Formule 1, le Britannique a choisi de mettre cette coupure à profit pour travailler physiquement et revenir dans les meilleures conditions possibles.

Actuellement deuxième du championnat, Hamilton estime que cette période pouvait lui permettre de gagner un avantage sur ses rivaux. Il affirme ainsi avoir effectué trois semaines d’entraînement particulièrement soutenu.

"C’est la pause estivale la plus différente que j’aie jamais connue au cours de toutes mes saisons et, plus généralement, de ma carrière en Formule 1," a-t-il confié.

"Normalement, vous partez, vous prenez une semaine ou deux de repos. Il y a un peu de fêtes et tout ce genre de choses."

Cette fois, le septuple champion du monde a donc choisi une approche nettement plus studieuse.

"J’ai vraiment considéré cela comme une occasion de passer un cap. Je me suis donc entraîné pendant trois semaines et je suis revenu dans la meilleure condition physique que j’aie jamais eue après une pause estivale, au cours des 20 années ou presque que j’ai passées ici."

Hamilton n’a toutefois pas complètement renoncé à profiter de son temps libre. Plusieurs publications sur les réseaux sociaux ont montré le pilote Ferrari entouré de ses proches, entre amis, famille et notamment sa compagne Kim Kardashian.

Mais derrière ces moments de détente, le Britannique a surtout voulu profiter de la pause pour analyser en profondeur sa première partie de saison et identifier les domaines susceptibles de lui permettre de progresser.

"Je suis donc vraiment fier de cela, du travail que nous avons accompli avec mon préparateur," a-t-il expliqué.

"Nous avons beaucoup analysé pour regarder où nous en étions, les choses que nous avions bien faites, celles que nous devons laisser derrière nous, et nous avons étudié le programme à venir, en retirant les choses qui, au final, ne me permettent pas d’atteindre l’objectif que je me suis fixé."

Une préparation qui lui permet de retrouver Zandvoort avec une sensation différente de celle qui accompagne habituellement le retour de la pause estivale.

"J’arrive en me sentant vraiment reposé," a conclu Hamilton. "C’est différent : plutôt que d’être détendu, je me sens énergisé. C’est une bonne sensation de se sentir en forme."