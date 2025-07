Les statistiques après le Grand Prix de Belgique F1 2025

Comme après chaque Grand Prix, il est temps de découvrir les statistiques les plus marquantes, les records qui ont été battus, les séries remarquables toujours en cours ou bien qui se sont arrêtées net lors du dernier week-end…

Les qualifications

La première ligne verrouillée par McLaren F1 lors des qualifications du GP de Belgique a été la 68e de son histoire, ce qui permet à l’équipe de Woking d’égaler Ferrari, derrière les 82 premières lignes de Mercedes.

McLaren a signé sa 12e pole à Spa-Francorchamps, à une longueur du record de Ferrari, et c’est la première fois qu’une monoplace de l’équipe s’élançait première depuis 2012, lorsque Jenson Button avait signé la pole position.

Grâce à cette pole position, Norris égale Oscar Piastri et Max Verstappen, qui ont eux aussi quatre pole positions cette saison. George Russell en a quant à lui signé une seule, lors du Grand Prix du Canada.

Dans le top 3 sur la grille pour la septième fois consécutive, Oscar Piastri s’élançait deuxième, et il a maintenant autant de victoires en s’étant élancer de cette place que de la pole position.

Max Verstappen était quatrième, une place qui n’a jamais permis aux pilotes l’occupant au départ de triompher à Spa-Francorchamps.

C’est sa meilleure position au départ depuis sa pole de 2021 - transformée en victoire après le fiasco de l’organisation de la course - car il avait pris des pénalités sur la grille lors des trois éditions précédentes. Et c’est d’ailleurs la première fois qu’il ne signe pas le meilleur temps des qualifications depuis 2020.

Avec la cinquième place, Alex Albon a égalé sa meilleure position sur la grille en Belgique, puisque sa précédente cinquième place au départ à Spa remontait à 2020, quand il courait sous les couleurs de Red Bull. Avec sa huitième apparition en Q3 en 13 courses, il égale déjà son total de la saison 2024 entière.

Yuki Tsunoda a signé sa meilleure qualification à Spa-Francorchamps avec la septième place, tandis qu’Isack Hadjar, huitième, n’a toujours pas été éliminé en Q1. Il est le seul pilote sur la grille à n’avoir jamais subi cet affront.

La 11e place d’Esteban Ocon était la meilleure qualification de Haas à Spa depuis 2019, même s’il avait fait bien mieux lors de la Qualification Sprint en se plaçant en cinquième position.

Nico Hülkenberg était 14e au départ et il n’a toujours pas atteint la Q3 cette saison. A l’exception de Jack Doohan et Franco Colapinto, qui n’ont pas disputé la saison entière, il est le seul à ne pas y être parvenu.

L’élimination de Lewis Hamilton en Q1 était la première pour Ferrari depuis Carlos Sainz au Grand Prix d’Abu Dhabi 2023. Pour Hamilton malheureusement, c’était la deuxième en 24 heures - même si ça n’avait pas compté - puisqu’il avait aussi subi le même sort lors de la SQ1 pour le Sprint.

Andrea Kimi Antonelli n’avait plus goûté à l’élimination en Q1 depuis sa première course en Australie, mais il ne l’a pas franchie en Belgique, pas plus que la SQ1 la veille.

Franco Colapinto a été éliminé en Q1 pour la quatrième fois lors des six dernières courses, tandis que Lance Stroll ne l’a pas franchie pour la neuvième fois de la saison. C’est la première fois depuis Miami que les deux Aston Martin sont éliminées en Q1, et c’est d’autant moins flatteur pour le Canadien qu’entre Miami et Spa, Alonso a fait une Q2 et cinq Q3.

La course

En s’imposant pour la sixième fois cette saison, la huitième de sa carrière, Oscar Piastri est devenu le premier australien à gagner six courses en une année. Sa série de 31 courses dans les points est la plus longue pour un pilote n’étant ni Lewis Hamilton, ni Max Verstappen.

Lando Norris a terminé deuxième, et c’était la première fois qu’il atteignait le top 4 d’une course en Belgique. C’est le sixième doublé de McLaren cette année, une première depuis 1988 avec Alain Prost et Ayrton Senna.

C’est la 13e victoire de McLaren dans l’Ardenne belge, et la première depuis Jenson Button en 2012. C’est aussi le premier doublé de l’équipe en Belgique depuis 1999, soit 26 ans, une course que David Coulthard avait remportée devant Mika Häkkinen et Heinz-Harald Frentzen.

Charles Leclerc a signé sa troisième troisième place consécutive en Belgique, et il atteint les cinq podiums cette saison. C’est autant que Max Verstappen, et loin derrière Norris et Piastri, qui en ont 11 chacun en 13 courses.

Quatrième, Max Verstappen n’est monté qu’une fois sur le podium lors des six dernières courses. C’est la première fois depuis 2019 qu’il enchaine trois courses consécutives sans monter sur la boite.

Pour Alex Albon, c’est la quatrième course de la saison qui se termine dans le top 6. Et si l’on ne compte pas la deuxième place de Russell au terme de la mascarade de 2021, c’est le meilleur résultat de Williams à Spa depuis 2015.

Les deux points inscrits par Gabriel Bortoleto, qui porte son total à six unités, sont la première arrivée dans le top 10 pour Sauber depuis Marcus Ericsson en 2018.

Avec quatre arrivées consécutives en 11e position, Oliver Bearman est le premier pilote à enchainer une telle série de résultats qui ne soient pas une victoire.

Avec 20 pilotes à l’arrivée, c’est la deuxième fois de la saison qu’il n’y a aucun abandon enregistré. Cela se fait sur des circuits sélectifs, puisque le premier cas de figure similaire était à Suzuka.