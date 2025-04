Stella : McLaren F1 ne peut pas ’dormir tranquillement’ sur son avance

Andrea Stella a tenu à relativiser l’avance que possède McLaren F1 sur ses rivales. Le patron de l’équipe de Woking explique que la MCL39 a une caractéristique très avantageuse, mais réfute l’avance que les autres teams lui prêtent.

"En ce qui concerne le fait que nous avons exploité un point fort de la voiture, comme une interaction douce avec les pneus arrière, en toute honnêteté, en entendant nos concurrents, on a l’impression que nous étions dans une catégorie complètement différente, ce qui n’est pas le cas" a déclaré Stella.

"Parce que tant que nous étions sur les mêmes pneus, Russell maintenait la pression et ce n’est pas comme si Oscar gérait beaucoup de choses. Oscar essayait de creuser un écart. Vous savez, l’année dernière [avec Max] Verstappen, si vous regardez le tracking de la course de l’année dernière, il a juste pris une seconde par tour, en gros."

"C’est de la domination, c’est une bonne interaction avec les pneus. Notre écart n’est pas quelque chose qui nous fait dormir très tranquillement, en toute équité. Je pense que si la course avait été plus chaude, nous aurions pu le constater un peu plus, mais à cette température, les marges étaient faibles."

Et selon lui, cet avantage ne sera pas tout le temps présent : "Je pense que ce facteur ne sera pas aussi important sur d’autres circuits qu’il l’a été ici, car il s’agit de l’une des plus fortes dégradations de la saison. Et je pense que nous l’avons vu au Japon, où dès que la dégradation était faible, nous n’avions plus aucun avantage."

Malgré tout, la situation de McLaren est très positive, avec une nette avance chez les constructeurs et les deux pilotes en tête du classement. L’Italien salue le travail de son équipe et explique comment elle est parvenue à se placer si bien.

"Je ne pense pas que cela soit uniquement lié à l’appui aérodynamique, nous avons fait des investissements techniques pour améliorer la conception de la voiture en ce qui concerne l’interaction avec les pneus, donc je veux vraiment saluer le groupe technique qui a travaillé sur ce domaine du développement de la voiture, parce qu’il est clair qu’ils ont fait du bon travail."