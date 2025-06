Pourquoi la course de Williams F1 était ’terminée dès le premier tour’

James Vowles reconnait que la course de Williams F1 a vite été ruinée par deux incidents séparés qui ont abîmé l’aileron avant de chaque FW47. De là, au cours d’un week-end qui était compliqué sur le plan de la performance, la course était finie, avec une 14e place pour Carlos Sainz et un abandon pour Alex Albon.

"Notre course était terminée dès le premier tour suite à des incidents ayant cassé les deux ailerons avant. Nous avons effectué les arrêts au plus vite. À partir de ce moment-là, nous n’étions plus assez rapides" a déclaré Vowles.

"Il nous faut examiner les dégâts ailleurs sur la voiture, car les chocs étaient assez importants en début de course. Carlos a fait un travail fantastique, en restant concentré sur la course autant que possible. Il voyait les points devant lui, mais au final, nous avons perdu trop de temps au début."

"En ce qui concerne Alex, il était dans une situation très similaire à celle de Carlos. Il a fait de son mieux, mais finalement, après l’incident du premier tour et les dégâts à l’aileron avant qui ont suivi, la course était terminée."

Williams n’a inscrit aucun point en Espagne mais Vowles n’est pas surpris : "Nous savions que ce serait une course difficile pour nous, et malheureusement, même si nous avons progressé ailleurs, nous n’avons pas suffisamment progressé ici. Nous devons revenir sur les données et nous assurer de bien comprendre tout avant d’aborder la saison 2026."