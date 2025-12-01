Leclerc : calculer les scénarios pour le titre pilotes était ’le plus excitant’ de ma course

Charles Leclerc a connu un week-end cauchemardesque au Qatar, selon ses propres propos. Le pilote Ferrari s’est qualifié deux fois en cinquième ligne, n’a pas marqué de points au Sprint et en a inscrit seulement quatre dimanche en course.

Une course durant laquelle il s’est tellement ennuyé, pris dans le peloton et dans un train DRS mené par Fernando Alonso, qu’il s’est divertit en comptant les points inscrits par les trois candidats au titre pilotes et a fait les scénarios d’attribution de la couronne dans son esprit pendant qu’il roulait.

"C’est difficile. C’est vraiment difficile" réfléchit Leclerc. "Je pense que tout peut arriver quand l’écart est si faible. Je ne sais pas. Ce sera probablement entre Lando et Max, mais tout peut arriver, surtout avec la tension qui va régner."

"Les incidents peuvent jouer un rôle important et ils se battent tous pour les places. Ce week-end a été très ennuyeux pour moi, mais j’ai pu suivre un peu la course à l’écran et j’ai essayé de faire le calcul dans ma tête. C’était au moins la partie la plus excitante de ma course."

"À part ça, c’était très ennuyeux, et j’espère que nous aurons une dernière course passionnante à Abu Dhabi. C’est génial. J’aimerais que ce soit une bataille à quatre et que j’y participe. Je veux courir. Je veux me battre au sommet, et c’est agréable de voir ces batailles, mais ce serait formidable si je pouvais en faire partie."

Le Monégasque explique que le Sprint l’avait rendu méfiant sur le fonctionnement de sa voiture : "Je n’avais aucune confiance en la voiture, je n’avais aucun rythme, je n’avais rien dans la voiture, donc c’est juste... je suis plutôt content que le week-end soit terminé, pour être honnête."

"Ce fut une course très frustrante, du premier au dernier tour. Une fois de plus, après ce qui s’est passé au Sprint dans le premier tour, je n’avais aucune confiance et je ne savais pas ce qui allait se passer avec la voiture dans les premiers tours. Mais il n’y a pas eu un seul tour où nous avons été compétitifs pendant le week-end, donc ça a été très frustrant."

S’il a hâte que la saison se termine, Leclerc a vraiment envie de bien figurer à Abu Dhabi ce week-end afin de remercier l’équipe par un bon résultat, plutôt que des performances décevantes comme à Las Vegas et Losail.

"D’un côté, oui. Mais en même temps, j’ai vraiment hâte d’être à Abu Dhabi et j’espère terminer la saison sur une note plus positive afin que nous puissions partir en vacances un peu plus heureux, car ce serait assez déprimant de partir après deux week-ends comme celui-ci. Ce serait vraiment dommage, alors j’espère que nous passerons un meilleur week-end."