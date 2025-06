Norris appelle ses fans à ne pas huer Piastri à Silverstone

Les McLaren F1 ont écrasé la concurrence au Red Bull Ring : Lando Norris a collé 5 dixièmes à Charles Leclerc en qualifications, sur le tracé le plus court de l’année ; tandis qu’en course, les Orange avaient 20 secondes d’avance, soit un arrêt, sur la première Ferrari.

Après les nouvelles pièces reçues au Red Bull Ring, la McLaren F1 devrait normalement continuer à évoluer le week-end prochain à Silverstone. De quoi encore battre largement la concurrence, alors que les virages à haute vitesse sont déjà un point fort de la monoplace orange ?

Lando Norris refuse bien sûr tout triomphalisme : le Britannique reste prudent, même après avoir largué les Ferrari au Red Bull Ring (sans parler des Mercedes F1).

« Nos points forts ici étaient la haute vitesse, donc je veux espérer que ce sera similaire à Silverstone, mais c’est une piste très différente. C’est un tracé différent. Nous ne tiendrons rien pour acquis. »

« Mais les évolutions ont fonctionné comme elles auraient dû le faire, et c’est certainement un bon signe. Il faut donc rendre un grand hommage à tout le monde à MTC et à toute l’équipe pour nous avoir donné une autre très, très bonne voiture. »

« Ce sont des évolutions que l’on peut simplement monter, elles sont là depuis un petit moment et nous avons poussé, mais nous les avons mises sur la voiture et elles ont fonctionné comme prévu. Nous sommes donc satisfaits. L’équipe est satisfaite et excitée. Le meilleur week-end de course de l’année, à mon avis, c’était ici en Autriche. »

Au Royaume-Uni, Lando Norris bénéficiera des soutiens bien sûr des fans de son pays. Il aura aussi sa tribune à son nom !

« Avoir ma propre tribune, avoir les fans britanniques pour McLaren et pour moi-même est quelque chose que j’attends avec impatience, c’est sûr. »

Craint-il, ou espère-t-il en secret, que les fans de Silverstone aillent jusqu’à huer son rival pour le titre, son propre coéquipier Oscar Piastri ?

« J’espère certainement que cela n’arrivera pas. Les fans britanniques sont normalement très accueillants avec nous tous et surtout avec nous en tant que McLaren. Le premier point devrait donc être que tous les fans accueillent tout le monde et soutiennent tout le monde. »

Lando Norris a souvent craqué sous la pression cette année : or un Grand Prix à domicile, avec une tribune à sa nom, c’est plus de pression…

« Certainement, pour moi, il n’y a pas plus de pression » assure-t-il pourtant.

« Bien sûr, c’est un endroit où je veux gagner plus que n’importe où ailleurs, mais cela ne change rien. Cela me met juste un peu plus le sourire aux lèvres chaque matin au réveil. Cela me distrait probablement de manière positive plus qu’autre chose. »

« J’ai ma propre tribune, et j’ai plus de raisons pour différentes choses. Une distraction plus positive, je dirais, plus qu’une pression. »

« Il y a de la pression à chaque course. Il y a la pression de gagner, d’être en pole. Je ne peux pas me mettre plus de pression. Cela ne change rien. »

« C’est plus quelque chose à attendre avec impatience, pour profiter de chaque jour, de chaque tour, de l’expérience, car c’est une expérience pour moi d’avoir ma propre tribune, d’avoir tant de mes fans là pour me soutenir, m’encourager. Je suis très excité. J’aimerais bien y être, mais un bon sommeil me ferait aussi du bien. »

Piastri ne craint pas les fans de Norris à Silverstone

Passons désormais de l’autre côté du garage, chez Oscar Piastri.

À Silverstone, dès dimanche prochain, les McLaren F1 pourraient donc à nouveau dominer. Faut-il donc s’attendre à une nouvelle et rude bataille entre Oscar Piastri et son coéquipier ? Les McLaren F1 vont-elles encore écraser la concurrence ?

« Je l’espère, mais on ne sait jamais » estime l’Australien.

« Au Canada, nous pensions être bons, et nous ne l’étions pas. Ici, au Red Bull Ring, nous nous attendions à être bons, mais probablement pas aussi bons que nous l’avons été. Nous devrions être confiants sur le fait que nous serons corrects en performance, c’est juste de le dire. Mais à quel point nous serons rapides, nous le découvrirons. »

À Silverstone, Oscar Piastri craint-il l’hostilité des fans britanniques, qui seront tous derrière Lando Norris ?

« Je ne crois pas. Il y a quelques années, ils scandaient mon nom dans la foule, donc c’était inattendu. »

« Je ne suis pas sûr d’avoir à nouveau droit à cela, ce qui est assez juste. J’ai l’impression que les fans en général ont été un peu plus gentils avec nous. »

« Même les fans de Max Verstappen ne nous ont pas hués, c’était donc un changement agréable. Ils ont toujours été très accueillants avec moi. »

« Évidemment, je cours pour une équipe britannique, et ce sont de grands fans de tout ce qui est papaye, ce qui nous inclut tous les deux. »

« Je m’attends à ce qu’il y ait beaucoup plus de fans de Lando que de fans de moi, mais c’est normal. C’est aussi sa course à domicile, donc tout ira bien. »