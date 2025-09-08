Les statistiques après le Grand Prix d’Italie F1 2025

Comme après chaque Grand Prix, il est temps de découvrir les statistiques les plus marquantes, les records qui ont été battus, les séries remarquables toujours en cours ou bien qui se sont arrêtées net lors du dernier week-end…

Les qualifications

Max Verstappen établit un nouveau record du tour le plus rapide de l’histoire de la F1, avec une moyenne de 264,682 km/h (effaçant le précédent record de Lewis Hamilton, également établi à Monza en 2020).

Il décroche ainsi sa 45e pole pour Red Bull, soit désormais une de plus que Vettel.

Il s’agit de la 108e pole position de Red Bull, ce qui leur permet de surpasser Lotus pour la cinquième place du classement historique.

Lando Norris devance Oscar Piastri en qualifications pour la première fois depuis la Belgique. Son tour en Q3 aurait également battu le précédent record du tour le plus rapide de l’histoire de la F1.

Oscar Piastri se qualifie troisième, sans auparavant s’être jamais imposé en partant de cette position dans sa carrière en F1.

Charles Leclerc est quatrième, la même position depuis laquelle il s’était élancé pour remporter la course à Monza l’an dernier.

Lewis Hamilton est désormais dominé 12-4 par son coéquipier en qualifications cette saison.

Gabriel Bortoleto est parti 7e, égalant son meilleur départ de l’année et celui de son écurie, réalisé en Hongrie. Nico Hulkenberg est devancé par son coéquipier pour la sixième course d’affilée.

Fernando Alonso enchaîne les victoires face à Lance Stroll en qualifications : 28 à 0, série toujours en cours !

Lance Stroll, 17e, subit sa 11e élimination en Q1 cette saison, un record sur la grille.

Yuki Tsunoda obtient son meilleur départ en carrière à Monza avec la 9e place sur la grille.

Avec sa 13e place, Carlos Sainz revient à égalité 8-8 avec Alex Albon en qualifications cette saison. Albon, 14e, manque la Q3 à Monza pour la première fois.

Esteban Ocon se qualifie 15e à Monza pour la deuxième année consécutive.

Isack Hadjar est éliminé en Q1 pour la première fois de sa carrière.

Franco Colapinto devance son coéquipier Pierre Gasly pour la troisième fois cette saison. Gasly a subi six éliminations en Q1 cette année.

Liam Lawson est 20e, c’est donc la première fois cette année que les deux voitures Racing Bulls sont éliminées en Q1, alors qu’elles avaient atteint la Q3 lors des trois dernières courses.

La course

Ce Grand Prix a été le plus rapide de l’histoire du championnat du monde de F1 depuis 1950, avec une victoire de Max Verstappen à une vitesse moyenne de 250,706 km/h et un temps de course total de 1h 13m 24.325s seulement.

Le record précédent, établi aussi à Monza par Michael Schumacher pour Ferrari en 2003 (247,585 km/h), est donc battu. Ce n’est que la deuxième fois que ce record de vitesse est amélioré au cours des 54 dernières années.

Verstappen s’impose pour la deuxième fois en Italie cette saison (après Imola). C’est sa troisième victoire de la saison et la 66e de sa carrière, ainsi que sa troisième à Monza lors des quatre dernières années.

Il est également le premier pilote à s’imposer depuis la pole position à Monza depuis 2019.

Lando Norris prend la 2e place et a terminé deuxième lors de chacune des victoires de Verstappen en Grand Prix en 2025. C’est la septième fois qu’il termine deuxième cette saison.

Norris réduit l’écart au championnat à 31 points sur son coéquipier Oscar Piastri.

La 3e place d’Oscar Piastri est son plus mauvais résultat depuis le Canada, il y a six courses (un signe de sa régularité !

Il signe cependant son 34e Grand Prix consécutif dans les points, ce qui constitue la troisième plus longue série de l’histoire derrière Verstappen (43) et Lewis Hamilton (48).

Leclerc est le pilote le mieux classé au championnat (cinquième) à ne pas avoir encore remporté de course cette saison.

Avec George Russell 5e, Mercedes termine à cette position à Monza pour la troisième année d’affilée.

La 6e place de Lewis Hamilton représente le plus mauvais résultat d’une Ferrari à Monza depuis 2021.

Alex Albon termine 7e et a marqué des points à Monza à chaque fois qu’il y a couru pour Williams. Il dépasse Kimi Antonelli pour prendre la septième place du championnat des pilotes.

Williams compte désormais 86 points cette saison, contre 84 points marqués lors des sept saisons précédentes combinées ! Quelle progression pour l’équipe de James Vowles.

Gabriel Bortoleto prend la 8e place, son quatrième résultat dans les points en six Grands Prix. C’est le meilleur résultat de Sauber à Monza dans l’ère hybride.

La 9e place de Kimi Antonelli pour Mercedes est son meilleur résultat depuis son podium au Canada, il y a six courses. C’est dire…

Avec sa 10e place, Isack Hadjar marque le premier point pour Racing Bulls à Monza depuis 2022. Il prend la 9e place du championnat à Nico Hülkenberg.

Pirelli a célébré en bonne et due forme son 500e GP à Monza, à domicile.