Les statistiques après le Grand Prix de Bahreïn

Comme après chaque Grand Prix, il est temps de découvrir les statistiques les plus marquantes, les records qui ont été battus, les séries remarquables toujours en cours ou bien qui se sont arrêtées net lors du dernier week-end…

Les qualifications

Oscar Piastri s’est offert sa deuxième pole position en Grand Prix, après celle déjà décrochée en Chine plus tôt dans la saison. Mais cette fois, la performance a une saveur historique : jamais une McLaren n’avait démarré un Grand Prix depuis la pole à Bahreïn, malgré 21 participations antérieures sur ce circuit, depuis 2004.

L’Australien devient aussi le premier pilote à signer deux poles en 2025.

En Q3, il devance George Russell de 168 millièmes – le plus gros écart enregistré cette saison entre les deux premiers – avant que ce dernier ne soit rétrogradé d’un rang pour une infraction dans la voie des stands en Q2.

Charles Leclerc est donc parti en 2ᵉ position, signant là le meilleur résultat de Ferrari en qualifications cette année.

Derrière ce trio, Pierre Gasly crée la sensation. Lui qui était parti dernier à Bahreïn les deux saisons précédentes s’est élancé 4ᵉ, meilleur départ d’une Alpine-Renault depuis la victoire de Fernando Alonso avec Renault en 2006. Une performance qui coïncide avec le 75ᵉ anniversaire de Flavio Briatore, désormais conseiller exécutif de l’écurie.

Kimi Antonelli continue d’impressionner : le jeune pilote Mercedes améliore encore son niveau en qualifications (16ᵉ, 8ᵉ, 6ᵉ, puis 5ᵉ), malgré lui aussi une pénalité pour entrée prématurée aux stands en Q2.

Lando Norris, jusqu’alors leader du championnat, connaît sa qualification la plus difficile depuis Las Vegas l’an passé… mais ce résultat, une 6ᵉ place sur la grille, reste malgré tout son meilleur départ jamais obtenu à Bahreïn.

Max Verstappen, visiblement gêné par des problèmes de freins, ne fait pas mieux que 7ᵉ. Il faut remonter à 2018 pour retrouver le champion du monde aussi bas sur la grille à Sakhir.

Carlos Sainz qualifie la Williams en 8ᵉ position, première apparition de l’écurie dans le top 10 à Bahreïn depuis 2017. L’Espagnol célébrait aussi une date particulière : l’anniversaire de son père, Carlos Sainz Sr, 63 ans.

Lewis Hamilton, 9ᵉ, retrouve exactement la même position de départ qu’il occupait il y a un an, alors sous les couleurs Mercedes. Il s’agit de son plus mauvais classement sur la grille depuis le début de la saison.

Yuki Tsunoda signe la 10ᵉ place, première fois qu’il atteint la Q3 à Bahreïn, et également première apparition conjointe des deux Red Bull en Q3 cette saison.

Jack Doohan échoue de peu aux portes de la Q3 (11ᵉ), mais enregistre tout de même son meilleur départ en F1.

Fernando Alonso ne fait pas mieux que 14ᵉ, son plus mauvais départ à Bahreïn depuis 2017. Il n’était jamais parti aussi loin en 2025.

Esteban Ocon (13ᵉ) se qualifie devant son coéquipier Oliver Bearman pour la troisième fois en quatre courses, malgré un accident au virage 3 en Q2.

Alex Albon (15ᵉ), jusque-là toujours présent en Q3 cette saison, voit sa série interrompue.

Liam Lawson (17ᵉ), victime d’un souci de DRS, est éliminé dès la Q1 pour la troisième fois en quatre courses.

Gabriel Bortoleto (18ᵉ) subit lui aussi sa troisième sortie de piste prématurée consécutive en Q1.

Lance Stroll (19ᵉ) connaît sa deuxième élimination d’affilée en Q1.

La course

Piastri s’offre la première victoire de McLaren sur le sol bahreïni (pays dont le fonds souverain a sauvé l’équipe durant le Covid).

L’Australien rejoint le club fermé des 49 pilotes ayant réalisé un "hat trick" en F1 : victoire, pole position, et meilleur tour en course.

Un exploit qu’il signe lors de son 50ᵉ Grand Prix… sur le même circuit que celui de ses débuts, en 2023.

C’est également son 30ᵉ week-end consécutif dans les points – la plus longue série actuelle.

Il devient le premier pilote à remporter 2 Grands Prix cette année (son 4e en carrière). Il a désormais gagné autant de GP que Bruce McLaren.

Chaque Grand Prix de la saison a été remporté depuis la pole. Et Piastri l’a fait avec autorité : son écart à l’arrivée – 15’’499 – est le plus grand de la saison entre le 1er et le 2e, et le tout avec une voiture de sécurité !

George Russell termine 2ᵉ, égalant son meilleur résultat en carrière à Bahreïn et signant son meilleur classement de l’année. Il enchaîne un 14ᵉ Grand Prix consécutif dans les points – un record personnel.

Lando Norris complète le podium en 3ᵉ position. Les trois premières places sont occupées par des voitures motorisées par Mercedes, comme à Shanghai.

Norris avait gagné trois positions dès le premier tour – performance qu’il n’avait réalisée qu’une seule fois en 2024 (depuis la 15ᵉ place à Bakou).

Charles Leclerc, 4ᵉ, a mené pour la première fois une course depuis Austin l’an dernier. Il termine 4e pour la deuxième course consécutive.

Lewis Hamilton (5ᵉ) signe son meilleur résultat en Grand Prix depuis son arrivée chez Ferrari.

Max Verstappen (6ᵉ) signe quant à lui son pire résultat de l’année. Ses deux arrêts aux stands furent aussi les plus lents de sa saison 2025.

Pierre Gasly, 7ᵉ, inscrit les premiers points d’Alpine en 2025, permettant à l’écurie de quitter la dernière place du classement constructeurs.

Yuki Tsunoda (9ᵉ) obtient son meilleur résultat de l’année et inscrit les premiers points de la deuxième Red Bull.

C’est la première fois que le 2e pilote Red Bull marque des points depuis Vegas 2024.

Oliver Bearman (10ᵉ) transforme sa 20ᵉ place sur la grille en une arrivée dans les points. Le jeune pilote Haas F1 enchaîne un troisième Grand Prix consécutif dans les points.

Kimi Antonelli (11ᵉ) rate les points pour la première fois de sa jeune carrière en Grand Prix.

Alex Albon (12ᵉ) sort également du top 10 pour la première fois en 2025.

Carlos Sainz est le seul pilote à n’avoir vu aucun drapeau à damier lors des deux dernières courses.