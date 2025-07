McLaren F1 a bien proposé à Norris de s’arrêter en même temps que Piastri

Zak Brown, le PDG de McLaren F1, a révélé dimanche après la course du Grand Prix de Belgique que Lando Norris avait choisi de ne pas s’arrêter en même temps qu’Oscar Piastri et qu’il avait décidé de chausser un tour plus tard des pneus durs.

Andrea Stella, le team principal de l’équipe, a réitéré cette information en expliquant que le choix avait été laissé au Britannique, qui n’avait pas voulu perdre de temps derrière son équipier pendant un double arrêt.

"Oui, nous avons considéré la possibilité d’un double arrêt" a confirmé Stella. "En même temps, Lando avait la possibilité de changer. Il a choisi de le faire, ce qui lui donnait la possibilité de passer aux pneus durs, ce qu’il a décidé de faire."

"En fait, j’ai pensé à un moment donné que cela aurait pu être une très bonne décision, mais je dois dire qu’Oscar a réalisé un relais très solide et très performant avec les pneus mediums."

"Même si Lando était, en moyenne, un peu plus rapide, cela n’a pas suffi pour attaquer Oscar à la fin. Donc, le double arrêt, oui, cela a été envisagé, mais il y avait la possibilité de s’écarter, et c’est l’option que Lando a choisie."

Stella a également souligné que McLaren n’avait pas obligé les pilotes à adopter des stratégies différentes, encourageant même les mediums pour les deux : "En termes de pneus, il n’y avait pas de prescription, mais pour être honnête, c’est du medium dont nous parlions au mur des stands."

"Ensuite, avec Lando, en fonction des conditions de la piste et compte tenu de la rapidité avec laquelle elle séchait, nous avons pensé que les pneus durs étaient possibles. Mais les pneus mediums ont toujours été notre choix principal. Le choix était toutefois ouvert."