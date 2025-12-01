Les statistiques après le Grand Prix F1 du Qatar 2025

Comme après chaque Grand Prix, il est temps de découvrir les statistiques les plus marquantes, les records qui ont été battus, les séries remarquables toujours en cours ou bien qui se sont arrêtées net lors du dernier week-end…

Les qualifications

Oscar Piastri s’est emparé de la pole position, sa sixième de la saison, offrant à McLaren son 70e verrouillage de la première ligne de l’histoire.

Pour l’Australien, c’est le premier départ dans le top trois lors des cinq derniers Grands Prix.

Le circuit de Lusail a donc connu quatre polemen différents lors de ses quatre éditions.

Lando Norris a signé son cinquième départ consécutif en première ligne, bien qu’il n’ait jamais transformé une deuxième place sur la grille en victoire en treize tentatives désormais.

George Russell a pris la quatrième place sur la grille, pour la quatrième fois sur les cinq dernières courses. Kimi Antonelli, cinquième, a préservé l’historique de son équipe, c’est-à-dire toujours figurer dans le top cinq au départ au Qatar.

Isack Hadjar a placé sa Racing Bulls en sixième position, marquant la troisième présence consécutive de l’équipe dans le top six en qualifications.

Pierre Gasly a réalisé sa troisième apparition d’affilée en Q3, sa dixième de la saison. Un petit exploit avec cette triste Alpine F1 !

Charles Leclerc a fini 10e et Lewis Hamilton 18e, signant la pire performance combinée de Ferrari en qualifications sur ce circuit. Hamilton a subi une deuxième élimination consécutive en Q1. Vivement l’an prochain…

Nico Hulkenberg s’est qualifié 11e pour la quatrième fois en six courses.

Ollie Bearman, 13e, a porté son avantage en qualifications sur Esteban Ocon à 14-9. Ça fait mal pour le Français qui a pointé du doigt un « problème fondamental » sur sa Haas F1.

Yuki Tsunoda a été éliminé en Q1 pour le troisième Grand Prix de suite.

Esteban Ocon a connu le même sort pour la cinquième fois en sept courses.

Lance Stroll a enregistré sa 15e élimination en Q1, le total le plus élevé de la saison.

Franco Colapinto a fermé la marche lors des deux séances de qualification (sprint et qualifications pour le Grand Prix) du week-end.

La course

La finale à Abu Dhabi sera la première depuis 2010 à impliquer plus de deux pilotes pour le titre. Sebastian Vettel l’avait alors emporté, en outsider, face à Fernando Alonso et Mark Webber.

Lando Norris mène désormais le championnat avec 12 points d’avance sur Verstappen et 16 sur Piastri.

Max Verstappen a remporté le Grand Prix du Qatar pour la troisième année consécutive, devenant le premier à s’imposer ici sans avoir mené le premier tour.

C’est sa 70e victoire en carrière et sa 50e avec le numéro 1 – un numéro qu’il pourrait donc conserver, contre toute attente, l’an prochain !

Avec ce septième succès de la saison, Max Verstappen a égalé Oscar Piastri et Lando Norris au nombre de succès. Cela pourrait compter, sait-on jamais, en cas d’égalité.

Au championnat, Max Verstappen est repassé devant une McLaren (celle de Piastri) pour la première fois depuis avril.

Oscar Piastri a terminé deuxième, perdant ainsi sa place de dauphin au championnat au profit de Verstappen, mais mettant fin à une série de six courses sans podium.

La troisième place de Carlos Sainz a fait de lui le premier pilote Williams à signer plusieurs podiums en une saison depuis 2015 (Valtteri Bottas), honorant la mémoire de Sir Frank Williams quatre ans après sa disparition.

Kimi Antonelli a pris la cinquième place, enchaînant un quatrième top six consécutif. George Russell, sixième, a été battu par son coéquipier pour la troisième fois en quatre courses.

Fernando Alonso, septième, a marqué ses premiers points en quatre courses.

Liam Lawson a offert à Racing Bulls ses tout premiers points au Qatar avec la neuvième place. Yuki Tsunoda, dixième, a marqué des points dans le Sprint et le Grand Prix.

Alex Albon, 11e, n’a pas inscrit de points pour la septième course consécutive. La comparaison avec Carlos Sainz fait de plus en plus mal pour lui.

Lewis Hamilton a terminé 12e, signant son quatrième Grand Prix sans points avec Ferrari sur les dix derniers week-ends.