Colapinto privé de l’évolution de l’Alpine A526, l’Argentin face à un drôle de dilemme

Alpine F1 aborde le Grand Prix des Pays-Bas avec une évolution majeure qui pourrait relancer sa saison, mais on l’a appris dans le paddock de Zandvoort : Franco Colapinto devra patienter avant d’en bénéficier ! L’équipe française a décidé d’avancer d’une course l’introduction de son principal ensemble de nouveautés, initialement prévu pour Monza, mais un seul exemplaire est disponible et il a été confié à Pierre Gasly. Une situation particulière pour Colapinto, partagé entre l’envie de voir son équipier performer et celle de limiter son propre déficit.

L’Argentin reconnaît d’ailleurs que cette situation lui inspire des sentiments contradictoires. Avec Gasly disposant d’une monoplace évoluée et lui conservant l’ancienne configuration, il est difficile de savoir quel résultat serait réellement le plus satisfaisant.

"Hier, je pensais exactement la même chose," a reconnu Colapinto lorsque les journalistes l’ont interrogé à Zandvoort.

Le pilote Alpine est même allé jusqu’à admettre qu’il ne savait pas vraiment ce qu’il devait souhaiter pour ce week-end.

"Je me disais : ’Qu’est-ce que je veux vraiment ? Je ne sais pas’."

Le dilemme est effectivement assez évident. Si Colapinto parvient à rester proche de Gasly malgré l’absence de nouveautés, cela constituera un résultat positif pour lui. Mais si l’écart se creuse fortement, Alpine pourra en revanche considérer que son évolution fonctionne particulièrement bien.

Les premiers retours obtenus dans le simulateur sont en tout cas très encourageants, au point de pousser l’équipe à avancer son introduction.

"Dans le simulateur, elle semble être très performante et, si c’est le cas, ce sera très positif pour nous," a expliqué Colapinto.

L’Argentin reconnaît donc qu’un important écart de performance entre les deux monoplaces serait paradoxalement une bonne nouvelle pour Alpine, même si cela pourrait rendre son propre week-end beaucoup plus compliqué.

"C’est vrai que plus nous parviendrons à obtenir de différence en matière d’appui entre les deux voitures, mieux ce sera pour nous."

Mais cette perspective ne l’enthousiasme évidemment pas totalement à titre personnel.

"Bien sûr, il semble que si tout fonctionne parfaitement, cela pourrait être un week-end un peu douloureux pour moi."

Colapinto préfère toutefois prendre du recul et considère que l’objectif prioritaire reste de confirmer en conditions réelles les résultats obtenus par Alpine au simulateur. Le fait que l’équipe ait réussi à avancer l’introduction du package constitue déjà un signal encourageant.

"L’usine a travaillé très dur," a souligné le pilote argentin.

"L’évolution devait initialement être introduite à Monza sur les deux monoplaces. Les résultats obtenus lors des travaux de préparation nous ont cependant convaincu de tenter de la faire débuter dès Zandvoort."

"Malheureusement, elle n’est disponible que pour une seule voiture, mais j’espère qu’elle fonctionnera et qu’elle montrera que nous pouvons nous battre plus haut dans la hiérarchie pendant la deuxième partie de l’année."

L’enjeu est important pour Alpine, qui a perdu du terrain face à Racing Bulls dans la lutte du milieu de peloton. L’équipe française a donc besoin que cette évolution apporte rapidement un gain de performance pour tenter de revenir dans la bataille des points.

Le contexte du week-end pourrait également offrir une opportunité supplémentaire. Chez Racing Bulls, Yuki Tsunoda retrouve temporairement un volant, tandis que Liam Lawson remplace Isack Hadjar chez Red Bull. Alpine entend donc profiter de la moindre circonstance favorable pour réduire son retard.

"Je pense qu’en tant qu’équipe, nous devons toujours essayer de saisir les opportunités, surtout lorsqu’elles ne se présentent pas habituellement à nous. Ce sont deux équipes avec de nouveaux pilotes, qui ne seront pas habitués à leurs monoplaces."

"Si cela nous donne une chance de marquer davantage de points et de revenir dans le top 10, nous allons essayer d’en tirer le meilleur parti et de maximiser cette opportunité."